타사 프롬프트 구성 방법

너드 글꼴은 필수는 아니지만 추가 글리프와 아이코노그래피를 통해 프롬프트 표현을 개선할 수 있습니다.

너드 글꼴은 많은 수의 글리프(아이콘)로 개발자 대상 글꼴을 패치합니다. 특히 Font Awesome, Devicons, Octicons 등과 같은 인기 있는 '상징적 글꼴'에서 많은 추가 글리프를 추가합니다.

사이트

저장소

oh-my-posh를 좋아한다면 몇 단계만 거치면 누셸에서 oh-my-posh를 사용할 수 있습니다. 누셸과 잘 작동합니다. 누셸과 함께 oh-my-posh를 설정하는 방법:

가이드에 따라 Oh My Posh를 설치하고 oh-my-posh의 테마를 다운로드합니다. 너드 글꼴을 다운로드하여 설치합니다. .oh-my-posh.nu 파일을 생성합니다. 기본적으로 홈 디렉터리에 생성됩니다. --config 를 사용하여 테마를 지정할 수 있으며, 그렇지 않으면 oh-my-posh에 기본 테마가 제공됩니다. ~/.config/nushell/config.nu(또는 $nu.config-path 의 경로 출력)에 추가하여 oh-my-posh 프롬프트를 초기화하여 ~/.oh-my-posh.nu를 소스로 사용합니다.

# .oh-my-posh.nu 파일 생성 oh-my-posh init nu -- config ~/.poshthemes/M365Princess.omp.json # config.nu 파일에 이 줄을 추가하여 셸 시작 시 oh-my-posh.nu를 초기화합니다. source ~/.oh-my-posh.nu

MacOS 사용자의 경우:

brew 를 사용하여 oh-my-posh를 설치할 수 있습니다. 여기 가이드를 따르십시오. 너드 글꼴을 다운로드하여 설치합니다. $nu.config-path 에서 출력한 파일에 PROMPT_COMMAND를 설정합니다. 다음은 코드 스니펫입니다.

let posh_dir = ( brew -- prefix oh-my-posh | str trim ) let posh_theme = $'( $posh_dir )/share/oh-my-posh/themes/' # 테마 이름을 zash/space/robbyrussel/powerline/powerlevel10k_lean/ # material/half-life/lambda 또는 이중 라인 테마: amro/pure/spaceship 등으로 변경합니다. # 자세한 내용은 [테마 데모](https://ohmyposh.dev/docs/themes)를 참조하십시오. $env .PROMPT_COMMAND = { || oh-my-posh prompt print primary -- config $'( $posh_theme )/zash.omp.json' } # 선택 사항 $env .PROMPT_INDICATOR = $"( ansi y )$> ( ansi reset )"

사이트

저장소

위의 링크를 따라 Starship을 설치합니다. 기본 설정에 따라 너드 글꼴을 설치합니다. 아래의 구성 예를 사용합니다. STARSHIP_SHELL 환경 변수를 설정해야 합니다.