peek for default

Peek the first <n> elements of a stream and store them in the metadata.

Signature

> peek {flags} (n)

Parameters

  • n: Number of elements to peek, if the input is a stream or list.

Input/output types:

inputoutput
list<any>list<any>
tabletable
anyany

Examples

Peek the first 2 elements of a stream.

> seq 1 5 | peek 2 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────────╮
 type list
 stream true
 ╭───┬───╮
 value 0 1
 1 2
 ╰───┴───╯
╰────────┴───────────╯

Lists can also be peeked.

> [1, 2, 3] | peek 1 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────────╮
 type list
 stream false
 ╭───┬───╮
 value 0 1
 ╰───┴───╯
╰────────┴───────────╯

Peeking non-list values won't return any values.

> 'hello' | peek 1 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────╮
 type value
 stream false
╰────────┴───────╯

Peeking non-list streams (text streams, binary streams, external byte streams) won't return any values.

> [0x[11] 0x[13 15]] | bytes collect | peek | metadata | $in.peek
╭────────┬────────╮
 type binary
 stream true
╰────────┴────────╯