나만의 오류 만들기

메타데이터 정보를 사용하여 자신만의 사용자 지정 오류 메시지를 만들 수 있습니다. 오류 메시지는 여러 부분으로 구성됩니다.

오류 제목

레이블 텍스트와 밑줄을 칠 범위를 모두 포함하는 오류 메시지 레이블

error make 명령을 사용하여 자신만의 오류 메시지를 만들 수 있습니다. 예를 들어 my-command 라는 자신만의 명령이 있고 전달된 매개변수에 문제가 있다는 오류를 호출자에게 다시 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다.

먼저 인수가 어디에서 오는지에 대한 범위를 가져올 수 있습니다.

let span = ( metadata $x ) .span ;

다음으로 error make 명령을 사용하여 오류를 만들 수 있습니다. 이 명령은 만들 오류를 설명하는 레코드를 받습니다.

error make { msg : "this is fishy" , label : { text : "fish right here" , span : $span } }

사용자 지정 명령과 함께 사용하면 다음과 같이 보일 수 있습니다.

def my-command [ x ] { let span = ( metadata $x ) .span ; error make { msg : "this is fishy" , label : { text : "fish right here" , span : $span } } }

값으로 호출하면 이제 오류 메시지가 반환되는 것을 볼 수 있습니다.