polars selector digit for expression
Select columns whose names consist entirely of digit characters. By default uses Unicode decimal digits; use `--ascii-only` to restrict to ASCII 0-9.
Signature
> polars selector digit {flags}
Flags
--ascii-only, -a: Restrict to ASCII digit characters (0-9) only.
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Select columns whose names consist entirely of digits
> {
"123": [1, 2],
"abc": [3, 4],
"4": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector digit) |
polars sort-by "123" "4" |
polars collect
╭───┬─────┬───╮
│ # │ 123 │ 4 │
├───┼─────┼───┤
│ 0 │ 1 │ 5 │
│ 1 │ 2 │ 6 │
╰───┴─────┴───╯
Select digit-named columns using ASCII digits only
> {
"123": [1, 2],
"abc": [3, 4],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector digit --ascii-only) |
polars collect
╭───┬─────╮
│ # │ 123 │
├───┼─────┤
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 2 │
╰───┴─────╯