이 페이지는 지금까지 발견한 구문 지침과 모범 사례를 수집하는 작업 문서입니다. 이 문서의 목표는 결국 정식 누셸 코드 스타일에 도달하는 것이지만, 현재로서는 아직 진행 중이며 변경될 수 있습니다. 토론과 기여를 환영합니다.

이러한 지침은 외부 저장소(우리 것이 아님)에서 사용할 필요는 없으며, 원하는 방식으로 변경할 수 있지만 일관성을 유지하고 규칙을 따르십시오.

모든 이스케이프 시퀀스는 지시가 없는 한 문자 그대로 해석되어서는 안 됩니다. 즉,

과 같은 것을 리터럴 슬래시 다음에 n 이 오는 것이 아니라 줄 바꿈 문자로 처리하십시오.

기본적으로 공백이나 탭이 허용되지 않는다고 가정하는 것이 좋지만, 다음 규칙은 허용되는 위치를 정의합니다.

파이프 | 기호, 명령, 하위 명령, 해당 옵션 및 인수 앞뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다.

문자열의 일부가 아닌 한 여러 개의 연속된 공백을 넣지 않는 것이 좋습니다.

목록 항목 사이에 쉼표를 생략하는 것이 좋습니다.

올바름:

'Hello, Nushell! This is a gradient.' | ansi gradient -- fgstart '0x40c9ff' -- fgend '0xe81cff'

잘못됨:

# - "|" 뒤에 너무 많은 공백: 1개 대신 2개 'Hello, Nushell! This is a gradient.' | ansi gradient -- fgstart '0x40c9ff' -- fgend '0xe81cff'

한 줄 형식은 모든 명령을 한 줄에 작성하는 형식입니다.

다음과 같은 경우를 제외하고 이 형식을 기본으로 하는 것이 좋습니다.

스크립트를 작성하지 않는 경우 스크립트에서 목록 및 레코드의 경우 다음 중 하나에 해당하지 않는 한: 80자보다 긴 경우 중첩된 목록 또는 레코드를 포함하는 경우 긴 형식으로 서식을 지정해야 하는 항목을 포함하지 않는 80자 미만의 파이프라인의 경우

규칙:

매개변수: 블록 또는 클로저 매개변수 뒤에 쉼표 , 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 블록 또는 클로저 매개변수 목록 끝을 나타내는 파이프 | 기호 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 블록 및 클로저 본문: 명시적인 매개변수가 정의되지 않은 경우 여는 블록 또는 클로저 중괄호 { 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 닫는 블록 또는 클로저 중괄호 } 앞에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 레코드: 레코드 키 뒤에 : 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 키 값 뒤에 쉼표 , 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 목록: 목록 값 뒤에 쉼표 , 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 주변 구문: 앞 기호가 동일하지 않은 경우 여는 대괄호 [ , 중괄호 { 또는 괄호 ( 앞에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다. 뒤 기호가 동일하지 않고 이 규칙을 적용하면 단일 괄호가 있는 줄이 생성되는 경우 닫는 대괄호 ] , 중괄호 } 또는 괄호 ) 뒤에 공백 하나를 두는 것이 좋습니다.

올바름:

[[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all {| el | $el.status == UP } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt acc | $elt + $acc } { x : 1 , y : 2 } { x : 1 y : 2 } [ 1 2 ] | zip [ 3 4 ] [] ( 1 + 2 ) * 3

잘못됨:

# "|el|" 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨 [[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all { | el | $el.status == UP } # "," 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨 [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } # "x" 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨 { x : 1 , y : 2 } # "[3" 앞에 너무 많은 공백: 공백 하나 필요 [ 1 2 ] | zip [ 3 4 ] # "]" 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨 [ ] # ")" 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨 ( 1 + 2 ) * 3

여러 줄 형식은 모든 명령을 여러 줄에 작성하는 형식입니다. 한 줄 형식의 모든 규칙을 상속하고 약간 수정합니다.

다음과 같은 경우 이 형식을 기본으로 하는 것이 좋습니다.

스크립트를 작성하는 동안 스크립트에서 목록 및 레코드의 경우 다음 중 하나에 해당하는 동안: 80자보다 긴 경우 중첩된 목록 또는 레코드를 포함하는 경우 80자보다 긴 파이프라인의 경우

규칙:

일반: 후행 공백을 생략해야 합니다. 블록 및 클로저 본문: 각 본문 파이프라인을 별도의 줄에 두는 것이 좋습니다. 레코드: 각 레코드 키-값 쌍을 별도의 줄에 두는 것이 좋습니다. 목록: 각 목록 항목을 별도의 줄에 두는 것이 좋습니다. 주변 구문: 앞 기호가 동일하지 않고 이 규칙을 적용하면 단일 괄호가 있는 줄이 생성되는 경우 여는 대괄호 [ , 중괄호 { 또는 괄호 ( 앞에

하나를 두는 것이 좋습니다. 뒤 기호가 동일하지 않고 이 규칙을 적용하면 단일 괄호가 있는 줄이 생성되는 경우 닫는 대괄호 ] , 중괄호 } 또는 괄호 ) 뒤에

하나를 두는 것이 좋습니다.

