matrix sum for filters
Sum all elements of a matrix, or sum along an axis.
Signature
> matrix sum {flags}
Flags
--axis, -a {int}: The axis to sum along (0-based).
Input/output types:
|input
|output
|matrix
|float
|matrix
|matrix
Examples
Sum all elements of a 2x2 matrix
> [[1 2] [3 4]] | into matrix | matrix sum
10.0
Sum along rows (axis 0)
> [[1 2] [3 4]] | into matrix | matrix sum --axis 0 | matrix into-nu | to nuon
[[4.0, 6.0]]
Sum along columns (axis 1)
> [[1 2] [3 4]] | into matrix | matrix sum --axis 1 | matrix into-nu | to nuon
[[3.0, 7.0]]