explore

explore是一个表格分页器，类似于less，但用于表格结构化数据。

签名

> explore --head --index --reverse --peek

参数

  • --head {bool}: 显示或隐藏列标题(默认为true)
  • --index, -i: 查看列表时显示行索引
  • --tail, -t: 从底部开始滚动视口
  • --peek, -p: 退出时输出光标所在单元格的值

快速开始

ls | explore -i

explore-ls-png

explore的主要功能是:table(你可以在上面的截图中看到)。

你可以通过<Left><Right><Up><Down>方向键与之交互。它还支持Vim风格的<h><j><k><l>键绑定，<Ctrl-f><Ctrl-b>，以及Emacs风格的<Ctrl-v><Alt-v><Ctrl-p><Ctrl-n>键绑定。

你可以通过进入光标模式来检查底层值。按<i><Enter>进入该模式。 然后使用方向键选择需要的单元格。 你将能够看到它的底层结构。

你可以通过:help获取更多相关信息。

命令

explore有一系列内置命令可供使用。通过按<:>然后输入命令名称来运行命令。

要查看完整的命令列表，可以输入:help

配置

你可以通过配置自定义许多选项(包括样式和颜色)。 你可以在default-config.nu中找到示例配置。

示例

查看值

$nu | explore --peek

explore-peek-gif

:try命令

有一个交互式环境，你可以使用nu命令浏览数据。

explore-try-gif

通过$nu保留所选值

记住你可以结合--peek参数使用。

explore-try-nu-gif