into duration for conversions

Convert value to duration.

Signature

> into duration {flags} ...rest

Flags

  • --unit, -u {string}: Unit to convert number into (will have an effect only with integer input)

Parameters

  • ...rest: For a data structure input, convert data at the given cell paths.

Input/output types:

inputoutput
intduration
floatduration
stringduration
durationduration
recordrecord
recordduration
tabletable

Examples

Convert duration string to duration value

> '7min' | into duration
7min

Convert compound duration string to duration value

> '1day 2hr 3min 4sec' | into duration
1day 2hr 3min 4sec

Convert table of duration strings to table of duration values

> [[value]; ['1sec'] ['2min'] ['3hr'] ['4day'] ['5wk']] | into duration value
╭───┬───────╮
 # │ value │
├───┼───────┤
 0  1sec
 1  2min
 2   3hr
 3  4day
 4   5wk
╰───┴───────╯

Convert duration to duration

> 420sec | into duration
7min

Convert a number of ns to duration

> 1_234_567 | into duration
1ms 234µs 567ns

Convert a number of an arbitrary unit to duration

> 1_234 | into duration --unit ms
1sec 234ms

Convert a floating point number of an arbitrary unit to duration

> 1.234 | into duration --unit sec
1sec 234ms

Convert a record to a duration

> {day: 10, hour: 2, minute: 6, second: 50, sign: '+'} | into duration
1wk 3day 2hr 6min 50sec

Notes

Max duration value is i64::MAX nanoseconds; max duration time unit is wk (weeks).