디렉터리 스택
다른 셸과 마찬가지로 누셸은 여러 디렉터리 간에 쉽게 전환할 수 있도록 디렉터리 스택 기능을 제공합니다. 누셸에서 이 기능은 표준 라이브러리의 일부이며 여러 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.
노트
누셸에서 "스택"은
list로 표시되지만 전체적인 기능은 다른 셸과 유사합니다.
dirs 모듈 및 명령
dirs 명령과 하위 명령을 사용하려면 먼저 다음을 사용하여 모듈을 가져옵니다.
use std/dirs
팁
누셸을 시작할 때마다 이 기능을 사용하려면 위 명령을 시작 구성에 추가하십시오.
이렇게 하면 몇 가지 새로운 명령을 사용할 수 있습니다.
|명령
|설명
dirs
|스택의 디렉터리 목록을 표시합니다.
dirs add
|목록에 하나 이상의 디렉터리를 추가합니다. 나열된 첫 번째 디렉터리가 새 활성 디렉터리가 됩니다. 다른 셸의
pushd 명령과 유사합니다.
dirs drop
|목록에서 현재 디렉터리를 삭제합니다. 목록의 이전 디렉터리가 새 활성 디렉터리가 됩니다. 다른 셸의
popd 명령과 유사합니다.
dirs goto
|목록의 인덱스를 사용하여 디렉터리로 이동합니다.
dirs next
|목록의 다음 디렉터리를 활성 디렉터리로 만듭니다. 현재 활성 디렉터리가 목록의 마지막인 경우 목록의 시작으로 순환합니다.
dirs prev
|목록의 이전 디렉터리를 활성 디렉터리로 만듭니다. 현재 활성 디렉터리가 목록의 첫 번째인 경우 목록의 끝으로 순환합니다.
dirs를 사용하기 시작하면 목록에 활성 디렉터리 하나만 있습니다. 언제나처럼
cd 명령을 사용하여 이 디렉터리를 변경할 수 있습니다.
cd ~
use std/dirs
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯
cd ~/src/repo/nushell
dirs
# => ╭───┬────────┬─────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼─────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ true │ /home/myuser/repo/nushell │
# => ╰───┴────────┴─────────────────────────────────╯
cd는 활성 디렉터리만 변경합니다.
목록에 현재 디렉터리를 _추가_하려면
dirs add 명령을 사용하여 새 활성 디렉터리로 변경합니다.
dirs add ../reedline
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯
계속해서 자주 사용하는 디렉터리를 몇 개 더 목록에 추가해 보겠습니다.
dirs add ../nu_scripts
dirs add ~
dirs
# => ╭───┬────────┬────────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼────────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ false │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => │ 2 │ false │ /home/myuser/src/repo/nu_scripts │
# => │ 3 │ true │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴────────────────────────────────────╯
이제
dirs next,
dirs prev 또는
dirs goto를 사용하여 쉽게 전환할 수 있습니다.
dirs next
# 활성이 3이었고 지금은 0입니다.
pwd
# => /home/myuser/src/repo/nushell
dirs goto 2
# => /home/myuser/src/repo/nu_scripts
디렉터리에서 작업을 마쳤으면 다음을 사용하여 목록에서 삭제할 수 있습니다.
dirs drop
dirs
# => ╭───┬────────┬──────────────────────────────────╮
# => │ # │ active │ path │
# => ├───┼────────┼──────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ false │ /home/myuser/src/repo/nushell │
# => │ 1 │ true │ /home/myuser/src/repo/reedline │
# => │ 2 │ false │ /home/myuser │
# => ╰───┴────────┴──────────────────────────────────╯
목록에서
nu_scripts를 삭제하면 이전 디렉터리(
reedline)가 활성화됩니다.
shells 별칭
일부 사용자는 이 기능을 각각 고유한 디렉터리가 있는 여러 "셸 내 셸"로 생각하는 것을 선호할 수 있습니다.
표준 라이브러리는 위
dirs 명령 대신 사용할 수 있는 별칭 집합을 제공합니다.
다음을 사용하여 가져옵니다.
use std/dirs shells-aliases *
기본 제공 별칭은 다음과 같습니다.
|별칭
|설명
shells
|현재 "셸"/디렉터리를 나열하기 위해
dirs 대신 사용합니다.
enter
|새 "셸"/디렉터리로 들어가기 위해
dirs add 대신 사용합니다.
dexit
|"셸"/디렉터리를 나가기 위해
dirs drop 대신 사용합니다.
g
dirs goto의 별칭입니다.
n
dirs next 용
p
dirs prev 용
물론 원하는 경우 자신만의 별칭을 정의할 수도 있습니다.