作为Shell的Nu

Nu基础和在Nu中编程章节主要关注Nushell的语言特性。本章将重点介绍与Nushell解释器(Nushell REPL)相关的部分。有些概念直接是Nushell编程语言的一部分(如环境变量)，而其他一些则是纯粹为了增强交互体验而实现的(如钩子)，因此在运行脚本等场景下不会出现。

Nushell的许多参数都可以配置。配置本身作为环境变量存储。此外，Nushell有几个不同的配置文件，在启动时运行，你可以在其中放置自定义命令、别名等。

任何shell的一个重要特性都是环境变量。在Nushell中，环境变量有作用域，并且可以具有Nushell支持的任何类型。这带来了一些额外的设计考虑，请参阅链接部分了解更多详情。

其他章节解释了如何处理标准输出、标准错误和退出码，如何当存在同名内置命令时运行外部命令，以及如何配置第三方提示符以与Nushell配合使用。

Nushell的一个有趣特性是目录栈，它允许你同时在多个目录中工作。

Nushell还有自己的行编辑器Reedline。通过Nushell的配置，可以配置Reedline的一些功能，如提示符、键绑定、历史记录或菜单。

还可以为外部命令定义自定义签名，这使你可以为它们定义自定义补全(自定义补全也适用于Nushell自定义命令)。

Nu中的颜色和主题更详细地介绍了如何配置Nushell的外观。

如果你想在后台运行一些命令，后台作业提供了简单的指南供你遵循。

最后，钩子允许你在特定事件时插入Nushell代码片段运行。