后台任务
Nushell 目前对基于线程的后台任务有实验性支持。
生成任务
任务可以使用
job spawn 生成，它接收一个闭包并在后台线程中开始执行，返回一个生成的任务的唯一整数 ID：
'i am' | save status.txt
job spawn { sleep 10sec; ' inevitable' | save --append status.txt }
# => 1
open status.txt
# => i am
# 等待 10 秒
sleep 10sec
open status.txt
# => i am inevitable
列出和终止任务
可以使用
job list 命令查询活动任务，该命令返回一个包含当前正在执行的任务信息的表格。 也可以使用
job kill 命令终止/中断任务，该命令会中断任务的线程并杀死任务的所有子进程：
let id = job spawn { sleep 1day }
job list
# => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
# => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃
# => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
# => ┃ 0 ┃ 1 ┃ thread ┃ [list 0 items] ┃
# => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
job kill $id
job list
# => ╭────────────╮
# => │ empty list │
# => ╰────────────╯
任务挂起
在 Unix 目标（如 Linux 和 macOS）上，Nushell 还支持使用 Ctrl+Z 挂起外部命令。当一个正在运行的进程被挂起时，它会变成一个“冻结”的后台任务：
long_running_process # 这开始运行，然后按下 Ctrl+Z
# => Job 1 is frozen
job list
# => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
# => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃
# => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
# => ┃ 0 ┃ 1 ┃ frozen ┃ [list 1 items] ┃
# => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
可以使用
job unfreeze 命令将冻结的任务带回前台：
job unfreeze
# 进程从停止的地方恢复
提示
对于熟悉其他 Unix shell 的人，你可以创建一个别名来模拟
fg 命令的行为：
alias fg = job unfreeze
默认情况下，
job unfreeze 将解冻最近冻结的任务。但是，你也可以指定要解冻的特定任务的 ID：
vim
# => Job 1 is frozen
long_running_process
# => Job 2 is frozen
job unfreeze 1
# 我们回到了 vim
任务间通信
可以使用
job send <id> 向任务发送数据，任务可以使用
job recv 接收数据：
let jobId = job spawn {
job recv | save sent.txt
}
'hello from the main thread' | job send $jobId
sleep 1sec
open sent.txt
# => hello from the main thread
主线程的任务 ID 为 0，因此你也可以反向发送数据：
job spawn {
sleep 1sec
'Hello from a background job' | job send 0
}
job recv
# => Hello from a background job
退出行为
与许多其他 shell 不同，Nushell 任务不是独立的进程， 而是作为后台线程实现的。
一个重要的副作用是，一旦 shell 进程退出，所有后台任务都将终止。 因此，Nushell 没有类似 UNIX 的
disown 命令来防止任务在 shell 退出后终止。 为了解决这个问题，未来计划实现
job dispatch， 用于生成独立的后台进程（有关进展，请参阅 #15201）。
此外，如果用户正在运行交互式 Nushell 会话并在有后台任务运行时运行
exit， shell 会在提示用户确认
exit 之前警告他们。