path split for path

Split a path into a list based on the system's path separator.

Signature

> path split {flags}

Input/output types:

inputoutput
stringlist<string>
list<string>list<list<string>>

Examples

Split a path into parts

> '/home/viking/spam.txt' | path split
╭───┬──────────╮
 0 /
 1 home
 2 viking
 3 spam.txt
╰───┴──────────╯

Split paths in list into parts

> [ /home/viking/spam.txt /home/viking/eggs.txt ] | path split
╭───┬──────────────────╮
 0 ╭───┬──────────╮
 0 /
 1 home
 2 viking
 3 spam.txt
 ╰───┴──────────╯
 1 ╭───┬──────────╮
 0 /
 1 home
 2 viking
 3 eggs.txt
 ╰───┴──────────╯
╰───┴──────────────────╯