into filesize for conversions

Convert value to filesize.

> into filesize {flags} ...rest

...rest : For a data structure input, convert data at the given cell paths.

input output int filesize number filesize string filesize filesize filesize table table record record list<int> list<filesize> list<number> list<filesize> list<string> list<filesize> list<filesize> list<filesize> list<any> list<filesize>

Convert string to filesize in table

> [[ device size ]; [ "/dev/sda1" "200" ] [ "/dev/loop0" "50" ]] | into filesize size ╭───┬────────────┬───────╮ │ # │ device │ size │ ├───┼────────────┼───────┤ │ 0 │ /dev/sda1 │ 200 B │ │ 1 │ /dev/loop0 │ 50 B │ ╰───┴────────────┴───────╯

Convert string to filesize

> '2' | into filesize 2 B

Convert float to filesize

> 8.3 | into filesize 8 B

Convert int to filesize

> 5 | into filesize 5 B

Convert file size to filesize

> 4KB | into filesize 4.0 kB

Convert string with unit to filesize