나만의 오류 만들기
메타데이터 정보를 사용하여 자신만의 사용자 지정 오류 메시지를 만들 수 있습니다. 오류 메시지는 여러 부분으로 구성됩니다.
- 오류 제목
- 레이블 텍스트와 밑줄을 칠 범위를 모두 포함하는 오류 메시지 레이블
error make 명령을 사용하여 자신만의 오류 메시지를 만들 수 있습니다. 예를 들어
my-command라는 자신만의 명령이 있고 전달된 매개변수에 문제가 있다는 오류를 호출자에게 다시 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다.
먼저 인수가 어디에서 오는지에 대한 범위를 가져올 수 있습니다.
let span = (metadata $x).span;
다음으로
error make 명령을 사용하여 오류를 만들 수 있습니다. 이 명령은 만들 오류를 설명하는 레코드를 받습니다.
error make {msg: "this is fishy", label: {text: "fish right here", span: $span } }
사용자 지정 명령과 함께 사용하면 다음과 같이 보일 수 있습니다.
def my-command [x] {
let span = (metadata $x).span;
error make {
msg: "this is fishy",
label: {
text: "fish right here",
span: $span
}
}
}
값으로 호출하면 이제 오류 메시지가 반환되는 것을 볼 수 있습니다.
my-command 100
# => Error:
# => × this is fishy
# => ╭─[entry #5:1:1]
# => 1 │ my-command 100
# => · ─┬─
# => · ╰── fish right here
# => ╰────