Nushell 内置了一个用原生 Nu 编写的有用命令的标准库。默认情况下，标准库会在 Nushell 启动时加载到内存中(但不会自动导入)。

标准库目前包含：

断言

支持补全的替代 help 系统

系统 额外的 JSON 变体格式

XML 访问

日志记录

以及其他功能

要查看标准库中所有可用命令的完整列表，可以运行以下命令：

nu - c " use std scope commands | where name =~ '^std ' | select name description extra_description | wrap 'Standard Library Commands' | table -e "

注 上面的 use std 命令会加载整个标准库，以便一次性查看所有命令。这通常不是标准的使用方式(更多信息见下文)。该命令在一个单独的 Nu 子 shell 中运行，这样就不会加载到你正在使用的 shell 作用域中。

标准库模块和子模块可以通过 use 命令导入，就像其他模块一样。更多信息请参考使用模块。

在命令行工作时，使用以下方式加载整个标准库会很方便：

use std *

但是，在自定义命令和脚本中应避免这种形式，因为它的加载时间最长。

使用标准库时的优化启动 请参阅下面的说明以确保你的配置不会加载整个标准库。

标准库的每个子模块都可以单独加载。再次强调，为了获得最佳性能，只加载代码中需要的子模块。

关于使用模块的一般信息，请参阅导入模块。下面是标准库各子模块的推荐导入方式：

这些子模块通常使用 use std/<submodule> 导入(不带通配符/ * )：

use std/assert : assert 及其子命令

: 及其子命令 use std/bench : 基准测试命令 bench

: 基准测试命令 use std/dirs : 目录栈命令 dirs 及其子命令

: 目录栈命令 及其子命令 use std/input : input display 命令

: 命令 use std/help : 支持补全和其他功能的替代版 help 命令及其子命令

: 支持补全和其他功能的替代版 命令及其子命令 use std/iters : 额外的 iters 前缀迭代命令

: 额外的 前缀迭代命令 use std/log : log <subcommands> 如 log warning <msg>

: 如 use std/math : 数学常量如 $math.E 。这些也可以像下面的形式 #2 那样作为定义导入

有些子模块在将其定义(命令、别名、常量等)加载到当前作用域时更容易使用。例如：

use std/ formats * ls | to jsonl

通常使用 use std/<submodule> * (带通配符/ * )导入的子模块：

use std/dt * : 处理 date 值的额外命令

: 处理 值的额外命令 use std/formats * : 额外的 to 和 from 格式转换

: 额外的 和 格式转换 use std/math * : 不带前缀的数学常量，如 $E 。注意上面的形式 #1 在阅读和维护代码时可能更易理解

: 不带前缀的数学常量，如 。注意上面的形式 #1 在阅读和维护代码时可能更易理解 use std/xml * : 处理 XML 数据的额外命令

也可以使用空格分隔的形式导入标准库子模块：

use std log use std formats *

重要 如使用模块中所述，这种形式(像 use std * 一样)会先将整个标准库加载到作用域中，然后再导入子模块。相比之下，上面的 #1 和 #2 中的斜杠分隔版本只会导入子模块，因此会快得多。

std-rfc 位于 nushell 仓库，作为标准库可能的添加项的暂存区。

如果你有兴趣为标准库添加内容，请通过 PR 提交代码到该仓库的 std-rfc 模块。我们也鼓励你安装这个模块并对即将成为候选的命令提供反馈。

更多详情 标准库的候选命令通常应该： 具有广泛的吸引力 - 对大量用户或用例有用

编写良好并有清晰的注释，便于未来维护

实现带有使用示例的帮助注释

包含说明为什么你认为该命令应该成为标准库的一部分。可以将其视为一种"广告"，说服人们尝试该命令并提供反馈，以便将来可以推广 为了使一个命令从 RFC 升级为标准库，它必须满足： 获得积极反馈

几乎没有(或没有)未解决的问题，当然也没有重大问题

有提交 std 的 PR 作者。这不一定是命令的原始作者

的 PR 作者。这不一定是命令的原始作者 作为 std 提交 PR 的一部分包含测试用例 最终，核心团队成员将根据这些标准决定是否以及何时将命令合并到 std 中。 当然，如果 std-rfc 中的候选命令不再工作或有太多问题，可能会从中移除或禁用。

要禁用标准库，可以这样启动 Nushell：

nu -- no-std-lib

在使用 nu -c 在子 shell 中运行命令时，这尤其有助于最小化开销。例如：

nu -- no-std-lib - n - c "$nu.startup-time" # => 1ms 125µs 10ns nu - n - c "$nu.startup-time" # => 4ms 889µs 576ns

当以这种方式禁用时，你将无法导入标准库、它的任何子模块或使用它的任何命令。

如果 Nushell 的启动时间对你的工作流程很重要，请检查 config.nu 、 env.nu 和其他可能的启动配置中对标准库的低效使用。以下命令可以帮助识别问题区域：

view files | enumerate | flatten | where filename !~ '^std' | where filename !~ '^entry' | where {| file | ( view span $file.start $file.end ) =~ 'use\W+std[^\/]' }

编辑这些文件，使用上面导入子模块部分推荐的语法。