from kdl for formats

Convert KDL text into structured data.

Signature

> from kdl {flags}

Input/output types:

inputoutput
stringany

Examples

Converts KDL formatted string to canonical node rows.

> "node attr=1 attr2=#true {bloc}" | from kdl
╭───┬──────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────╮
 # │ name │      args      │      props       │                          children                           │
├───┼──────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 0 node [list 0 items]  ╭───────┬──────╮ ╭───┬──────┬────────────────┬───────────────────┬─────────╮
 attr 1 # │ name │      args      │       props       │ childre │ │
 attr2 true n
 ╰───────┴──────╯ ├───┼──────┼────────────────┼───────────────────┼─────────┤
 0 bloc [list 0 items]  {record 0 fields}  [list 0
  items] 
 ╰───┴──────┴────────────────┴───────────────────┴─────────╯
╰───┴──────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────╯

Converts KDL formatted string to canonical node rows.

> 'package { name nu; version 0.1; description "new type of shell" }' | from kdl
╭───┬─────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────╮
 # │  name   │      args      │       props       │                        children                         │
├───┼─────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 0 package [list 0 items]  {record 0 fields}  ╭───┬─────────────┬───────────────────────────┬───┬───╮
 # │    name     │           args            │ p │ c │ │
 r h
 o i
 p l
 s d
 r
 e
 n
 ├───┼─────────────┼───────────────────────────┼───┼───┤
 0 name ╭───┬────╮ {  [ 
 0 nu r l
 ╰───┴────╯ e i
 c s
 o t
 r
 d 0

 0 i
 t
 f e
 i m
 e s
 l ] 
 d
 s
 } 
 1 version ╭───┬──────╮ {  [ 
 0 0.10 r l
 ╰───┴──────╯ e i
 c s
 o t
 r
 d 0

 0 i
 t
 f e
 i m
 e s
 l ] 
 d
 s
 } 
 2 description ╭───┬───────────────────╮ {  [ 
 0 new type of shell r l
 ╰───┴───────────────────╯ e i
 c s
 o t
 r
 d 0

 0 i
 t
 f e
 i m
 e s
 l ] 
 d
 s
 } 
 ╰───┴─────────────┴───────────────────────────┴───┴───╯
╰───┴─────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────╯

Duplicate sibling node names are preserved in-order.

> "node one; node two" | from kdl
╭───┬──────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────╮
 # │ name │    args     │       props       │    children    │
├───┼──────┼─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
 0 node ╭───┬─────╮ {record 0 fields}  [list 0 items] 
 0 one
 ╰───┴─────╯
 1 node ╭───┬─────╮ {record 0 fields}  [list 0 items] 
 0 two
 ╰───┴─────╯
╰───┴──────┴─────────────┴───────────────────┴────────────────╯