标准库 (预览版)

Nushell 内置了一个用原生 Nu 编写的有用命令的标准库。默认情况下，标准库会在 Nushell 启动时加载到内存中(但不会自动导入)。

概述

标准库目前包含：

  • 断言
  • 支持补全的替代 help 系统
  • 额外的 JSON 变体格式
  • XML 访问
  • 日志记录
  • 以及其他功能

要查看标准库中所有可用命令的完整列表，可以运行以下命令：

nu -c "
  use std
  scope commands
  | where name =~ '^std '
  | select name description extra_description
  | wrap 'Standard Library Commands'
  | table -e
"

上面的 use std 命令会加载整个标准库，以便一次性查看所有命令。这通常不是标准的使用方式(更多信息见下文)。该命令在一个单独的 Nu 子 shell 中运行，这样就不会加载到你正在使用的 shell 作用域中。

导入标准库

标准库模块和子模块可以通过 use 命令导入，就像其他模块一样。更多信息请参考使用模块

在命令行工作时，使用以下方式加载整个标准库会很方便：

use std *

但是，在自定义命令和脚本中应避免这种形式，因为它的加载时间最长。

使用标准库时的优化启动

请参阅下面的说明以确保你的配置不会加载整个标准库。

导入子模块

标准库的每个子模块都可以单独加载。再次强调，为了获得最佳性能，只加载代码中需要的子模块

关于使用模块的一般信息，请参阅导入模块。下面是标准库各子模块的推荐导入方式：

1. 使用 <command> <subcommand> 形式的子模块

这些子模块通常使用 use std/<submodule> 导入(不带通配符/*)：

  • use std/assert: assert 及其子命令
  • use std/bench: 基准测试命令 bench
  • use std/dirs: 目录栈命令 dirs 及其子命令
  • use std/input: input display 命令
  • use std/help: 支持补全和其他功能的替代版 help 命令及其子命令
  • use std/iters: 额外的 iters 前缀迭代命令
  • use std/log: log <subcommands>log warning <msg>
  • use std/math: 数学常量如 $math.E。这些也可以像下面的形式 #2 那样作为定义导入

2. 直接导入模块的定义(内容)

有些子模块在将其定义(命令、别名、常量等)加载到当前作用域时更容易使用。例如：

use std/formats *
ls | to jsonl

通常使用 use std/<submodule> * (通配符/*)导入的子模块：

  • use std/dt *: 处理 date 值的额外命令
  • use std/formats *: 额外的 tofrom 格式转换
  • use std/math *: 不带前缀的数学常量，如 $E。注意上面的形式 #1 在阅读和维护代码时可能更易理解
  • use std/xml *: 处理 XML 数据的额外命令

3. use std <submodule>

也可以使用空格分隔的形式导入标准库子模块：

use std log
use std formats *

重要

使用模块中所述，这种形式(像 use std * 一样)会先将整个标准库加载到作用域中，然后再导入子模块。相比之下，上面的 #1 和 #2 中的斜杠分隔版本只会导入子模块，因此会快得多。

标准库候选模块

std-rfc 位于 nushell 仓库，作为标准库可能的添加项的暂存区。

如果你有兴趣为标准库添加内容，请通过 PR 提交代码到该仓库的 std-rfc 模块。我们也鼓励你安装这个模块并对即将成为候选的命令提供反馈。

更多详情

标准库的候选命令通常应该：

  • 具有广泛的吸引力 - 对大量用户或用例有用
  • 编写良好并有清晰的注释，便于未来维护
  • 实现带有使用示例的帮助注释
  • 包含说明为什么你认为该命令应该成为标准库的一部分。可以将其视为一种"广告"，说服人们尝试该命令并提供反馈，以便将来可以推广

为了使一个命令从 RFC 升级为标准库，它必须满足：

  • 获得积极反馈
  • 几乎没有(或没有)未解决的问题，当然也没有重大问题
  • 有提交 std 的 PR 作者。这不一定是命令的原始作者
  • 作为 std 提交 PR 的一部分包含测试用例

最终，核心团队成员将根据这些标准决定是否以及何时将命令合并到 std 中。

当然，如果 std-rfc 中的候选命令不再工作或有太多问题，可能会从中移除或禁用。

禁用标准库

要禁用标准库，可以这样启动 Nushell：

nu --no-std-lib

在使用 nu -c 在子 shell 中运行命令时，这尤其有助于最小化开销。例如：

nu --no-std-lib -n -c "$nu.startup-time"
# => 1ms 125µs 10ns

nu -n -c "$nu.startup-time"
# => 4ms 889µs 576ns

当以这种方式禁用时，你将无法导入标准库、它的任何子模块或使用它的任何命令。

在模块中使用 std/log

重要！

std/log 会导出环境变量。要在你自己的模块中使用 std/log 模块，请参阅"创建模块"章节中的这个注意事项

优化启动时间

如果 Nushell 的启动时间对你的工作流程很重要，请检查 config.nuenv.nu 和其他可能的启动配置中对标准库的低效使用。以下命令可以帮助识别问题区域：

view files
| enumerate | flatten
| where filename !~ '^std'
| where filename !~ '^entry'
| where {|file|
    (view span $file.start $file.end) =~ 'use\W+std[^\/]'
  }

编辑这些文件，使用上面导入子模块部分推荐的语法。

如果 Nushell 库(例如来自 nu_scripts 仓库)、示例或文档使用了这种语法，请通过 issue 或 PR 报告。在 Nushell 0.99.0 发布后，这些将会逐步更新。

如果第三方模块使用了这种语法，请报告给作者/维护者进行更新。