into filesize for conversions

Convert value to filesize.

Signature

> into filesize {flags} ...rest

Parameters

  • ...rest: For a data structure input, convert data at the given cell paths.

Input/output types:

inputoutput
intfilesize
numberfilesize
stringfilesize
filesizefilesize
tabletable
recordrecord
list<int>list<filesize>
list<number>list<filesize>
list<string>list<filesize>
list<filesize>list<filesize>
list<any>list<filesize>

Examples

Convert string to filesize in table

> [[device size]; ["/dev/sda1" "200"] ["/dev/loop0" "50"]] | into filesize size
╭───┬────────────┬───────╮
 # │   device   │ size  │
├───┼────────────┼───────┤
 0 /dev/sda1 200 B
 1 /dev/loop0  50 B
╰───┴────────────┴───────╯

Convert string to filesize

> '2' | into filesize
2 B

Convert float to filesize

> 8.3 | into filesize
8 B

Convert int to filesize

> 5 | into filesize
5 B

Convert file size to filesize

> 4KB | into filesize
4.0 kB

Convert string with unit to filesize

> '-1KB' | into filesize
-1.0 kB