into record for conversions

Convert value to record.

> into record {flags}

Convert from one row table to record

> [[ value ]; [ false ]] | into record ╭───────┬───────╮ │ value │ false │ ╰───────┴───────╯

Convert from list of records to record

> [{ foo : bar } { baz : quux }] | into record ╭─────┬──────╮ │ foo │ bar │ │ baz │ quux │ ╰─────┴──────╯

Convert from list of pairs into record

> [[ foo bar ] [ baz quux ]] | into record ╭─────┬──────╮ │ foo │ bar │ │ baz │ quux │ ╰─────┴──────╯

convert duration to record (weeks max)

> ( -500day - 4hr - 5sec ) | into record ╭────────┬────╮ │ week │ 71 │ │ day │ 3 │ │ hour │ 4 │ │ second │ 5 │ │ sign │ - │ ╰────────┴────╯

convert record to record

> { a : 1 , b : 2 } | into record ╭───┬───╮ │ a │ 1 │ │ b │ 2 │ ╰───┴───╯

convert date to record

> 2020-04-12T22:10:57+02:00 | into record ╭─────────────┬────────╮ │ year │ 2020 │ │ month │ 4 │ │ day │ 12 │ │ hour │ 22 │ │ minute │ 10 │ │ second │ 57 │ │ millisecond │ 0 │ │ microsecond │ 0 │ │ nanosecond │ 0 │ │ timezone │ +02 :00 │ ╰─────────────┴────────╯

convert date components to table columns