올바름:

[[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all {| el | $el.status == UP } [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } { x : 1 , y : 2 } [ { name : "Teresa" , age : 24 }, { name : "Thomas" , age : 26 } ] let selectedProfile = ( for it in ( $credentials | transpose name credentials ) { echo $it.name })

잘못됨:

# "|el|" 앞에 너무 많은 공백: 공백 허용 안 됨(한 줄 형식과 같음) [[ status ]; [ UP ] [ UP ]] | all { | el | # "}" 앞에 너무 적은 "

": "

" 하나 필요 $el.status == UP } # "2" 앞에 너무 많은 공백: 공백 하나 필요(한 줄 형식과 같음) [ 1 2 3 4 ] | reduce {| elt , acc | $elt + $acc } { # "x" 앞에 너무 많은 "

": 중첩된 목록이나 레코드가 없으므로 한 줄 형식 필요 x : 1 , y : 2 } # "{" 앞에 너무 적은 "

": 중첩된 레코드가 두 개 있으므로 여러 줄 형식 필요 [{ name : "Teresa" , age : 24 }, { name : "Thomas" , age : 26 }] let selectedProfile = ( # "foo" 앞에 너무 많은 "

": "

" 허용 안 됨 for it in ( $credentials | transpose name credentials ) { echo $it.name })

잘 알려져 있거나 일반적으로 사용되지 않는 한 약어 및 두문자어보다 완전하고 간결한 단어를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

query-user -- id 123 $user.name | str downcase

잘못됨:

qry-usr -- id 123 $user.name | string downcase

여러 단어로 된 명령 이름에는 케밥 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

fetch-user -- id 123

잘못됨:

fetch_user -- id 123 fetchUser -- id 123

참조: 명령 이름 지정.

하위 명령은 부모 명령 아래에 논리적으로 그룹화되고 공백으로 구분되는 명령입니다. 하위 명령 이름에는 케밥 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

date now date list-timezone def "login basic-auth" [ username : string password : string ] { # ... }

참조: 하위 명령 이름 지정.

플래그 이름에는 케밥 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

def greet [ name : string , -- all-caps ] { # ... }

잘못됨:

def greet [ name : string , -- all_caps ] { # ... }

팁 플래그에 액세스하는 데 사용되는 이름은 결과 변수 이름에서 대시를 밑줄로 바꾸어 액세스합니다. 플래그를 참조하십시오.

명령 매개변수를 포함한 변수 이름에는 스네이크 케이스를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

let user_id = 123 def fetch-user [ user_id : int ] { # ... }

잘못됨:

let user-id = 123 let userId = 123 def fetch-user [ user-id : int ] { # ... }

환경 변수 이름에는 SCREAMING_SNAKE_CASE를 사용하는 것이 좋습니다.

올바름:

$env .ENVIRONMENT_CODE = "prod" $env .APP_VERSION = "1.0.0"

잘못됨:

$env .ENVIRONMENT-CODE = "prod" $env .app_version = "1.0.0"

모든 위치 매개변수의 수를 2개 이하로 유지하고 나머지 입력에는 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. mv 와 같이 명령이 소스 및 대상 매개변수를 예상할 수 있다고 가정합니다. 소스 및 대상 파일 또는 디렉터리.

와 같이 명령이 소스 및 대상 매개변수를 예상할 수 있다고 가정합니다. 소스 및 대상 파일 또는 디렉터리. 여기에 나열된 규칙이나 기술적 제한으로 인해 사용할 수 없는 경우를 제외하고는 위치 매개변수를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 여러 종류의 선택적 매개변수가 있지만(그러나 적어도 하나의 매개변수는 제공해야 함) 옵션을 사용합니다. 좋은 예는 전경 또는 배경 중 적어도 하나를 전달해야 하는 ansi gradient 명령입니다.

예를 들어, 여러 종류의 선택적 매개변수가 있지만(그러나 적어도 하나의 매개변수는 제공해야 함) 옵션을 사용합니다. 좋은 예는 전경 또는 배경 중 적어도 하나를 전달해야 하는 명령입니다. 긴 옵션과 짧은 옵션을 모두 제공하는 것이 좋습니다.