使用模块

概述

终端用户可以通过("导入")他人编写的模块来为Nushell添加新功能。

要导入模块及其定义，我们使用use命令：

use <路径/到/模块> <成员...>

例如：

use std/log
log info "你好哇，模块"

提示

上面的例子使用了标准库，这是Nushell内置的模块集合。因为它对所有Nushell用户都可用，我们也会在下面的几个例子中使用它。

安装模块

安装模块只需将其文件放在目录中即可。可以通过git clone(或其他版本控制系统)、像nupm这样的包管理器或手动完成。模块的文档应提供相关建议。

导入模块

use关键字之后的任何内容形成一个导入模式，控制如何导入定义。

注意上面的use有两个参数：

  • 模块的路径
  • (可选)要导入的定义

模块文档通常会告诉你推荐的导入方式。不过，了解可用的选项仍然很有用：

模块路径

模块路径可以是：

  • 包含mod.nu文件的绝对路径：

    示例
    use ~/nushell/modules/nupm

    注意模块名(即其目录)可以以/结尾(Windows上是\)，但像大多数接受路径的命令(如cd)一样，这完全是可选的。

  • 包含mod.nu文件的相对路径：

    示例
    # cd然后使用相对nupm目录中的mod.nu
cd ~/nushell/modules
use nupm
# 或
use nupm/

    注意模块名(其目录)可以以/结尾(Windows上是\)，但像大多数接受路径的命令(如cd)一样，这完全是可选的。

    重要提示！从$env.NU_LIB_DIRS导入模块

    通过相对路径导入模块时，Nushell首先从当前目录搜索。如果在该位置找不到匹配的模块，Nushell会搜索$env.NU_LIB_DIRS列表中的每个目录。

    这允许你将模块安装到一个位置，无论当前目录如何，都可以通过相对路径轻松访问。

  • Nushell模块文件的绝对或相对路径。如上所述，Nushell会在$env.NU_LIB_DIRS中搜索匹配的相对路径。

    示例
    use ~/nushell/modules/std-rfc/bulk-rename.nu
# 或
cd ~/nushell/modules
use std-rfc/bulk-rename.nu

  • 虚拟目录：

    示例

    上面提到的标准库模块存储在一个带有std目录的虚拟文件系统中。可以将其视为上面"绝对路径"示例的替代形式。

    use std/assert
assert equal 'string1' "string1"

  • 不太常见的是，使用module命令创建的模块名称。虽然可以在命令行使用此命令创建模块，但这并不常见或有用。相反，这种形式主要由模块作者用来定义子模块。参见创建模块 - 子模块

模块定义

use命令的第二个参数是要导入的定义的可选列表。同样，模块文档应提供建议。例如，标准库章节涵盖了每个子模块的推荐导入。

当然，你总是可以选择最适合你使用场景的形式。

  • 将整个模块/子模块作为带有子命令的命令导入

    在上面的一个例子中，我们在没有指定定义的情况下导入了std/log模块：

    use std/log
log info "Hello, std/log Module"

    注意这将导入log子模块及其所有子命令(如log infolog error等)到当前作用域。

    将上面的例子与下一个版本比较，命令变成了std log info

    use std
std log info "Hello, std Module"

  • 从模块导入所有定义

    或者，你可以将定义本身导入当前作用域。例如：

    use std/formats *
ls | to jsonl

    注意to jsonl命令如何直接放在当前作用域中，而不是作为formats的子命令。

  • 从模块导入一个或多个定义

    Nushell还可以选择性地导入模块定义的子集。例如：

    use std/math PI
let circle = 2 * $PI * $radius

    记住定义可以是：

    • 命令
    • 别名
    • 常量
    • 外部命令
    • 其他模块(作为子模块)
    • 环境变量(总是导入)

    不太常见的是，也可以使用导入列表：

    use std/formats [ 'from ndjson' 'to ndjson' ]

    导入子模块

    虽然你可以使用use <模块> </子模块>(例如use std help)单独导入子模块，但使用这种形式时，整个父模块及其所有定义(以及子模块)都将被解析。如果可能，将子模块作为模块加载会得到更快的代码。例如：

    # 更快
use std/help

导入常量

如上面std/math示例所示，一些模块可能导出常量定义。导入整个模块时，可以通过与模块同名的记录访问常量：

# 导入整个模块 - 记录访问
use std/math
$math.PI
# => 3.141592653589793

$math
# => ╭───────┬──────╮
# => │ GAMMA │ 0.58 │
# => │ E     │ 2.72 │
# => │ PI    │ 3.14 │
# => │ TAU   │ 6.28 │
# => │ PHI   │ 1.62 │
# => ╰───────┴──────╯

# 或导入模块的所有成员
use std/math *
$PI
# => 3.141592653589793

隐藏

任何自定义命令或别名，无论是从模块导入的还是不是，都可以使用hide命令"隐藏"以恢复之前的定义。

hide命令也接受导入模式，类似于use，但解释略有不同。这些模式可以是以下之一：

  • 如果名称是自定义命令，hide命令直接隐藏它。
  • 如果名称是模块名，它会隐藏所有以模块名作为前缀的导出

例如，使用std/assert

use std/assert
assert equal 1 2
# => Assertion failed
assert true
# => Assertion passes

hide assert
assert equal 1 1
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`

assert true
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`

就像你可以use模块定义的一个子集一样，你也可以选择性地hide它们：

use std/assert
hide assert main
assert equal 1 1
# => assertion passes

assert true
# => Error:
# => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`

提示

main创建模块中有更详细的介绍，但对于终端用户来说，main只是表示"与模块同名的命令"。在这种情况下，assert模块导出一个main命令，"伪装"成assert命令。隐藏main的效果是隐藏assert命令，但不隐藏其子命令。

另请参阅

  • 要使模块始终可用而不必在每个Nushell会话中use它，只需将其导入(use)添加到启动配置中。参见配置章节了解如何操作。

  • 模块也可以作为覆盖层的一部分使用。