polars selector contains for expression

Select columns whose names contain the given literal substring(s).

Signature

> polars selector contains {flags} ...rest

Parameters

  • ...rest: Literal substring(s) to search for in column names.

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Select columns whose names contain 'foo'

> {
    "foo_bar": [1.0, 2.0],
    "foo_baz": [3.0, 4.0],
    "qux": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector contains foo) |
polars sort-by foo_bar foo_baz |
polars collect
╭───┬─────────┬─────────╮
 # │ foo_bar │ foo_baz │
├───┼─────────┼─────────┤
 0    1.00    3.00
 1    2.00    4.00
╰───┴─────────┴─────────╯

Select columns whose names contain 'foo' or 'bar'

> {
    "foo_x": [1, 2],
    "bar_x": [3, 4],
    "baz": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector contains foo bar) |
polars sort-by foo_x bar_x |
polars collect
╭───┬───────┬───────╮
 # │ foo_x │ bar_x │
├───┼───────┼───────┤
 0     1     3
 1     2     4
╰───┴───────┴───────╯