idx find for filesystem
Search idx with fuzzy matching across files and directories by default.
Signature
> idx find {flags} (query)
Flags
--verbose, -v: Include verbose scoring details.
--dirs, -d: Search directories only.
--files, -f: Search files only.
--limit, -l {int}: Maximum number of rows to return.
Parameters
query: Freeform fuzzy query.
Input/output types:
|input
|output
|nothing
|list<record>
Examples
Fuzzy search for files and directories matching 'main'
> idx find main
Search only files with verbose scoring output
> idx find config --files --verbose
Search only directories, limited to top 10 results
> idx find src --dirs --limit 10
Notes
idx find searches both files and directories unless you narrow it with
--files or
--dirs.