polars selector numeric for expression
Select all numeric columns.
Signature
> polars selector numeric {flags}
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Select all numeric columns
> {
"foo": ["x", "y"],
"bar": [123, 456],
"baz": [2.0, 5.5],
"zap": [0, 0],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector numeric) |
polars sort-by bar baz zap |
polars collect
╭───┬─────┬──────┬─────╮
│ # │ bar │ baz │ zap │
├───┼─────┼──────┼─────┤
│ 0 │ 123 │ 2.00 │ 0 │
│ 1 │ 456 │ 5.50 │ 0 │
╰───┴─────┴──────┴─────╯