path split for path
Split a path into a list based on the system's path separator.
Signature
> path split {flags}
Input/output types:
|input
|output
|string
|list<string>
|list<string>
|list<list<string>>
Examples
Split a path into parts
> '/home/viking/spam.txt' | path split
╭───┬──────────╮
│ 0 │ / │
│ 1 │ home │
│ 2 │ viking │
│ 3 │ spam.txt │
╰───┴──────────╯
Split paths in list into parts
> [ /home/viking/spam.txt /home/viking/eggs.txt ] | path split
╭───┬──────────────────╮
│ 0 │ ╭───┬──────────╮ │
│ │ │ 0 │ / │ │
│ │ │ 1 │ home │ │
│ │ │ 2 │ viking │ │
│ │ │ 3 │ spam.txt │ │
│ │ ╰───┴──────────╯ │
│ 1 │ ╭───┬──────────╮ │
│ │ │ 0 │ / │ │
│ │ │ 1 │ home │ │
│ │ │ 2 │ viking │ │
│ │ │ 3 │ eggs.txt │ │
│ │ ╰───┴──────────╯ │
╰───┴──────────────────╯