polars selector float for expression

Select all float columns.

Signature

> polars selector float {flags}

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Select all float columns

> {
        "foo": ["x", "y"],
        "bar": [123, 456],
        "baz": [2.0, 5.5],
        "qux": [3.1, 2.7],
    } |
    polars into-df --as-columns |
    polars select (polars selector float) |
    polars sort-by baz qux |
    polars collect
╭───┬──────┬──────╮
 # │ baz  │ qux  │
├───┼──────┼──────┤
 0 2.00 3.10
 1 5.50 2.70
╰───┴──────┴──────╯