标准库 (预览版)
Nushell 内置了一个用原生 Nu 编写的有用命令的标准库。默认情况下，标准库会在 Nushell 启动时加载到内存中(但不会自动导入)。
概述
标准库目前包含：
- 断言
- 支持补全的替代
help系统
- 额外的 JSON 变体格式
- XML 访问
- 日志记录
- 以及其他功能
要查看标准库中所有可用命令的完整列表，可以运行以下命令：
nu -c "
use std
scope commands
| where name =~ '^std '
| select name description extra_description
| wrap 'Standard Library Commands'
| table -e
"
注
上面的
use std 命令会加载整个标准库，以便一次性查看所有命令。这通常不是标准的使用方式(更多信息见下文)。该命令在一个单独的 Nu 子 shell 中运行，这样就不会加载到你正在使用的 shell 作用域中。
导入标准库
标准库模块和子模块可以通过
use 命令导入，就像其他模块一样。更多信息请参考使用模块。
在命令行工作时，使用以下方式加载整个标准库会很方便：
use std *
但是，在自定义命令和脚本中应避免这种形式，因为它的加载时间最长。
使用标准库时的优化启动
请参阅下面的说明以确保你的配置不会加载整个标准库。
导入子模块
标准库的每个子模块都可以单独加载。再次强调，为了获得最佳性能，只加载代码中需要的子模块。
关于使用模块的一般信息，请参阅导入模块。下面是标准库各子模块的推荐导入方式：
1. 使用
<command> <subcommand> 形式的子模块
这些子模块通常使用
use std/<submodule> 导入(不带通配符/
*)：
use std/assert:
assert及其子命令
use std/bench: 基准测试命令
bench
use std/dirs: 目录栈命令
dirs及其子命令
use std/input:
input display命令
use std/help: 支持补全和其他功能的替代版
help命令及其子命令
use std/iters: 额外的
iters前缀迭代命令
use std/log:
log <subcommands>如
log warning <msg>
use std/math: 数学常量如
$math.E。这些也可以像下面的形式 #2 那样作为定义导入
2. 直接导入模块的定义(内容)
有些子模块在将其定义(命令、别名、常量等)加载到当前作用域时更容易使用。例如：
use std/formats *
ls | to jsonl
通常使用
use std/<submodule> * (带通配符/
*)导入的子模块：
use std/dt *: 处理
date值的额外命令
use std/formats *: 额外的
to和
from格式转换
use std/math *: 不带前缀的数学常量，如
$E。注意上面的形式 #1 在阅读和维护代码时可能更易理解
use std/xml *: 处理 XML 数据的额外命令
3.
use std <submodule>
也可以使用空格分隔的形式导入标准库子模块：
use std log
use std formats *
重要
如使用模块中所述，这种形式(像
use std * 一样)会先将整个标准库加载到作用域中，然后再导入子模块。相比之下，上面的 #1 和 #2 中的斜杠分隔版本只会导入子模块，因此会快得多。
标准库候选模块
std-rfc 位于 nushell 仓库，作为标准库可能的添加项的暂存区。
如果你有兴趣为标准库添加内容，请通过 PR 提交代码到该仓库的
std-rfc 模块。我们也鼓励你安装这个模块并对即将成为候选的命令提供反馈。
更多详情
标准库的候选命令通常应该：
- 具有广泛的吸引力 - 对大量用户或用例有用
- 编写良好并有清晰的注释，便于未来维护
- 实现带有使用示例的帮助注释
- 包含说明为什么你认为该命令应该成为标准库的一部分。可以将其视为一种"广告"，说服人们尝试该命令并提供反馈，以便将来可以推广
为了使一个命令从 RFC 升级为标准库，它必须满足：
- 获得积极反馈
- 几乎没有(或没有)未解决的问题，当然也没有重大问题
- 有提交
std的 PR 作者。这不一定是命令的原始作者
- 作为
std提交 PR 的一部分包含测试用例
最终，核心团队成员将根据这些标准决定是否以及何时将命令合并到
std 中。
当然，如果
std-rfc 中的候选命令不再工作或有太多问题，可能会从中移除或禁用。
禁用标准库
要禁用标准库，可以这样启动 Nushell：
nu --no-std-lib
在使用
nu -c 在子 shell 中运行命令时，这尤其有助于最小化开销。例如：
nu --no-std-lib -n -c "$nu.startup-time"
# => 1ms 125µs 10ns
nu -n -c "$nu.startup-time"
# => 4ms 889µs 576ns
当以这种方式禁用时，你将无法导入标准库、它的任何子模块或使用它的任何命令。
在模块中使用
std/log
重要！
std/log 会导出环境变量。要在你自己的模块中使用
std/log 模块，请参阅"创建模块"章节中的这个注意事项。
优化启动时间
如果 Nushell 的启动时间对你的工作流程很重要，请检查
config.nu、
env.nu 和其他可能的启动配置中对标准库的低效使用。以下命令可以帮助识别问题区域：
view files
| enumerate | flatten
| where filename !~ '^std'
| where filename !~ '^entry'
| where {|file|
(view span $file.start $file.end) =~ 'use\W+std[^\/]'
}
编辑这些文件，使用上面导入子模块部分推荐的语法。
注
如果 Nushell 库(例如来自 nu_scripts 仓库)、示例或文档使用了这种语法，请通过 issue 或 PR 报告。在 Nushell 0.99.0 发布后，这些将会逐步更新。
如果第三方模块使用了这种语法，请报告给作者/维护者进行更新。