into int for conversions

Convert value to integer.

Signature

> into int {flags} ...rest

Flags

  • --radix, -r {number}: radix of integer
  • --endian, -e {string}: byte encode endian, available options: native(default), little, big
  • --signed, -s: always treat input number as a signed number

Parameters

  • ...rest: For a data structure input, convert data at the given cell paths.

Input/output types:

inputoutput
stringint
numberint
boolint
datetimeint
durationint
filesizeint
binaryint
tabletable
recordrecord
list<string>list<int>
list<number>list<int>
list<bool>list<int>
list<datetime>list<int>
list<duration>list<int>
list<filesize>list<int>
list<any>list<int>

Examples

Convert string to int in table

> [[num]; ['-5'] [4] [1.5]] | into int num

Convert string to int

> '2' | into int
2

Convert float to int

> 5.9 | into int
5

Convert decimal string to int

> '5.9' | into int
5

Convert file size to int

> 4KB | into int
4000

Convert bool to int

> [false, true] | into int
╭───┬───╮
 0 0
 1 1
╰───┴───╯

Convert date to int (Unix nanosecond timestamp)

> 1983-04-13T12:09:14.123456789-05:00 | into int
419101754123456789

Convert to int from binary data (radix: 2)

> '1101' | into int --radix 2
13

Convert to int from hex

> 'FF' |  into int --radix 16
255

Convert octal string to int

> '0o10132' | into int
4186

Convert 0 padded string to int

> '0010132' | into int
10132

Convert 0 padded string to int with radix 8

> '0010132' | into int --radix 8
4186

Convert binary value to int

> 0x[10] | into int
16

Convert binary value to signed int

> 0x[a0] | into int --signed
-96