polars selector float for expression
Select all float columns.
Signature
> polars selector float {flags}
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Select all float columns
> {
"foo": ["x", "y"],
"bar": [123, 456],
"baz": [2.0, 5.5],
"qux": [3.1, 2.7],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector float) |
polars sort-by baz qux |
polars collect
╭───┬──────┬──────╮
│ # │ baz │ qux │
├───┼──────┼──────┤
│ 0 │ 2.00 │ 3.10 │
│ 1 │ 5.50 │ 2.70 │
╰───┴──────┴──────╯