다른 셸과 마찬가지로 누셸은 여러 디렉터리 간에 쉽게 전환할 수 있도록 디렉터리 스택 기능을 제공합니다. 누셸에서 이 기능은 표준 라이브러리의 일부이며 여러 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.

노트 누셸에서 "스택"은 list 로 표시되지만 전체적인 기능은 다른 셸과 유사합니다.

dirs 명령과 하위 명령을 사용하려면 먼저 다음을 사용하여 모듈을 가져옵니다.

use std/ dirs

팁 누셸을 시작할 때마다 이 기능을 사용하려면 위 명령을 시작 구성에 추가하십시오.

이렇게 하면 몇 가지 새로운 명령을 사용할 수 있습니다.

명령 설명 dirs 스택의 디렉터리 목록을 표시합니다. dirs add 목록에 하나 이상의 디렉터리를 추가합니다. 나열된 첫 번째 디렉터리가 새 활성 디렉터리가 됩니다. 다른 셸의 pushd 명령과 유사합니다. dirs drop 목록에서 현재 디렉터리를 삭제합니다. 목록의 이전 디렉터리가 새 활성 디렉터리가 됩니다. 다른 셸의 popd 명령과 유사합니다. dirs goto 목록의 인덱스를 사용하여 디렉터리로 이동합니다. dirs next 목록의 다음 디렉터리를 활성 디렉터리로 만듭니다. 현재 활성 디렉터리가 목록의 마지막인 경우 목록의 시작으로 순환합니다. dirs prev 목록의 이전 디렉터리를 활성 디렉터리로 만듭니다. 현재 활성 디렉터리가 목록의 첫 번째인 경우 목록의 끝으로 순환합니다.

dirs 를 사용하기 시작하면 목록에 활성 디렉터리 하나만 있습니다. 언제나처럼 cd 명령을 사용하여 이 디렉터리를 변경할 수 있습니다.

cd ~ use std/ dirs dirs # => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ true │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯ cd ~/src/repo/nushell dirs # => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ true │ /home/myuser/repo/nushell │ # => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯

cd 는 활성 디렉터리만 변경합니다.

목록에 현재 디렉터리를 _추가_하려면 dirs add 명령을 사용하여 새 활성 디렉터리로 변경합니다.

dirs add .. /reedline dirs # => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

계속해서 자주 사용하는 디렉터리를 몇 개 더 목록에 추가해 보겠습니다.

dirs add .. /nu_scripts dirs add ~ dirs # => ╭───┬────────┬────────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼────────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ false │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => │ 2 │ false │ /home/myuser/src/repo/nu_scripts │ # => │ 3 │ true │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴────────────────────────────────────╯

이제 dirs next , dirs prev 또는 dirs goto 를 사용하여 쉽게 전환할 수 있습니다.

dirs next # 활성이 3이었고 지금은 0입니다. pwd # => /home/myuser/src/repo/nushell dirs goto 2 # => /home/myuser/src/repo/nu_scripts

디렉터리에서 작업을 마쳤으면 다음을 사용하여 목록에서 삭제할 수 있습니다.

dirs drop dirs # => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮ # => │ # │ active │ path │ # => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤ # => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │ # => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │ # => │ 2 │ false │ /home/myuser │ # => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯

목록에서 nu_scripts 를 삭제하면 이전 디렉터리( reedline )가 활성화됩니다.

일부 사용자는 이 기능을 각각 고유한 디렉터리가 있는 여러 "셸 내 셸"로 생각하는 것을 선호할 수 있습니다.

표준 라이브러리는 위 dirs 명령 대신 사용할 수 있는 별칭 집합을 제공합니다.

다음을 사용하여 가져옵니다.

use std/ dirs shells-aliases *

기본 제공 별칭은 다음과 같습니다.

별칭 설명 shells 현재 "셸"/디렉터리를 나열하기 위해 dirs 대신 사용합니다. enter 새 "셸"/디렉터리로 들어가기 위해 dirs add 대신 사용합니다. dexit "셸"/디렉터리를 나가기 위해 dirs drop 대신 사용합니다. g dirs goto 의 별칭입니다. n dirs next 용 p dirs prev 용

물론 원하는 경우 자신만의 별칭을 정의할 수도 있습니다.