使用模块
概述
终端用户可以通过("导入")他人编写的模块来为Nushell添加新功能。
要导入模块及其定义，我们使用
use命令：
use <路径/到/模块> <成员...>
例如：
use std/log
log info "你好哇，模块"
提示
上面的例子使用了标准库，这是Nushell内置的模块集合。因为它对所有Nushell用户都可用，我们也会在下面的几个例子中使用它。
安装模块
安装模块只需将其文件放在目录中即可。可以通过
git clone(或其他版本控制系统)、像
nupm这样的包管理器或手动完成。模块的文档应提供相关建议。
导入模块
use关键字之后的任何内容形成一个导入模式，控制如何导入定义。
注意上面的
use有两个参数：
- 模块的路径
- (可选)要导入的定义
模块文档通常会告诉你推荐的导入方式。不过，了解可用的选项仍然很有用：
模块路径
模块路径可以是：
包含
mod.nu文件的绝对路径：
示例
use ~/nushell/modules/nupm
注意模块名(即其目录)可以以
/结尾(Windows上是
\)，但像大多数接受路径的命令(如
cd)一样，这完全是可选的。
包含
mod.nu文件的相对路径：
示例
# cd然后使用相对nupm目录中的mod.nu cd ~/nushell/modules use nupm # 或 use nupm/
注意模块名(其目录)可以以
/结尾(Windows上是
\)，但像大多数接受路径的命令(如
cd)一样，这完全是可选的。
重要提示！从
$env.NU_LIB_DIRS导入模块
通过相对路径导入模块时，Nushell首先从当前目录搜索。如果在该位置找不到匹配的模块，Nushell会搜索
$env.NU_LIB_DIRS列表中的每个目录。
这允许你将模块安装到一个位置，无论当前目录如何，都可以通过相对路径轻松访问。
Nushell模块文件的绝对或相对路径。如上所述，Nushell会在
$env.NU_LIB_DIRS中搜索匹配的相对路径。
示例
use ~/nushell/modules/std-rfc/bulk-rename.nu # 或 cd ~/nushell/modules use std-rfc/bulk-rename.nu
虚拟目录：
示例
上面提到的标准库模块存储在一个带有
std目录的虚拟文件系统中。可以将其视为上面"绝对路径"示例的替代形式。
use std/assert assert equal 'string1' "string1"
不太常见的是，使用
module命令创建的模块名称。虽然可以在命令行使用此命令创建模块，但这并不常见或有用。相反，这种形式主要由模块作者用来定义子模块。参见创建模块 - 子模块。
模块定义
use命令的第二个参数是要导入的定义的可选列表。同样，模块文档应提供建议。例如，标准库章节涵盖了每个子模块的推荐导入。
当然，你总是可以选择最适合你使用场景的形式。
将整个模块/子模块作为带有子命令的命令导入
在上面的一个例子中，我们在没有指定定义的情况下导入了
std/log模块：
use std/log log info "Hello, std/log Module"
注意这将导入
log子模块及其所有子命令(如
log info、
log error等)到当前作用域。
将上面的例子与下一个版本比较，命令变成了
std log info：
use std std log info "Hello, std Module"
从模块导入所有定义
或者，你可以将定义本身导入当前作用域。例如：
use std/formats * ls | to jsonl
注意
to jsonl命令如何直接放在当前作用域中，而不是作为
formats的子命令。
从模块导入一个或多个定义
Nushell还可以选择性地导入模块定义的子集。例如：
use std/math PI let circle = 2 * $PI * $radius
记住定义可以是：
- 命令
- 别名
- 常量
- 外部命令
- 其他模块(作为子模块)
- 环境变量(总是导入)
不太常见的是，也可以使用导入列表：
use std/formats [ 'from ndjson' 'to ndjson' ]
导入子模块
虽然你可以使用
use <模块> </子模块>(例如
use std help)单独导入子模块，但使用这种形式时，整个父模块及其所有定义(以及子模块)都将被解析。如果可能，将子模块作为模块加载会得到更快的代码。例如：
# 更快 use std/help
导入常量
如上面
std/math示例所示，一些模块可能导出常量定义。导入整个模块时，可以通过与模块同名的记录访问常量：
# 导入整个模块 - 记录访问
use std/math
$math.PI
# => 3.141592653589793
$math
# => ╭───────┬──────╮
# => │ GAMMA │ 0.58 │
# => │ E │ 2.72 │
# => │ PI │ 3.14 │
# => │ TAU │ 6.28 │
# => │ PHI │ 1.62 │
# => ╰───────┴──────╯
# 或导入模块的所有成员
use std/math *
$PI
# => 3.141592653589793
隐藏
任何自定义命令或别名，无论是从模块导入的还是不是，都可以使用
hide命令"隐藏"以恢复之前的定义。
hide命令也接受导入模式，类似于
use，但解释略有不同。这些模式可以是以下之一：
- 如果名称是自定义命令，
hide命令直接隐藏它。
- 如果名称是模块名，它会隐藏所有以模块名作为前缀的导出
例如，使用
std/assert：
use std/assert
assert equal 1 2
# => Assertion failed
assert true
# => Assertion passes
hide assert
assert equal 1 1
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`
assert true
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`
就像你可以
use模块定义的一个子集一样，你也可以选择性地
hide它们：
use std/assert
hide assert main
assert equal 1 1
# => assertion passes
assert true
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`
提示
main在创建模块中有更详细的介绍，但对于终端用户来说，
main只是表示"与模块同名的命令"。在这种情况下，
assert模块导出一个
main命令，"伪装"成
assert命令。隐藏
main的效果是隐藏
assert命令，但不隐藏其子命令。