polars selector digit for expression

Select columns whose names consist entirely of digit characters. By default uses Unicode decimal digits; use `--ascii-only` to restrict to ASCII 0-9.

Signature

> polars selector digit {flags}

Flags

  • --ascii-only, -a: Restrict to ASCII digit characters (0-9) only.

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Select columns whose names consist entirely of digits

> {
    "123": [1, 2],
    "abc": [3, 4],
    "4": [5, 6],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector digit) |
polars sort-by "123" "4" |
polars collect
╭───┬─────┬───╮
 # │ 123 │ 4 │
├───┼─────┼───┤
 0   1 5
 1   2 6
╰───┴─────┴───╯

Select digit-named columns using ASCII digits only

> {
    "123": [1, 2],
    "abc": [3, 4],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector digit --ascii-only) |
polars collect
╭───┬─────╮
 # │ 123 │
├───┼─────┤
 0   1
 1   2
╰───┴─────╯