every for filters

Show (or skip) every n-th row, starting from the first one.

Signature

> every {flags} (stride)

Flags

  • --skip, -s: skip the rows that would be returned, instead of selecting them

Parameters

  • stride: How many rows to skip between (and including) each row returned.

Input/output types:

inputoutput
list<any>list<any>

Examples

Get every second row

> [1 2 3 4 5] | every 2
╭───┬───╮
 0 1
 1 3
 2 5
╰───┴───╯

Skip every second row

> [1 2 3 4 5] | every 2 --skip
╭───┬───╮
 0 2
 1 4
╰───┴───╯