format number for conversions
Format a number.
Signature
> format number {flags}
Flags
--no-prefix, -n: don't include the binary, hex or octal prefixes
Input/output types:
|input
|output
|number
|record
Examples
Get a record containing multiple formats for the number 42
> 42 | format number
╭──────────┬──────────╮
│ debug │ 42 │
│ display │ 42 │
│ binary │ 0b101010 │
│ lowerexp │ 4.2e1 │
│ upperexp │ 4.2E1 │
│ lowerhex │ 0x2a │
│ upperhex │ 0x2A │
│ octal │ 0o52 │
╰──────────┴──────────╯
Format float without prefixes
> 3.14 | format number --no-prefix
╭──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ debug │ 3.14 │
│ display │ 3.14 │
│ binary │ 100000000001001000111101011100001010001111010111000010100011111 │
│ lowerexp │ 3.14e0 │
│ upperexp │ 3.14E0 │
│ lowerhex │ 40091eb851eb851f │
│ upperhex │ 40091EB851EB851F │
│ octal │ 400110753412172702437 │
╰──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────╯