peek for default
Peek the first <n> elements of a stream and store them in the metadata.
Signature
> peek {flags} (n)
Parameters
n: Number of elements to peek, if the input is a stream or list.
Input/output types:
|input
|output
|list<any>
|list<any>
|table
|table
|any
|any
Examples
Peek the first 2 elements of a stream.
> seq 1 5 | peek 2 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────────╮
│ type │ list │
│ stream │ true │
│ │ ╭───┬───╮ │
│ value │ │ 0 │ 1 │ │
│ │ │ 1 │ 2 │ │
│ │ ╰───┴───╯ │
╰────────┴───────────╯
Lists can also be peeked.
> [1, 2, 3] | peek 1 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────────╮
│ type │ list │
│ stream │ false │
│ │ ╭───┬───╮ │
│ value │ │ 0 │ 1 │ │
│ │ ╰───┴───╯ │
╰────────┴───────────╯
Peeking non-list values won't return any values.
> 'hello' | peek 1 | metadata | $in.peek
╭────────┬───────╮
│ type │ value │
│ stream │ false │
╰────────┴───────╯
Peeking non-list streams (text streams, binary streams, external byte streams) won't return any values.
> [0x[11] 0x[13 15]] | bytes collect | peek | metadata | $in.peek
╭────────┬────────╮
│ type │ binary │
│ stream │ true │
╰────────┴────────╯