变量
Nushell 的值可以使用
let、
const 或
mut 关键字赋给命名变量。 创建变量后，我们可以使用
$ 后跟其名称来引用它。
变量类型
不可变变量
不可变变量在声明后不能更改其值。它们使用
let 关键字声明，
let val = 42
$val
# => 42
$val = 100
# => Error: nu::shell::assignment_requires_mutable_variable
# =>
# => × Assignment to an immutable variable.
# => ╭─[entry #10:1:1]
# => 1 │ $val = 100
# => · ──┬─
# => · ╰── needs to be a mutable variable
# => ╰────
然而，不可变变量可以被“遮蔽”。遮蔽意味着它们被重新声明，并且它们的初始值在同一作用域内不能再使用。
let val = 42 # 声明一个变量
do { let val = 101; $val } # 在内部作用域中，遮蔽该变量
# => 101
$val # 在外部作用域中，变量保持不变
# => 42
let val = $val + 1 # 现在，在外部作用域中，遮蔽原始变量
$val # 在外部作用域中，变量现在被遮蔽，并且
# => 43 # 其原始值不再可用。
可变变量
可变变量允许通过赋值来更改其值。这些变量使用
mut 关键字声明。
mut val = 42
$val += 27
$val
# => 69
有几个与可变变量一起使用的赋值运算符
|运算符
|描述
=
|为变量赋一个新值
+=
|将一个值加到变量上，并使和成为其新值
-=
|从变量中减去一个值，并使差成为其新值
*=
|将变量乘以一个值，并使积成为其新值
/=
|将变量除以一个值，并使商成为其新值
++=
|将列表或值附加到变量
注意
+=、
-=、
*=和
/=仅在其根操作预期工作的上下文中有效。例如，
+=使用加法，因此不能用于加法通常会失败的上下文
++=要求变量或参数是列表。
关于可变性的更多信息
闭包和嵌套的
def 不能从其环境中捕获可变变量。例如
# 计算列表中元素数量的朴素方法
mut x = 0
[1 2 3] | each { $x += 1 } # 错误：$x 在闭包中被捕获
要为此类行为使用可变变量，鼓励你使用循环
常量变量
常量变量是一个不可变变量，可以在解析时完全求值。这对于需要在解析时知道参数值的命令很有用，例如
source、
use 和
plugin use。有关更深入的解释，请参阅 Nushell 代码如何运行。它们使用
const 关键字声明
const script_file = 'path/to/script.nu'
source $script_file
在可变和不可变变量之间进行选择
在大多数用例中，尽量使用不可变变量。
你可能想知道为什么 Nushell 默认使用不可变变量。在 Nushell 开发的最初几年，可变变量并不是一种语言特性。在 Nushell 开发的早期，我们决定看看在语言中使用更注重数据、函数式风格能走多远。当 Nushell 引入并行性时，这个实验显示了其价值。通过在任何 Nushell 脚本中从
each 切换到
par-each，你可以在输入上并行运行相应的代码块。这是可能的，因为 Nushell 的设计严重依赖于不可变性、组合和流水线。
在 Nushell 中，许多（如果不是大多数）可变变量的用例都有一个函数式解决方案，该解决方案：
- 只使用不可变变量，因此...
- 具有更好的性能
- 支持流式处理
- 可以支持其他功能，例如上面提到的
par-each
例如，循环计数器是可变变量的常见模式，并且内置于大多数迭代命令中。例如，你可以使用
each 和
enumerate 来获取每个项目及其索引：
ls | enumerate | each { |elt| $"Item #($elt.index) is size ($elt.item.size)" }
# => ╭───┬───────────────────────────╮
# => │ 0 │ Item #0 is size 812 B │
# => │ 1 │ Item #1 is size 3.4 KiB │
# => │ 2 │ Item #2 is size 11.0 KiB │
# => │ 3 │ ... │
# => │ 4 │ Item #18 is size 17.8 KiB │
# => │ 5 │ Item #19 is size 482 B │
# => │ 6 │ Item #20 is size 4.0 KiB │
# => ╰───┴───────────────────────────╯
你还可以使用
reduce 命令以与在循环中改变变量相同的方式工作。例如，如果你想在字符串列表中找到最长的字符串，你可以这样做：
[one, two, three, four, five, six] | reduce {|current_item, max|
if ($current_item | str length) > ($max | str length) {
$current_item
} else {
$max
}
}
three
虽然
reduce 处理列表，但
generate 命令可以与任意源一起使用，例如外部 REST API，也无需可变变量。这是一个示例，它每小时检索一次本地天气数据，并从该数据生成一个连续的列表。
each 命令可用于在每个新列表项可用时使用它。
generate {|weather_station|
let res = try {
http get -ef $'https://api.weather.gov/stations/($weather_station)/observations/latest'
} catch {
null
}
sleep 1hr
match $res {
null => {
next: $weather_station
}
_ => {
out: ($res.body? | default '' | from json)
next: $weather_station
}
}
} khot
| each {|weather_report|
{
time: ($weather_report.properties.timestamp | into datetime)
temp: $weather_report.properties.temperature.value
}
}
性能考虑
使用带有不可变变量的过滤器命令通常比使用带有传统流控制语句（如
for 和
while）的可变变量性能要好得多。例如：
使用
for语句创建包含 50,000 个随机数的列表：
timeit { mut randoms = [] for _ in 1..50_000 { $randoms = ($randoms | append (random int)) } }
结果：1分 4秒 191毫秒 135微秒 90纳秒
使用
each执行相同的操作：
timeit { let randoms = (1..50_000 | each {random int}) }
结果：19毫秒 314微秒 205纳秒
使用
each进行 10,000,000 次迭代：
timeit { let randoms = (1..10_000_000 | each {random int}) }
结果：4秒 233毫秒 865微秒 238纳秒
与许多过滤器一样，
each语句也流式传输其结果，这意味着管道的下一阶段可以继续处理，而无需等待结果被收集到变量中。
对于可以通过并行化优化的任务，如上所述，
par-each可以获得更显着的性能提升。
变量名
Nushell 中的变量名对其可以包含的字符有一些限制。特别是，它们不能包含这些字符：
. [ ( { + - * ^ / = ! < > & |
一些脚本声明以
$ 开头的变量是很常见的。这是允许的，它等同于根本没有
$。
let $var = 42
# 与 `let var = 42` 相同