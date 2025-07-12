特殊变量
Nushell 提供并使用了一系列特殊变量和常量。其中许多在本手册的其他地方已有提及或记录，但本页应包含所有变量以供参考。
$nu
$nu 是一个包含多个有用值的常量记录：
default-config-dir: 存储和读取配置文件的目录
config-path: 主 Nushell 配置文件路径，通常是配置目录中的
config.nu
env-path: 可选的环境配置文件，通常是配置目录中的
env.nu
history-path: 存储命令历史的文本或 SQLite 文件
loginshell-path: 登录 shell 运行的可选配置文件，通常是配置目录中的
login.nu
plugin-path: 插件注册表文件，通常是配置目录中的
plugin.msgpackz
home-path: 用户的主目录，可以使用简写
~访问
data-dir: Nushell 的数据目录，包括启动时加载的
./vendor/autoload目录和其他用户数据
cache-dir: 用于非必要(缓存)数据的目录
vendor-autoload-dirs: 第三方应用应安装配置文件的目录列表，这些文件将在启动时自动加载
user-autoload-dirs: 用户可以创建额外配置文件的目录列表，这些文件将在启动时自动加载
temp-path: 用户可写的临时文件路径
pid: 当前运行的 Nushell 进程的 PID
os-info: 主机操作系统信息
startup-time: Nushell 启动并处理所有配置文件所花费的时间(持续时间)
is-interactive: 布尔值，指示 Nushell 是否作为交互式 shell 启动(
true)或正在运行脚本或命令字符串。例如：
$nu.is-interactive # => true nu -c "$nu.is-interactive" # => false # 使用 --interactive (-i) 强制交互模式 nu -i -c "$nu.is-interactive" # => true
注意：当作为交互式 shell 启动时，会处理启动配置文件。当作为非交互式 shell 启动时，除非通过标志显式调用，否则不会读取任何配置文件。
is-login: 指示 Nushell 是否作为登录 shell 启动
history-enabled: 可以通过
nu --no-history禁用历史记录，此时该常量将为
false
current-exe: 当前运行的
nu二进制文件的完整路径。可以与
path dirname(也是常量)结合使用来确定二进制文件所在的目录
$env
$env 是一个特殊的可变变量，包含当前环境变量。与任何进程一样，初始环境是从启动
nu 的父进程继承的。
Nushell 还使用以下几个环境变量用于特定目的：
$env.CMD_DURATION_MS
前一个命令运行所花费的时间(毫秒)。
$env.config
$env.config 是 Nushell 中使用的主要配置记录。设置文档见
config nu --doc。
$env.CURRENT_FILE
在脚本、模块或源文件中，此变量保存文件的完全限定名称。注意，此信息也可以通过
path self 命令作为常量获取。
$env.ENV_CONVERSIONS
允许用户指定如何将某些环境变量转换为 Nushell 类型。参见 ENV_CONVERSIONS。
$env.FILE_PWD
在脚本、模块或源文件中，此变量保存文件所在目录的完全限定名称。注意，此值也可以通过以下方式作为常量获取：
path self | path dirname
$env.LAST_EXIT_CODE
最后一个命令的退出代码，通常用于外部命令 - 相当于 POSIX 中的
$?。注意，此信息也会在外部命令的
try 表达式的
catch 块中可用。例如：
^ls file-that-does-not-exist e> /dev/null
$env.LAST_EXIT_CODE
# => 2
# 或者
try {
^ls file-that-does-not-exist e> /dev/null
} catch {|e|
print $e.exit_code
}
# => 2
$env.NU_LIB_DIRS
使用
source、
use 或
overlay use 命令时将搜索的目录列表。另请参阅：
- 下面的
$NU_LIB_DIRS常量
- 模块路径
- 配置 -
$NU_LIB_DIRS
$env.NU_LOG_LEVEL
标准库在
std/log 中提供日志记录功能。
NU_LOG_LEVEL 环境变量用于定义自定义命令、模块和脚本使用的日志级别。
nu -c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print'
# => 1
# => 9
nu -c '1 | print; use std/log; NU_LOG_LEVEL=debug log debug 1111; 9 | print'
# => 1
# => 2025-07-12T21:27:30.080|DBG|1111
# => 9
nu -c '1 | print; use std/log; $env.NU_LOG_LEVEL = "debug"; log debug 1111; 9 | print'
# => 1
# => 2025-07-12T21:27:57.888|DBG|1111
# => 9
注意
$env.NU_LOG_LEVEL 与
nu --log-level 不同，后者设置内置原生 Rust Nushell 命令的日志级别。它不会影响自定义命令和脚本中使用的
std/log 日志记录。
nu --log-level 'debug' -c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print'
# => … 更多日志消息，带有对 Nushell 命令 Rust 源文件的引用
# 但没有我们自己的 `log debug` 消息
# => 1
# => 9
# => …
$env.NU_PLUGIN_DIRS
使用
plugin add 注册插件时将搜索的目录列表。另请参阅：
$env.NU_VERSION
当前 Nushell 版本。与
(version).version 相同，但作为环境变量，它会被导出并可以被子进程读取。
$env.PATH
执行其他应用程序的搜索路径。它最初作为字符串从父进程继承，但在启动时转换为 Nushell
list 以便于访问。
在运行子进程之前，它会转换回字符串。
$env.PROCESS_PATH
当执行脚本时，此变量表示脚本的名称和相对路径。与上面的两个变量不同，在源文件或导入模块时它不存在。
注意：也与上面的两个变量不同，返回的是用于调用文件的确切路径(包括符号链接)。
$env.PROMPT_* 和
$env.TRANSIENT_PROMPT_*
有许多变量可用于配置出现在每个命令行上的 Nushell 提示符。另请参阅：
- 配置 - 提示符配置
config nu --doc
$env.SHLVL
SHLVL 在大多数 shell 进入新的子 shell 时会递增。它可以用来确定嵌套 shell 的数量。例如， 如果 `$env.SHLVL == 2
$in
$in 是一个特殊变量，表示管道中的输入值。当命令通过管道连接时，前一个命令的输出会作为
$in 传递给下一个命令。
ls | where size > 10kb | each {|file| $in.name}
$it
$it 是
each 块中的默认参数变量，当没有显式指定参数名时使用：
ls | each { echo $it.name }
等同于：
ls | each {|file| echo $file.name }
$NU_LIB_DIRS
$NU_LIB_DIRS 是一个常量列表，指定 Nushell 查找模块文件的目录。这些目录会在以下情况下被搜索：
- 使用
source命令加载脚本时
- 使用
use命令导入模块时
- 使用
overlay use命令加载覆盖层时
默认包含以下目录：
- Nushell 标准库路径
~/.config/nushell下的模块目录
可以通过
$env.NU_LIB_DIRS 环境变量扩展此列表。
$NU_PLUGIN_DIRS
$NU_PLUGIN_DIRS 是一个常量列表，指定 Nushell 查找插件的目录。这些目录会在使用
plugin add 命令时被搜索。
默认包含以下目录：
- Nushell 内置插件路径
~/.config/nushell下的插件目录
可以通过
$env.NU_PLUGIN_DIRS 环境变量扩展此列表。