处理记录(Records)
提示
记录大致相当于表格中的单行数据。你可以把记录看作是一个"单行表格"。因此，大多数对表格行操作的命令也适用于记录。例如，
update命令可以用于记录：
let my_record = {
name: "Sam"
age: 30
}
$my_record | update age { $in + 1 }
# => ╭──────┬─────╮
# => │ name │ Sam │
# => │ age │ 31 │
# => ╰──────┴─────╯
注意
my_record变量是不可变的。管道操作后更新的记录会如代码块所示打印出来。
my_record变量仍保持原值 -
$my_record.age仍然是
30。
创建记录
记录是零个或多个键值对的集合。它类似于JSON对象，可以使用相同的语法创建：
# Nushell
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => ╰─────────┴─────╯
# JSON
'{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }' | from json
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => ╰─────────┴─────╯
在Nushell中，记录的键值对也可以用空格或换行符分隔。
提示
由于记录可能有很多字段，默认情况下它们会垂直显示而不是从左到右。要水平显示记录，可以将其转换为nuon格式。例如：
{
name: "Sam"
rank: 10
} | to nuon
# => {name: Sam, rank: 10}
更新记录
与列表类似，你可以在记录中
insert值。例如，让我们添加一些梨子：
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| insert pears { 21 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => │ pears │ 21 │
# => ╰─────────┴─────╯
你也可以
update值：
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| update oranges { 100 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 100 │
# => ╰─────────┴─────╯
要创建带有新字段的记录副本，你可以：
使用
merge命令：
let first_record = { name: "Sam", rank: 10 } $first_record | merge { title: "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯
使用展开运算符(
...)在新记录中展开原记录：
let first_record = { name: "Sam", rank: 10 } { ...$first_record title: "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯
遍历记录
你可以先将记录转换为表格，然后遍历其键值对：
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| transpose fruit count
| each {|f| $"We have ($f.count) ($f.fruit)" }
# => ╭───┬─────────────────────╮
# => │ 0 │ We have 543 apples │
# => │ 1 │ We have 411 bananas │
# => │ 2 │ We have 0 oranges │
# => ╰───┴─────────────────────╯
访问记录值
有关如何访问记录值(和其他结构化数据)的详细说明，请参阅导航和访问结构化数据。
其他记录命令
参见使用表格 - 记住，对表格行操作的命令通常对记录也适用。