explore
explore是一个表格分页器，类似于
less，但用于表格结构化数据。
签名
> explore --head --index --reverse --peek
参数
--head {bool}: 显示或隐藏列标题(默认为true)
--index, -i: 查看列表时显示行索引
--tail, -t: 从底部开始滚动视口
--peek, -p: 退出时输出光标所在单元格的值
快速开始
ls | explore -i
explore的主要功能是
:table(你可以在上面的截图中看到)。
你可以通过
<Left>、
<Right>、
<Up>、
<Down>方向键与之交互。它还支持Vim风格的
<h>、
<j>、
<k>、
<l>键绑定，
<Ctrl-f>和
<Ctrl-b>，以及Emacs风格的
<Ctrl-v>、
<Alt-v>、
<Ctrl-p>和
<Ctrl-n>键绑定。
你可以通过进入光标模式来检查底层值。按
<i>或
<Enter>进入该模式。 然后使用方向键选择需要的单元格。 你将能够看到它的底层结构。
你可以通过
:help获取更多相关信息。
命令
explore有一系列内置命令可供使用。通过按
<:>然后输入命令名称来运行命令。
要查看完整的命令列表，可以输入
:help。
配置
你可以通过配置自定义许多选项(包括样式和颜色)。 你可以在
default-config.nu中找到示例配置。
示例
查看值
$nu | explore --peek
:try命令
有一个交互式环境，你可以使用
nu命令浏览数据。
通过
$nu保留所选值
记住你可以结合
--peek参数使用。