polars selector signed-integer for expression

Select all signed integer columns.

Signature

> polars selector signed-integer {flags}

Input/output types:

inputoutput
anypolars_selector

Examples

Select all signed integer columns

> {
        "foo": ["x", "y"],
        "bar": [123, 456],
        "baz": [2.0, 5.5],
        "zap": [-1, -2],
    } |
    polars into-df --as-columns |
    polars select (polars selector signed-integer) |
    polars sort-by bar zap |
    polars collect
╭───┬─────┬─────╮
 # │ bar │ zap │
├───┼─────┼─────┤
 0 123  -1
 1 456  -2
╰───┴─────┴─────╯