idx find for filesystem

Search idx with fuzzy matching across files and directories by default.

Signature

> idx find {flags} (query)

Flags

  • --verbose, -v: Include verbose scoring details.
  • --dirs, -d: Search directories only.
  • --files, -f: Search files only.
  • --limit, -l {int}: Maximum number of rows to return.

Parameters

  • query: Freeform fuzzy query.

Input/output types:

inputoutput
nothinglist<record>

Examples

Fuzzy search for files and directories matching 'main'

> idx find main

Search only files with verbose scoring output

> idx find config --files --verbose

Search only directories, limited to top 10 results

> idx find src --dirs --limit 10

Notes

idx find searches both files and directories unless you narrow it with --files or --dirs.