semver bump for filters
Bump a semantic version to the next level.
Signature
> semver bump {flags} (level)
Flags
--ignore-errors, -i: If the input is not a valid semver version, return the original input unchanged
--preserve-build-metadata, -p: Preserve the existing build metadata from the input version
--build-metadata, -b {string}: Additionally set the build metadata. Takes precedence over --preserve-build-metadata
Parameters
level: The level to bump: major, minor, patch, alpha, beta, rc, release.
Input/output types:
|input
|output
|semver
|semver
|string
|semver
Examples
Bump major version
> '1.2.3' | into semver | semver bump major
2.0.0
Bump minor version
> '1.2.3' | into semver | semver bump minor
1.3.0
Bump patch version
> '1.2.3' | into semver | semver bump patch
1.2.4
Bump patch version with string input
> '1.2.3' | semver bump patch
1.2.4
Add alpha prerelease
> '1.2.3' | into semver | semver bump alpha
1.2.3-alpha.1
Remove prerelease
> '1.2.3-alpha' | into semver | semver bump release
1.2.3
Bump with preserved build metadata
> '1.2.3+build.5' | into semver | semver bump patch --preserve-build-metadata
1.2.4+build.5