polars selector duration for expression

Select all duration columns. Optionally filter by time unit (ns, us, ms).

Signature

> polars selector duration {flags}

Flags

  • --time-unit {list<string>}: Filter by time unit(s): ns (nanoseconds), us (microseconds), ms (milliseconds).

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Create a selector for all duration columns

> polars selector duration

Create a selector for nanosecond or microsecond duration columns

> polars selector duration --time-unit [ns us]