explore是一个表格分页器，类似于 less ，但用于表格结构化数据。

> explore --head --index --reverse --peek

--head {bool} : 显示或隐藏列标题(默认为true)

: 显示或隐藏列标题(默认为true) --index, -i : 查看列表时显示行索引

: 查看列表时显示行索引 --tail, -t : 从底部开始滚动视口

: 从底部开始滚动视口 --peek, -p : 退出时输出光标所在单元格的值

ls | explore - i

explore 的主要功能是 :table (你可以在上面的截图中看到)。

你可以通过 <Left> 、 <Right> 、 <Up> 、 <Down> 方向键与之交互。它还支持Vim风格的 <h> 、 <j> 、 <k> 、 <l> 键绑定， <Ctrl-f> 和 <Ctrl-b> ，以及Emacs风格的 <Ctrl-v> 、 <Alt-v> 、 <Ctrl-p> 和 <Ctrl-n> 键绑定。

你可以通过进入光标模式来检查底层值。按 <i> 或 <Enter> 进入该模式。 然后使用方向键选择需要的单元格。 你将能够看到它的底层结构。

你可以通过 :help 获取更多相关信息。

explore 有一系列内置命令可供使用。通过按 <:> 然后输入命令名称来运行命令。

要查看完整的命令列表，可以输入 :help 。

你可以通过配置自定义许多选项(包括样式和颜色)。 你可以在 default-config.nu 中找到示例配置。

$nu | explore -- peek

有一个交互式环境，你可以使用 nu 命令浏览数据。