目录栈
与其他一些Shell类似，Nushell提供了目录栈功能，可以方便地在多个目录之间切换。在Nushell中，此功能是标准库的一部分，可以通过多种方式访问。
注
在Nushell中，"栈"以
list形式表示，但整体功能与其他Shell类似。
dirs模块和命令
要使用
dirs命令及其子命令，首先需要导入模块：
use std/dirs
提示
要使此功能在每次启动Nushell时都可用，请将上述命令添加到你的启动配置中。
这将提供以下新命令：
|命令
|描述
dirs
|列出栈中的目录
dirs add
|添加一个或多个目录到列表中。第一个列出的目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的
pushd命令。
dirs drop
|从列表中移除当前目录。列表中的前一个目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的
popd命令。
dirs goto
|根据索引跳转到列表中的目录
dirs next
|将列表中的下一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的最后一个，则循环到列表开头。
dirs prev
|将列表中的前一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的第一个，则循环到列表末尾。
当我们开始使用
dirs时，列表中只有一个目录，即活动目录。你仍然可以使用
cd命令更改此目录。
cd ~
use std/dirs
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯
cd ~/src/repo/nushell
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true │ /home/myuser/repo/nushell │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯
注意
cd只会更改活动目录。
要添加当前目录到列表中，使用
dirs add命令更改到新的活动目录：
dirs add ../reedline
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯
让我们继续添加几个常用目录到列表中：
dirs add ../nu_scripts
dirs add ~
dirs
# => ╭───┬────────┬────────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼────────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ false │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => │ 2 │ false │ /home/myuser/src/repo/nu_scripts │
# => │ 3 │ true │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴────────────────────────────────────╯
现在我们可以使用
dirs next、
dirs prev或
dirs goto轻松切换：
dirs next
# Active was 3, is now 0
pwd
# => /home/myuser/src/repo/nushell
dirs goto 2
# => /home/myuser/src/repo/nu_scripts
当你完成某个目录的工作后，可以使用以下命令将其从列表中移除：
dirs drop
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => │ 2 │ false │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯
当我们从列表中移除
nu_scripts时，前一个目录(
reedline)变为活动目录。
shells别名
一些用户可能更喜欢将此功能视为"Shell中的多个Shell"，每个Shell都有自己的目录。
标准库提供了一组别名，可以替代上述
dirs命令。
使用以下命令导入它们：
use std/dirs shells-aliases *
内置别名包括：
|别名
|描述
shells
|替代
dirs列出当前"Shell"/目录
enter
|替代
dirs add进入新的"Shell"/目录
dexit
|替代
dirs drop退出"Shell"/目录
g
dirs goto的别名
n
dirs next的别名
p
dirs prev的别名
当然，你也可以根据需要定义自己的别名。