polars selector signed-integer for expression
Select all signed integer columns.
Signature
> polars selector signed-integer {flags}
Input/output types:
|input
|output
|any
|polars_selector
Examples
Select all signed integer columns
> {
"foo": ["x", "y"],
"bar": [123, 456],
"baz": [2.0, 5.5],
"zap": [-1, -2],
} |
polars into-df --as-columns |
polars select (polars selector signed-integer) |
polars sort-by bar zap |
polars collect
╭───┬─────┬─────╮
│ # │ bar │ zap │
├───┼─────┼─────┤
│ 0 │ 123 │ -1 │
│ 1 │ 456 │ -2 │
╰───┴─────┴─────╯