polars selector contains for expression
Select columns whose names contain the given literal substring(s).
Signature
> polars selector contains {flags} ...rest
Parameters
...rest: Literal substring(s) to search for in column names.
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Select columns whose names contain 'foo'
> {
"foo_bar": [1.0, 2.0],
"foo_baz": [3.0, 4.0],
"qux": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector contains foo) |
polars sort-by foo_bar foo_baz |
polars collect
╭───┬─────────┬─────────╮
│ # │ foo_bar │ foo_baz │
├───┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1.00 │ 3.00 │
│ 1 │ 2.00 │ 4.00 │
╰───┴─────────┴─────────╯
Select columns whose names contain 'foo' or 'bar'
> {
"foo_x": [1, 2],
"bar_x": [3, 4],
"baz": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector contains foo bar) |
polars sort-by foo_x bar_x |
polars collect
╭───┬───────┬───────╮
│ # │ foo_x │ bar_x │
├───┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 3 │
│ 1 │ 2 │ 4 │
╰───┴───────┴───────╯