polars selector duration for expression
Select all duration columns. Optionally filter by time unit (ns, us, ms).
Signature
> polars selector duration {flags}
Flags
--time-unit {list<string>}: Filter by time unit(s): ns (nanoseconds), us (microseconds), ms (milliseconds).
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Create a selector for all duration columns
> polars selector duration
Create a selector for nanosecond or microsecond duration columns
> polars selector duration --time-unit [ns us]