目录栈

与其他一些Shell类似，Nushell提供了目录栈功能，可以方便地在多个目录之间切换。在Nushell中，此功能是标准库的一部分，可以通过多种方式访问。

在Nushell中，"栈"以list形式表示，但整体功能与其他Shell类似。

dirs模块和命令

要使用dirs命令及其子命令，首先需要导入模块：

use std/dirs

提示

要使此功能在每次启动Nushell时都可用，请将上述命令添加到你的启动配置中。

这将提供以下新命令：

命令描述
dirs列出栈中的目录
dirs add添加一个或多个目录到列表中。第一个列出的目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的pushd命令。
dirs drop从列表中移除当前目录。列表中的前一个目录将成为新的活动目录。类似于其他Shell中的popd命令。
dirs goto根据索引跳转到列表中的目录
dirs next将列表中的下一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的最后一个，则循环到列表开头。
dirs prev将列表中的前一个目录设为活动目录。如果当前活动目录是列表中的第一个，则循环到列表末尾。

当我们开始使用dirs时，列表中只有一个目录，即活动目录。你仍然可以使用cd命令更改此目录。

cd ~
use std/dirs
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │              path               │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true   │ /home/myuser                    │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯

cd ~/src/repo/nushell
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │              path               │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true   │ /home/myuser/repo/nushell       │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯

注意cd只会更改活动目录。

添加当前目录到列表中，使用dirs add命令更改到新的活动目录：

dirs add ../reedline
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │               path               │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false  │ /home/myuser/src/repo/nushell    │
# => │ 1 │ true   │ /home/myuser/src/repo/reedline   │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

让我们继续添加几个常用目录到列表中：

dirs add ../nu_scripts
dirs add ~
dirs
# => ╭───┬────────┬────────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │                path                │
# => ├───┼────────┼────────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false  │ /home/myuser/src/repo/nushell      │
# => │ 1 │ false  │ /home/myuser/src/repo/reedline     │
# => │ 2 │ false  │ /home/myuser/src/repo/nu_scripts   │
# => │ 3 │ true   │ /home/myuser                       │
# => ╰───┴────────┴────────────────────────────────────╯

现在我们可以使用dirs nextdirs prevdirs goto轻松切换：

dirs next
# Active was 3, is now 0
pwd
# => /home/myuser/src/repo/nushell
dirs goto 2
# => /home/myuser/src/repo/nu_scripts

当你完成某个目录的工作后，可以使用以下命令将其从列表中移除：

dirs drop
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │               path               │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false  │ /home/myuser/src/repo/nushell    │
# => │ 1 │ true   │ /home/myuser/src/repo/reedline   │
# => │ 2 │ false  │ /home/myuser                     │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

当我们从列表中移除nu_scripts时，前一个目录(reedline)变为活动目录。

shells别名

一些用户可能更喜欢将此功能视为"Shell中的多个Shell"，每个Shell都有自己的目录。

标准库提供了一组别名，可以替代上述dirs命令。

使用以下命令导入它们：

use std/dirs shells-aliases *

内置别名包括：

别名描述
shells替代dirs列出当前"Shell"/目录
enter替代dirs add进入新的"Shell"/目录
dexit替代dirs drop退出"Shell"/目录
gdirs goto的别名
ndirs next的别名
pdirs prev的别名

当然，你也可以根据需要定义自己的别名。