every for filters
Show (or skip) every n-th row, starting from the first one.
Signature
> every {flags} (stride)
Flags
--skip, -s: skip the rows that would be returned, instead of selecting them
Parameters
stride: How many rows to skip between (and including) each row returned.
Input/output types:
|input
|output
|list<any>
|list<any>
Examples
Get every second row
> [1 2 3 4 5] | every 2
╭───┬───╮
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 5 │
╰───┴───╯
Skip every second row
> [1 2 3 4 5] | every 2 --skip
╭───┬───╮
│ 0 │ 2 │
│ 1 │ 4 │
╰───┴───╯