本页面是一个工作文档，收集了我们迄今为止发现的语法指南和最佳实践。 本文档的目标是最终确定一个规范的 Nushell 代码风格，但目前仍在进行中，可能会发生变化。我们欢迎讨论和贡献。

请记住，这些指南在外部仓库（非我们的仓库）中使用不是必需的，你可以按自己的方式更改它们，但请保持一致并遵循你的规则。

所有转义序列都不应按字面意思解释，除非另有说明。换句话说， 将

这样的内容视为换行符，而不是字面意义上的斜杠后跟 n 。

建议假设默认情况下不允许空格或制表符，但以下规则定义了允许它们的位置。

建议 在管道符号 | 、命令、子命令、它们的选项和参数前后各放一个空格。

在管道符号 、命令、子命令、它们的选项和参数前后各放一个空格。 建议 除非它们是字符串的一部分，否则不要放多个连续空格。

除非它们是字符串的一部分，否则不要放多个连续空格。 建议省略列表项之间的逗号。

正确示例：

'Hello, Nushell! This is a gradient.' | ansi gradient -- fgstart '0x40c9ff' -- fgend '0xe81cff'

错误示例：

# - "|" 后空格过多：2 个而不是 1 个 'Hello, Nushell! This is a gradient.' | ansi gradient -- fgstart '0x40c9ff' -- fgend '0xe81cff'

单行格式是将所有命令写在一行的格式。

建议默认使用此格式：

除非你在编写脚本 在脚本中用于列表和记录，除非它们： 超过 80 个字符长 包含嵌套列表或记录 对于不包含项目的少于 80 个字符长的管道，应使用长格式

规则：

参数： 建议在块或闭包参数后的逗号 , 后放一个空格。 建议在表示块或闭包参数列表结束的管道符号 | 后放一个空格。 块和闭包体： 建议如果没有定义显式参数，在开块或闭包大括号 { 后放一个空格。 建议在闭块或闭包大括号 } 前放一个空格。 记录： 建议在记录键后的 : 后放一个空格。 建议在键值后的逗号 , 后放一个空格。 列表： 建议在列表值后的逗号 , 后放一个空格。 包围结构： 建议如果前一个符号不相同，在开方括号 [ 、大括号 { 或圆括号 ( 前放一个空格。 建议如果后一个符号不相同，在闭方括号 ] 、大括号 } 或圆括号 ) 后放一个空格。

正确示例：

[[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all {| el | $el.status == UP } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt acc | $elt + $acc } { x : 1 , y : 2 } { x : 1 y : 2 } [ 1 2 ] | zip [ 3 4 ] [] ( 1 + 2 ) * 3

错误示例：

# "|el|" 前空格过多：不允许有空格 [[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all { | el | $el.status == UP } # "," 前空格过多：不允许有空格 [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } # "x" 前空格过多：不允许有空格 { x : 1 , y : 2 } # "[3" 前空格过多：需要一个空格 [ 1 2 ] | zip [ 3 4 ] # "]" 前空格过多：不允许有空格 [ ] # ")" 前空格过多：不允许有空格 ( 1 + 2 ) * 3

多行格式是将所有命令写在多行的格式。它继承了单行格式的所有规则并稍作修改。

建议默认使用此格式：

在编写脚本时 在脚本中用于列表和记录，当它们： 超过 80 个字符长 包含嵌套列表或记录 对于超过 80 个字符长的管道

规则：

一般规则： 必须省略尾随空格。 块和闭包体： 建议将每个主体管道放在单独的行上。 记录： 建议将每个记录键值对放在单独的行上。 列表： 建议将每个列表项放在单独的行上。 包围结构： 建议如果前一个符号不相同，在开方括号 [ 、大括号 { 或圆括号 ( 前放一个

，且应用此规则会产生带有单个括号的行。 建议如果后一个符号不相同，在闭方括号 ] 、大括号 } 或圆括号 ) 后放一个

，且应用此规则会产生带有单个括号的行。

正确示例：

[[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all {| el | $el.status == UP } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } { x : 1 , y : 2 } [ { name : "Teresa" , age : 24 }, { name : "Thomas" , age : 26 } ] let selectedProfile = ( for it in ( $credentials | transpose name credentials ) { echo $it.name })

错误示例：

# "|el|" 前空格过多：不允许有空格（如单行格式） [[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all { | el | # "}" 前 "

" 过少：需要一个 "

" $el.status == UP } # "2" 前空格过多：需要一个空格（如单行格式） [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } { # "x" 前 "

" 过多：由于不存在嵌套列表或记录，需要单行格式 x : 1 , y : 2 } # "{" 前 "

" 过少：由于有两个嵌套记录，需要多行格式 [{ name : "Teresa" , age : 24 }, { name : "Thomas" , age : 26 }] let selectedProfile = ( # "foo" 前 "

" 过多：不允许有 "

" for it in ( $credentials | transpose name credentials ) { echo $it.name })

建议使用完整的简洁单词而不是缩写和首字母缩略词，除非它们是众所周知的和/或常用的。

正确示例：

query-user -- id 123 $user.name | str downcase

错误示例：

qry-usr -- id 123 $user.name | string downcase

建议对多词命令名使用 kebab-case（短横线命名法）。

正确示例：

fetch-user -- id 123

错误示例：

fetch_user -- id 123 fetchUser -- id 123

另见命名命令。

子命令是在逻辑上分组在父命令下并用空格分隔的命令。 建议对子命令名使用 kebab-case（短横线命名法）。

正确示例：

date now date list-timezone def "login basic-auth" [ username : string password : string ] { # ... }

另见命名子命令。

建议对标志名使用 kebab-case（短横线命名法）。

正确示例：

def greet [ name : string , -- all-caps ] { # ... }

错误示例：

def greet [ name : string , -- all_caps ] { # ... }

提示 请注意，用于访问标志的名称是通过将破折号替换为结果变量名中的下划线来访问的。 见标志。

建议对变量名（包括命令参数）使用 snake_case（蛇形命名法）。

正确示例：

let user_id = 123 def fetch-user [ user_id : int ] { # ... }

错误示例：

let user-id = 123 let userId = 123 def fetch-user [ user-id : int ] { # ... }

建议对环境变量名使用 SCREAMING_SNAKE_CASE（全大写蛇形命名法）。

正确示例：

$env .ENVIRONMENT_CODE = "prod" $env .APP_VERSION = "1.0.0"

错误示例：

$env .ENVIRONMENT-CODE = "prod" $env .app_version = "1.0.0"

建议 将所有位置参数的数量保持在 2 个或更少，对于其余输入使用选项。假设命令可以期望源参数和目标参数，如 mv ：源文件或目录和目标文件或目录。

将所有位置参数的数量保持在 2 个或更少，对于其余输入使用选项。假设命令可以期望源参数和目标参数，如 ：源文件或目录和目标文件或目录。 建议 使用位置参数，除非由于此处列出的规则或技术限制而无法使用。 例如，当有几种类型的可选参数时（但至少应提供一个参数） 使用选项。这方面的一个很好的例子是 ansi gradient 命令，其中必须传递前景色或背景色。

使用位置参数，除非由于此处列出的规则或技术限制而无法使用。 例如，当有几种类型的可选参数时（但至少应提供一个参数） 使用选项。这方面的一个很好的例子是 命令，其中必须传递前景色或背景色。 建议同时提供长选项和短选项。