into int for conversions
Convert value to integer.
Signature
> into int {flags} ...rest
Flags
--radix, -r {number}: radix of integer
--endian, -e {string}: byte encode endian, available options: native(default), little, big
--signed, -s: always treat input number as a signed number
Parameters
...rest: For a data structure input, convert data at the given cell paths.
Input/output types:
|input
|output
|string
|int
|number
|int
|bool
|int
|datetime
|int
|duration
|int
|filesize
|int
|binary
|int
|table
|table
|record
|record
|list<string>
|list<int>
|list<number>
|list<int>
|list<bool>
|list<int>
|list<datetime>
|list<int>
|list<duration>
|list<int>
|list<filesize>
|list<int>
|list<any>
|list<int>
Examples
Convert string to int in table
> [[num]; ['-5'] [4] [1.5]] | into int num
Convert string to int
> '2' | into int
2
Convert float to int
> 5.9 | into int
5
Convert decimal string to int
> '5.9' | into int
5
Convert file size to int
> 4KB | into int
4000
Convert bool to int
> [false, true] | into int
╭───┬───╮
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
╰───┴───╯
Convert date to int (Unix nanosecond timestamp)
> 1983-04-13T12:09:14.123456789-05:00 | into int
419101754123456789
Convert to int from binary data (radix: 2)
> '1101' | into int --radix 2
13
Convert to int from hex
> 'FF' | into int --radix 16
255
Convert octal string to int
> '0o10132' | into int
4186
Convert 0 padded string to int
> '0010132' | into int
10132
Convert 0 padded string to int with radix 8
> '0010132' | into int --radix 8
4186
Convert binary value to int
> 0x[10] | into int
16
Convert binary value to signed int
> 0x[a0] | into int --signed
-96