与其他一些Shell类似，Nushell提供了目录栈功能，可以方便地在多个目录之间切换。在Nushell中，此功能是标准库的一部分，可以通过多种方式访问。

注 在Nushell中，"栈"以 list 形式表示，但整体功能与其他Shell类似。

要使用 dirs 命令及其子命令，首先需要导入模块：

use std/ dirs

提示 要使此功能在每次启动Nushell时都可用，请将上述命令添加到你的启动配置中。

这将提供以下新命令：

命令 描述 dirs 列出栈中的目录 dirs add 添加一个或多个目录到列表中。第一个列出的目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的 pushd 命令。 dirs drop 从列表中移除当前目录。列表中的前一个目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的 popd 命令。 dirs goto 根据索引跳转到列表中的目录 dirs next 将列表中的下一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的最后一个，则循环到列表开头。 dirs prev 将列表中的前一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的第一个，则循环到列表末尾。

当我们开始使用 dirs 时，列表中只有一个目录，即活动目录。你仍然可以使用 cd 命令更改此目录。

cd ~ use std/ dirs dirs # => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ true │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯ cd ~/src/repo/nushell dirs # => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ true │ /home/myuser/repo/nushell │ # => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯

注意 cd 只会更改活动目录。

要添加当前目录到列表中，使用 dirs add 命令更改到新的活动目录：

dirs add .. /reedline dirs # => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

让我们继续添加几个常用目录到列表中：

dirs add .. /nu_scripts dirs add ~ dirs # => ╭───┬────────┬────────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼────────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ false │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => │ 2 │ false │ /home/myuser/src/repo/nu_scripts │ # => │ 3 │ true │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴────────────────────────────────────╯

现在我们可以使用 dirs next 、 dirs prev 或 dirs goto 轻松切换：

dirs next # Active was 3, is now 0 pwd # => /home/myuser/src/repo/nushell dirs goto 2 # => /home/myuser/src/repo/nu_scripts

当你完成某个目录的工作后，可以使用以下命令将其从列表中移除：

dirs drop dirs # => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => │ 2 │ false │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

当我们从列表中移除 nu_scripts 时，前一个目录( reedline )变为活动目录。

一些用户可能更喜欢将此功能视为"Shell中的多个Shell"，每个Shell都有自己的目录。

标准库提供了一组别名，可以替代上述 dirs 命令。

使用以下命令导入它们：

use std/ dirs shells-aliases *

内置别名包括：

别名 描述 shells 替代 dirs 列出当前"Shell"/目录 enter 替代 dirs add 进入新的"Shell"/目录 dexit 替代 dirs drop 退出"Shell"/目录 g dirs goto 的别名 n dirs next 的别名 p dirs prev 的别名

当然，你也可以根据需要定义自己的别名。