终端用户可以通过("导入")他人编写的模块来为Nushell添加新功能。

要导入模块及其定义，我们使用 use 命令：

use <路径/到/模块> <成员...>

例如：

use std/ log log info "你好哇，模块"

提示 上面的例子使用了标准库，这是Nushell内置的模块集合。因为它对所有Nushell用户都可用，我们也会在下面的几个例子中使用它。

安装模块只需将其文件放在目录中即可。可以通过 git clone (或其他版本控制系统)、像 nupm 这样的包管理器或手动完成。模块的文档应提供相关建议。

use 关键字之后的任何内容形成一个导入模式，控制如何导入定义。

注意上面的 use 有两个参数：

模块的路径

(可选)要导入的定义

模块文档通常会告诉你推荐的导入方式。不过，了解可用的选项仍然很有用：

模块路径可以是：

包含 mod.nu 文件的绝对路径： 示例 use ~/nushell/modules/ nupm 注意模块名(即其目录)可以以 / 结尾(Windows上是 \ )，但像大多数接受路径的命令(如 cd )一样，这完全是可选的。

包含 mod.nu 文件的相对路径： 示例 # cd然后使用相对nupm目录中的mod.nu cd ~/nushell/modules use nupm # 或 use nupm / 注意模块名(其目录)可以以 / 结尾(Windows上是 \ )，但像大多数接受路径的命令(如 cd )一样，这完全是可选的。 重要提示！从 $env.NU_LIB_DIRS 导入模块 通过相对路径导入模块时，Nushell首先从当前目录搜索。如果在该位置找不到匹配的模块，Nushell会搜索 $env.NU_LIB_DIRS 列表中的每个目录。 这允许你将模块安装到一个位置，无论当前目录如何，都可以通过相对路径轻松访问。

Nushell模块文件的绝对或相对路径。如上所述，Nushell会在 $env.NU_LIB_DIRS 中搜索匹配的相对路径。 示例 use ~/nushell/modules/std-rfc/ bulk-rename .nu # 或 cd ~/nushell/modules use std-rfc/ bulk-rename .nu

虚拟目录： 示例 上面提到的标准库模块存储在一个带有 std 目录的虚拟文件系统中。可以将其视为上面"绝对路径"示例的替代形式。 use std/ assert assert equal 'string1' "string1"

不太常见的是，使用 module 命令创建的模块名称。虽然可以在命令行使用此命令创建模块，但这并不常见或有用。相反，这种形式主要由模块作者用来定义子模块。参见创建模块 - 子模块。

use 命令的第二个参数是要导入的定义的可选列表。同样，模块文档应提供建议。例如，标准库章节涵盖了每个子模块的推荐导入。

当然，你总是可以选择最适合你使用场景的形式。

将整个模块/子模块作为带有子命令的命令导入 在上面的一个例子中，我们在没有指定定义的情况下导入了 std/log 模块： use std/ log log info "Hello, std/log Module" 注意这将导入 log 子模块及其所有子命令(如 log info 、 log error 等)到当前作用域。 将上面的例子与下一个版本比较，命令变成了 std log info ： use std std log info "Hello, std Module"

从模块导入所有定义 或者，你可以将定义本身导入当前作用域。例如： use std/ formats * ls | to jsonl 注意 to jsonl 命令如何直接放在当前作用域中，而不是作为 formats 的子命令。

从模块导入一个或多个定义 Nushell还可以选择性地导入模块定义的子集。例如： use std/ math PI let circle = 2 * $PI * $radius 记住定义可以是： 命令 别名 常量 外部命令 其他模块(作为子模块) 环境变量(总是导入) 不太常见的是，也可以使用导入列表： use std/ formats [ 'from ndjson' 'to ndjson' ] 导入子模块 虽然你可以使用 use <模块> </子模块> (例如 use std help )单独导入子模块，但使用这种形式时，整个父模块及其所有定义(以及子模块)都将被解析。如果可能，将子模块作为模块加载会得到更快的代码。例如： # 更快 use std/ help



如上面 std/math 示例所示，一些模块可能导出常量定义。导入整个模块时，可以通过与模块同名的记录访问常量：

# 导入整个模块 - 记录访问 use std/ math $math.PI # => 3.141592653589793 $math # => ╭───────┬──────╮ # => │ GAMMA │ 0.58 │ # => │ E │ 2.72 │ # => │ PI │ 3.14 │ # => │ TAU │ 6.28 │ # => │ PHI │ 1.62 │ # => ╰───────┴──────╯ # 或导入模块的所有成员 use std/ math * $PI # => 3.141592653589793

任何自定义命令或别名，无论是从模块导入的还是不是，都可以使用 hide 命令"隐藏"以恢复之前的定义。

hide 命令也接受导入模式，类似于 use ，但解释略有不同。这些模式可以是以下之一：

如果名称是自定义命令， hide 命令直接隐藏它。

命令直接隐藏它。 如果名称是模块名，它会隐藏所有以模块名作为前缀的导出

例如，使用 std/assert ：

use std/ assert assert equal 1 2 # => Assertion failed assert true # => Assertion passes hide assert assert equal 1 1 # => Error: # => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use` assert true # => Error: # => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`

就像你可以 use 模块定义的一个子集一样，你也可以选择性地 hide 它们：

use std/ assert hide assert main assert equal 1 1 # => assertion passes assert true # => Error: # => help: A command with that name exists in module `assert`. Try importing it with `use`

提示 main 在创建模块中有更详细的介绍，但对于终端用户来说， main 只是表示"与模块同名的命令"。在这种情况下， assert 模块导出一个 main 命令，"伪装"成 assert 命令。隐藏 main 的效果是隐藏 assert 命令，但不隐藏其子命令。