into filesize for conversions
Convert value to filesize.
Signature
> into filesize {flags} ...rest
Parameters
...rest: For a data structure input, convert data at the given cell paths.
Input/output types:
|input
|output
|int
|filesize
|number
|filesize
|string
|filesize
|filesize
|filesize
|table
|table
|record
|record
|list<int>
|list<filesize>
|list<number>
|list<filesize>
|list<string>
|list<filesize>
|list<filesize>
|list<filesize>
|list<any>
|list<filesize>
Examples
Convert string to filesize in table
> [[device size]; ["/dev/sda1" "200"] ["/dev/loop0" "50"]] | into filesize size
╭───┬────────────┬───────╮
│ # │ device │ size │
├───┼────────────┼───────┤
│ 0 │ /dev/sda1 │ 200 B │
│ 1 │ /dev/loop0 │ 50 B │
╰───┴────────────┴───────╯
Convert string to filesize
> '2' | into filesize
2 B
Convert float to filesize
> 8.3 | into filesize
8 B
Convert int to filesize
> 5 | into filesize
5 B
Convert file size to filesize
> 4KB | into filesize
4.0 kB
Convert string with unit to filesize
> '-1KB' | into filesize
-1.0 kB