polars selector numeric for expression

Select all numeric columns.

Signature

> polars selector numeric {flags}

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Select all numeric columns

> {
        "foo": ["x", "y"],
        "bar": [123, 456],
        "baz": [2.0, 5.5],
        "zap": [0, 0],
    } |
    polars into-df --as-columns |
    polars select (polars selector numeric) |
    polars sort-by bar baz zap |
    polars collect
╭───┬─────┬──────┬─────╮
 # │ bar │ baz  │ zap │
├───┼─────┼──────┼─────┤
 0 123 2.00   0
 1 456 5.50   0
╰───┴─────┴──────┴─────╯