处理记录(Records)

提示

记录大致相当于表格中的单行数据。你可以把记录看作是一个"单行表格"。因此，大多数对表格行操作的命令也适用于记录。例如，update命令可以用于记录：

let my_record = {
 name: "Sam"
 age: 30
 }
$my_record | update age { $in + 1 }
# => ╭──────┬─────╮
# => │ name │ Sam │
# => │ age  │ 31  │
# => ╰──────┴─────╯

注意my_record变量是不可变的。管道操作后更新的记录会如代码块所示打印出来。my_record变量仍保持原值 - $my_record.age仍然是30

创建记录

记录是零个或多个键值对的集合。它类似于JSON对象，可以使用相同的语法创建：

# Nushell
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples  │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0   │
# => ╰─────────┴─────╯
# JSON
'{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }' | from json
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples  │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0   │
# => ╰─────────┴─────╯

在Nushell中，记录的键值对也可以用空格或换行符分隔。

提示

由于记录可能有很多字段，默认情况下它们会垂直显示而不是从左到右。要水平显示记录，可以将其转换为nuon格式。例如：

  {
    name: "Sam"
    rank: 10
  } | to nuon
  # =>   {name: Sam, rank: 10}

更新记录

与列表类似，你可以在记录中insert值。例如，让我们添加一些梨子：

{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| insert pears { 21 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples  │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0   │
# => │ pears   │ 21  │
# => ╰─────────┴─────╯

你也可以update值：

{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| update oranges { 100 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples  │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 100 │
# => ╰─────────┴─────╯

要创建带有新字段的记录副本，你可以：

  • 使用merge命令：

    let first_record = { name: "Sam", rank: 10 }
$first_record | merge { title: "Mayor" }
# =>   ╭───────┬───────╮
# =>   │ name  │ Sam   │
# =>   │ rank  │ 10    │
# =>   │ title │ Mayor │
# =>   ╰───────┴───────╯

  • 使用展开运算符(...)在新记录中展开原记录：

    let first_record = { name: "Sam", rank: 10 }
{
  ...$first_record
  title: "Mayor"
}
# =>   ╭───────┬───────╮
# =>   │ name  │ Sam   │
# =>   │ rank  │ 10    │
# =>   │ title │ Mayor │
# =>   ╰───────┴───────╯

遍历记录

你可以先将记录转换为表格，然后遍历其键值对：

{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| transpose fruit count
| each {|f| $"We have ($f.count) ($f.fruit)" }
# => ╭───┬─────────────────────╮
# => │ 0 │ We have 543 apples  │
# => │ 1 │ We have 411 bananas │
# => │ 2 │ We have 0 oranges   │
# => ╰───┴─────────────────────╯

访问记录值

有关如何访问记录值(和其他结构化数据)的详细说明，请参阅导航和访问结构化数据

其他记录命令

参见使用表格 - 记住，对表格行操作的命令通常对记录也适用。

