从 CMD.EXE 到 Nu
此表最后更新于 Nu 0.67.0。
|CMD.EXE
|Nu
|任务
ASSOC
|显示或修改文件扩展名关联
BREAK
|触发调试器断点
CALL <filename.bat>
<filename.bat>
|运行批处理程序
nu <filename>
|在新上下文中运行 nu 脚本
source <filename>
|在此上下文中运行 nu 脚本
use <filename>
|将 nu 脚本作为模块运行
CD or
CHDIR
$env.PWD
|获取当前工作目录
CD <directory>
cd <directory>
|更改当前目录
CD /D <drive:directory>
cd <drive:directory>
|更改当前目录
CLS
clear
|清除屏幕
COLOR
|设置控制台默认前景色/背景色
ansi {flags} (code)
|输出 ANSI 代码以更改颜色
COPY <source> <destination>
cp <source> <destination>
|复制文件
COPY <file1>+<file2> <destination>
[<file1>, <file2>] | each { open --raw } | str join | save --raw <destination>
|将多个文件追加到一个文件中
DATE /T
date now
|获取当前日期
DATE
|设置日期
DEL <file> or
ERASE <file>
rm <file>
|删除文件
DIR
ls
|列出当前目录中的文件
ECHO <message>
print <message>
|将给定值打印到标准输出
ECHO ON
|将执行的命令回显到标准输出
ENDLOCAL
export-env
|在调用者中更改环境
EXIT
exit
|关闭提示符或脚本
FOR %<var> IN (<set>) DO <command>
for $<var> in <set> { <command> }
|为集合中的每个项目运行命令
FTYPE
|显示或修改文件扩展名关联中使用的文件类型
GOTO
|跳转到标签
IF ERRORLEVEL <number> <command>
if $env.LAST_EXIT_CODE >= <number> { <command> }
|如果最后一个命令返回的错误代码 >= 指定值，则运行命令
IF <string> EQU <string> <command>
if <string> == <string> { <command> }
|如果字符串匹配，则运行命令
IF EXIST <filename> <command>
if (<filename> | path exists) { <command> }
|如果文件存在，则运行命令
IF DEFINED <variable> <command>
if '$<variable>' in (scope variables).name { <command> }
|如果定义了变量，则运行命令
MD or
MKDIR
mkdir
|创建目录
MKLINK
|创建符号链接
MOVE
mv
|移动文件
PATH
$env.Path
|显示当前路径变量
PATH <path>;%PATH%
$env.Path = ($env.Path | append <path>)
|编辑路径变量
PATH %PATH%;<path>
$env.Path = ($env.Path | prepend <path>)
|编辑路径变量
PAUSE
input "Press any key to continue . . ."
|暂停脚本执行
PROMPT <template>
$env.PROMPT_COMMAND = { <command> }
|更改终端提示符
PUSHD <path>/
POPD
enter <path>/
dexit
|临时更改工作目录
REM
#
|注释
REN or
RENAME
mv
|重命名文件
RD or
RMDIR
rm
|删除目录
SET <var>=<string>
$env.<var> = <string>
|设置环境变量
SETLOCAL
|(默认行为)
|将环境更改本地化到脚本
START <path>
|部分由
start <path> 覆盖
|在系统配置的默认应用程序中打开路径
START <internal command>
|启动一个单独的窗口来运行指定的内部命令
START <batch file>
|启动一个单独的窗口来运行指定的批处理文件
TIME /T
date now | format date "%H:%M:%S"
|获取当前时间
TIME
|设置当前时间
TITLE
|设置 cmd.exe 窗口名称
TYPE
open --raw
|显示文本文件的内容
open
|将文件作为结构化数据打开
VER
|显示操作系统版本
VERIFY
|验证文件写入是否发生
VOL
|显示驱动器信息
转发的 CMD.EXE 命令
Nu 通过
cmd.exe 接受并运行一些 CMD.EXE 的内部命令。
内部命令是：
ASSOC、
CLS、
ECHO、
FTYPE、
MKLINK、
PAUSE、
START、
VER、
VOL
这些内部命令优先于外部命令。
例如，在当前工作目录中有一个
ver.bat 文件，执行
^ver 会执行 CMD.EXE 的内部
VER 命令，而不是
ver.bat 文件。
但是，执行
./ver 或
ver.bat 将执行本地的 bat 文件。
请注意 Nushell有自己的
start命令且优先级更高。 你可以使用外部命令语法
^start 调用 CMD.EXE 的内部
START 命令。