format number for conversions

Format a number.

Signature

> format number {flags}

Flags

  • --no-prefix, -n: don't include the binary, hex or octal prefixes

Input/output types:

inputoutput
numberrecord

Examples

Get a record containing multiple formats for the number 42

> 42 | format number
╭──────────┬──────────╮
 debug 42
 display 42
 binary 0b101010
 lowerexp 4.2e1
 upperexp 4.2E1
 lowerhex 0x2a
 upperhex 0x2A
 octal 0o52
╰──────────┴──────────╯

Format float without prefixes

> 3.14 | format number --no-prefix
╭──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────╮
 debug 3.14
 display 3.14
 binary 100000000001001000111101011100001010001111010111000010100011111
 lowerexp 3.14e0
 upperexp 3.14E0
 lowerhex 40091eb851eb851f
 upperhex 40091EB851EB851F
 octal 400110753412172702437
╰──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────╯