Nushell 的值可以使用 let 、 const 或 mut 关键字赋给命名变量。 创建变量后，我们可以使用 $ 后跟其名称来引用它。

不可变变量在声明后不能更改其值。它们使用 let 关键字声明，

let val = 42 $val # => 42 $val = 100 # => Error: nu::shell::assignment_requires_mutable_variable # => # => × Assignment to an immutable variable. # => ╭─[entry #10:1:1] # => 1 │ $val = 100 # => · ──┬─ # => · ╰── needs to be a mutable variable # => ╰────

然而，不可变变量可以被“遮蔽”。遮蔽意味着它们被重新声明，并且它们的初始值在同一作用域内不能再使用。

let val = 42 # 声明一个变量 do { let val = 101 ; $val } # 在内部作用域中，遮蔽该变量 # => 101 $val # 在外部作用域中，变量保持不变 # => 42 let val = $val + 1 # 现在，在外部作用域中，遮蔽原始变量 $val # 在外部作用域中，变量现在被遮蔽，并且 # => 43 # 其原始值不再可用。

可变变量允许通过赋值来更改其值。这些变量使用 mut 关键字声明。

mut val = 42 $val += 27 $val # => 69

有几个与可变变量一起使用的赋值运算符

运算符 描述 = 为变量赋一个新值 += 将一个值加到变量上，并使和成为其新值 -= 从变量中减去一个值，并使差成为其新值 *= 将变量乘以一个值，并使积成为其新值 /= 将变量除以一个值，并使商成为其新值 ++= 将列表或值附加到变量

注意 += 、 -= 、 *= 和 /= 仅在其根操作预期工作的上下文中有效。例如， += 使用加法，因此不能用于加法通常会失败的上下文 ++= 要求变量或参数是列表。

闭包和嵌套的 def 不能从其环境中捕获可变变量。例如

# 计算列表中元素数量的朴素方法 mut x = 0 [ 1 2 3 ] | each { $x += 1 } # 错误：$x 在闭包中被捕获

要为此类行为使用可变变量，鼓励你使用循环

常量变量是一个不可变变量，可以在解析时完全求值。这对于需要在解析时知道参数值的命令很有用，例如 source 、 use 和 plugin use 。有关更深入的解释，请参阅 Nushell 代码如何运行。它们使用 const 关键字声明

const script_file = 'path/to/script.nu' source $script_file

在大多数用例中，尽量使用不可变变量。

你可能想知道为什么 Nushell 默认使用不可变变量。在 Nushell 开发的最初几年，可变变量并不是一种语言特性。在 Nushell 开发的早期，我们决定看看在语言中使用更注重数据、函数式风格能走多远。当 Nushell 引入并行性时，这个实验显示了其价值。通过在任何 Nushell 脚本中从 each 切换到 par-each ，你可以在输入上并行运行相应的代码块。这是可能的，因为 Nushell 的设计严重依赖于不可变性、组合和流水线。

在 Nushell 中，许多（如果不是大多数）可变变量的用例都有一个函数式解决方案，该解决方案：

只使用不可变变量，因此...

具有更好的性能

支持流式处理

可以支持其他功能，例如上面提到的 par-each

例如，循环计数器是可变变量的常见模式，并且内置于大多数迭代命令中。例如，你可以使用 each 和 enumerate 来获取每个项目及其索引：

ls | enumerate | each { | elt | $"Item #( $elt.index ) is size ( $elt.item.size )" } # => ╭───┬───────────────────────────╮ # => │ 0 │ Item #0 is size 812 B │ # => │ 1 │ Item #1 is size 3.4 KiB │ # => │ 2 │ Item #2 is size 11.0 KiB │ # => │ 3 │ ... │ # => │ 4 │ Item #18 is size 17.8 KiB │ # => │ 5 │ Item #19 is size 482 B │ # => │ 6 │ Item #20 is size 4.0 KiB │ # => ╰───┴───────────────────────────╯

你还可以使用 reduce 命令以与在循环中改变变量相同的方式工作。例如，如果你想在字符串列表中找到最长的字符串，你可以这样做：

[ one , two , three , four , five , six ] | reduce {| current_item , max | if ( $current_item | str length ) > ( $max | str length ) { $current_item } else { $max } } three

虽然 reduce 处理列表，但 generate 命令可以与任意源一起使用，例如外部 REST API，也无需可变变量。这是一个示例，它每小时检索一次本地天气数据，并从该数据生成一个连续的列表。 each 命令可用于在每个新列表项可用时使用它。

generate {| weather_station | let res = try { http get - ef $'https://api.weather.gov/stations/( $weather_station )/observations/latest' } catch { null } sleep 1hr match $res { null => { next : $weather_station } _ => { out : ( $res.body ? | default '' | from json ) next : $weather_station } } } khot | each {| weather_report | { time : ( $weather_report.properties.timestamp | into datetime ) temp : $weather_report.properties.temperature.value } }

使用带有不可变变量的过滤器命令通常比使用带有传统流控制语句（如 for 和 while ）的可变变量性能要好得多。例如：

使用 for 语句创建包含 50,000 个随机数的列表： timeit { mut randoms = [] for _ in 1 .. 50_000 { $randoms = ( $randoms | append ( random int )) } } 结果：1分 4秒 191毫秒 135微秒 90纳秒

使用 each 执行相同的操作： timeit { let randoms = ( 1 .. 50_000 | each { random int }) } 结果：19毫秒 314微秒 205纳秒

使用 each 进行 10,000,000 次迭代： timeit { let randoms = ( 1 .. 10_000_000 | each { random int }) } 结果：4秒 233毫秒 865微秒 238纳秒 与许多过滤器一样， each 语句也流式传输其结果，这意味着管道的下一阶段可以继续处理，而无需等待结果被收集到变量中。 对于可以通过并行化优化的任务，如上所述， par-each 可以获得更显着的性能提升。

Nushell 中的变量名对其可以包含的字符有一些限制。特别是，它们不能包含这些字符：

. [ ( { + - * ^ / = ! < > & |

一些脚本声明以 $ 开头的变量是很常见的。这是允许的，它等同于根本没有 $ 。