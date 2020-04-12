into record for conversions

Convert value to record.

Signature

> into record {flags}

Input/output types:

inputoutput
datetimerecord
durationrecord
list<any>record
recordrecord

Examples

Convert from one row table to record

> [[value]; [false]] | into record
╭───────┬───────╮
 value false
╰───────┴───────╯

Convert from list of records to record

> [{foo: bar} {baz: quux}] | into record
╭─────┬──────╮
 foo bar
 baz quux
╰─────┴──────╯

Convert from list of pairs into record

> [[foo bar] [baz quux]] | into record
╭─────┬──────╮
 foo bar
 baz quux
╰─────┴──────╯

convert duration to record (weeks max)

> (-500day - 4hr - 5sec) | into record
╭────────┬────╮
 week 71
 day 3
 hour 4
 second 5
 sign -
╰────────┴────╯

convert record to record

> {a: 1, b: 2} | into record
╭───┬───╮
 a 1
 b 2
╰───┴───╯

convert date to record

> 2020-04-12T22:10:57+02:00 | into record
╭─────────────┬────────╮
 year 2020
 month 4
 day 12
 hour 22
 minute 10
 second 57
 millisecond 0
 microsecond 0
 nanosecond 0
 timezone +02:00
╰─────────────┴────────╯

convert date components to table columns

> 2020-04-12T22:10:57+02:00 | into record | transpose | transpose -r