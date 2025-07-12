Nushell 提供并使用了一系列特殊变量和常量。其中许多在本手册的其他地方已有提及或记录，但本页应包含所有变量以供参考。

$nu 是一个包含多个有用值的常量记录：

default-config-dir : 存储和读取配置文件的目录

config-path : 主 Nushell 配置文件路径，通常是配置目录中的 config.nu

env-path : 可选的环境配置文件，通常是配置目录中的 env.nu

history-path : 存储命令历史的文本或 SQLite 文件

loginshell-path : 登录 shell 运行的可选配置文件，通常是配置目录中的 login.nu

plugin-path : 插件注册表文件，通常是配置目录中的 plugin.msgpackz

home-path : 用户的主目录，可以使用简写 ~ 访问

data-dir : Nushell 的数据目录，包括启动时加载的 ./vendor/autoload 目录和其他用户数据

cache-dir : 用于非必要(缓存)数据的目录

vendor-autoload-dirs : 第三方应用应安装配置文件的目录列表，这些文件将在启动时自动加载

user-autoload-dirs : 用户可以创建额外配置文件的目录列表，这些文件将在启动时自动加载

temp-path : 用户可写的临时文件路径

pid : 当前运行的 Nushell 进程的 PID

os-info : 主机操作系统信息

startup-time : Nushell 启动并处理所有配置文件所花费的时间(持续时间)

is-interactive : 布尔值，指示 Nushell 是否作为交互式 shell 启动( true )或正在运行脚本或命令字符串。例如： $nu .is-interactive # => true nu - c "$nu.is-interactive" # => false # 使用 --interactive (-i) 强制交互模式 nu - i - c "$nu.is-interactive" # => true 注意：当作为交互式 shell 启动时，会处理启动配置文件。当作为非交互式 shell 启动时，除非通过标志显式调用，否则不会读取任何配置文件。

is-login : 指示 Nushell 是否作为登录 shell 启动

history-enabled : 可以通过 nu --no-history 禁用历史记录，此时该常量将为 false

current-exe : 当前运行的 nu 二进制文件的完整路径。可以与 path dirname (也是常量)结合使用来确定二进制文件所在的目录

$env 是一个特殊的可变变量，包含当前环境变量。与任何进程一样，初始环境是从启动 nu 的父进程继承的。

Nushell 还使用以下几个环境变量用于特定目的：

前一个命令运行所花费的时间(毫秒)。

$env.config 是 Nushell 中使用的主要配置记录。设置文档见 config nu --doc 。

在脚本、模块或源文件中，此变量保存文件的完全限定名称。注意，此信息也可以通过 path self 命令作为常量获取。

允许用户指定如何将某些环境变量转换为 Nushell 类型。参见 ENV_CONVERSIONS。

在脚本、模块或源文件中，此变量保存文件所在目录的完全限定名称。注意，此值也可以通过以下方式作为常量获取：

path self | path dirname

最后一个命令的退出代码，通常用于外部命令 - 相当于 POSIX 中的 $? 。注意，此信息也会在外部命令的 try 表达式的 catch 块中可用。例如：

^ ls file-that-does-not-exist e> /dev/null $env .LAST_EXIT_CODE # => 2 # 或者 try { ^ ls file-that-does-not-exist e> /dev/null } catch {| e | print $e.exit_code } # => 2

使用 source 、 use 或 overlay use 命令时将搜索的目录列表。另请参阅：

标准库在 std/log 中提供日志记录功能。 NU_LOG_LEVEL 环境变量用于定义自定义命令、模块和脚本使用的日志级别。

nu - c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 9 nu - c '1 | print; use std/log; NU_LOG_LEVEL=debug log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 2025-07-12T21:27:30.080|DBG|1111 # => 9 nu - c '1 | print; use std/log; $env.NU_LOG_LEVEL = "debug"; log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 2025-07-12T21:27:57.888|DBG|1111 # => 9

注意 $env.NU_LOG_LEVEL 与 nu --log-level 不同，后者设置内置原生 Rust Nushell 命令的日志级别。它不会影响自定义命令和脚本中使用的 std/log 日志记录。

nu -- log-level 'debug' - c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print' # => … 更多日志消息，带有对 Nushell 命令 Rust 源文件的引用 # 但没有我们自己的 `log debug` 消息 # => 1 # => 9 # => …

使用 plugin add 注册插件时将搜索的目录列表。另请参阅：

当前 Nushell 版本。与 (version).version 相同，但作为环境变量，它会被导出并可以被子进程读取。

执行其他应用程序的搜索路径。它最初作为字符串从父进程继承，但在启动时转换为 Nushell list 以便于访问。

在运行子进程之前，它会转换回字符串。

当执行脚本时，此变量表示脚本的名称和相对路径。与上面的两个变量不同，在源文件或导入模块时它不存在。

注意：也与上面的两个变量不同，返回的是用于调用文件的确切路径(包括符号链接)。

有许多变量可用于配置出现在每个命令行上的 Nushell 提示符。另请参阅：

配置 - 提示符配置

config nu --doc

SHLVL 在大多数 shell 进入新的子 shell 时会递增。它可以用来确定嵌套 shell 的数量。例如， 如果 `$env.SHLVL == 2

$in 是一个特殊变量，表示管道中的输入值。当命令通过管道连接时，前一个命令的输出会作为 $in 传递给下一个命令。

ls | where size > 10kb | each {| file | $in.name }

$it 是 each 块中的默认参数变量，当没有显式指定参数名时使用：

ls | each { echo $it.name }

等同于：

ls | each {| file | echo $file.name }

$NU_LIB_DIRS 是一个常量列表，指定 Nushell 查找模块文件的目录。这些目录会在以下情况下被搜索：

使用 source 命令加载脚本时 使用 use 命令导入模块时 使用 overlay use 命令加载覆盖层时

默认包含以下目录：

Nushell 标准库路径

~/.config/nushell 下的模块目录

可以通过 $env.NU_LIB_DIRS 环境变量扩展此列表。

$NU_PLUGIN_DIRS 是一个常量列表，指定 Nushell 查找插件的目录。这些目录会在使用 plugin add 命令时被搜索。

默认包含以下目录：

Nushell 内置插件路径

~/.config/nushell 下的插件目录