random int for random
Generate a random integer [min..max].
Signature
> random int {flags} (range)
Parameters
range: Range of potential values, inclusive of both start and end values.
Input/output types:
|input
|output
|nothing
|int
Examples
Generate a non-negative random integer
> random int
Generate a random integer between 0 (inclusive) and 500 (inclusive)
> random int ..500
Generate a random integer greater than or equal to 100000
> random int 100000..
Generate a random integer between -10 (inclusive) and 10 (inclusive)
> random int (-10)..10