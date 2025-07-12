누셸은 여러 특수 변수와 상수를 사용 가능하게 하고 사용합니다. 이들 중 다수는 이 책의 다른 곳에서 언급되거나 문서화되어 있지만, 이 페이지는 참조를 위해 모든 변수를 포함해야 합니다.

$nu 상수는 여러 유용한 값을 포함하는 레코드입니다.

default-config-dir : 구성 파일이 저장되고 읽히는 디렉터리.

config-path : 주 누셸 구성 파일의 경로, 일반적으로 구성 디렉터리의 config.nu 입니다.

env-path : 선택적 환경 구성 파일, 일반적으로 구성 디렉터리의 env.nu 입니다.

history-path : 명령 기록을 저장하는 텍스트 또는 SQLite 파일.

loginshell-path : 로그인 셸에 대해 실행되는 선택적 구성 파일, 일반적으로 구성 디렉터리의 login.nu 입니다.

plugin-path : 플러그인 레지스트리 파일, 일반적으로 구성 디렉터리의 plugin.msgpackz 입니다.

home-path : 약어 ~ 를 사용하여 액세스할 수 있는 사용자의 홈 디렉터리.

data-dir : 시작 시 로드되는 ./vendor/autoload 디렉터리 및 기타 사용자 데이터를 포함하는 누셸의 데이터 디렉터리.

cache-dir : 필수적이지 않은(캐시된) 데이터용 디렉터리.

vendor-autoload-dirs : 시작 시 자동으로 로드될 구성 파일을 타사 응용 프로그램이 설치해야 하는 디렉터리 목록입니다.

user-autoload-dirs : 사용자가 시작 시 자동으로 로드될 추가 구성 파일을 만들 수 있는 디렉터리 목록입니다.

temp-path : 사용자가 쓸 수 있어야 하는 임시 파일 경로.

pid : 현재 실행 중인 누셸 프로세스의 PID.

os-info : 호스트 운영 체제에 대한 정보.

startup-time : 누셸이 시작되고 모든 구성 파일을 처리하는 데 걸린 시간(기간).

is-interactive : 누셸이 대화형 셸로 시작되었는지( true ) 또는 스크립트나 명령 문자열을 실행 중인지 여부를 나타내는 부울입니다. 예시: $nu .is-interactive # => true nu - c "$nu.is-interactive" # => false # --interactive(-i)로 대화형 강제 실행 nu - i - c "$nu.is-interactive" # => true 참고: 대화형 셸로 시작하면 시작 구성 파일이 처리됩니다. 비대화형 셸로 시작하면 플래그를 통해 명시적으로 호출되지 않는 한 구성 파일이 읽히지 않습니다.

is-login : 누셸이 로그인 셸로 시작되었는지 여부를 나타냅니다.

history-enabled : nu --no-history 를 통해 기록을 비활성화할 수 있으며, 이 경우 이 상수는 false 가 됩니다.

current-exe : 현재 실행 중인 nu 바이너리의 전체 경로입니다. 바이너리가 있는 디렉터리를 확인하기 위해 path dirname (상수)과 결합할 수 있습니다.

$env 는 현재 환경 변수를 포함하는 특수 가변 변수입니다. 모든 프로세스와 마찬가지로 초기 환경은 nu 를 시작한 부모 프로세스에서 상속됩니다.

누셸이 특정 목적으로 사용하는 몇 가지 환경 변수도 있습니다.

이전 명령이 실행되는 데 걸린 시간(밀리초).

$env.config 는 누셸에서 사용되는 주 구성 레코드입니다. 설정은 config nu --doc 에 문서화되어 있습니다.

스크립트, 모듈 또는 소싱된 파일 내에서 이 변수는 정규화된 파일 이름을 보유합니다. 이 정보는 path self 명령을 통해 상수로도 사용할 수 있습니다.

사용자가 특정 환경 변수를 누셸 유형으로 변환하는 방법을 지정할 수 있습니다. ENV_CONVERSIONS를 참조하십시오.

스크립트, 모듈 또는 소싱된 파일 내에서 이 변수는 파일이 있는 디렉터리의 정규화된 이름을 보유합니다. 이 값은 다음을 통해 상수로도 사용할 수 있습니다.

path self | path dirname

마지막 명령의 종료 코드, 일반적으로 외부 명령에 사용됩니다. POSIX의 $? 와 동일합니다. 이 정보는 외부 명령에 대한 try 표현식의 catch 블록에서도 사용할 수 있습니다. 예시:

^ ls file-that-does-not-exist e> /dev/null $env .LAST_EXIT_CODE # => 2 # 또는 try { ^ ls file-that-does-not-exist e> /dev/null } catch {| e | print $e.exit_code } # => 2

source , use 또는 overlay use 명령을 사용할 때 검색할 디렉터리 목록입니다. 참조:

표준 라이브러리는 std/log 에서 로깅을 제공합니다. NU_LOG_LEVEL 환경 변수는 사용자 지정 명령, 모듈 및 스크립트에 사용되는 로그 수준을 정의하는 데 사용됩니다.

nu - c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 9 nu - c '1 | print; use std/log; NU_LOG_LEVEL=debug log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 2025-07-12T21:27:30.080|DBG|1111 # => 9 nu - c '1 | print; use std/log; $env.NU_LOG_LEVEL = "debug"; log debug 1111; 9 | print' # => 1 # => 2025-07-12T21:27:57.888|DBG|1111 # => 9

$env.NU_LOG_LEVEL 은 기본 제공 네이티브 Rust 누셸 명령의 로그 수준을 설정하는 nu --log-level 과 다릅니다. 사용자 지정 명령 및 스크립트에서 사용되는 std/log 로깅에 영향을 미치지 않습니다.

nu -- log-level 'debug' - c '1 | print; use std/log; log debug 1111; 9 | print' # => … 훨씬 더 많은 로그 메시지, 누셸 명령 Rust 소스 파일에 대한 참조 포함 # 그리고 우리 자신의 `log debug` 메시지 없이 # => 1 # => 9 # => …

plugin add 로 플러그인을 등록할 때 검색할 디렉터리 목록입니다. 참조:

현재 누셸 버전입니다. (version).version 과 동일하지만 환경 변수이므로 자식 프로세스로 내보내지고 읽을 수 있습니다.

다른 응용 프로그램을 실행하기 위한 검색 경로입니다. 처음에는 부모 프로세스에서 문자열로 상속되지만 쉽게 액세스할 수 있도록 시작 시 누셸 list 로 변환됩니다.

자식 프로세스를 실행하기 전에 문자열로 다시 변환됩니다.

스크립트를 실행할 때 이 변수는 스크립트의 이름과 상대 경로를 나타냅니다. 위의 두 변수와 달리 파일을 소싱하거나 모듈을 가져올 때는 존재하지 않습니다.

참고: 또한 위의 두 변수와 달리 파일을 호출하는 데 사용된 정확한 경로(심볼릭 링크 포함)가 반환됩니다.

각 명령줄에 나타나는 누셸 프롬프트를 구성하는 데 사용할 수 있는 여러 변수가 있습니다. 참조:

구성 - 프롬프트 구성

config nu --doc

SHLVL 은 새 하위 셸에 들어갈 때 대부분의 셸에서 증가합니다. 중첩된 셸 수를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, $env.SHLVL == 2 이면 exit 를 입력하면 부모 셸로 돌아가야 합니다.

선택적으로 $nu.default-config-dir 위치를 재정의하는 데 사용할 수 있습니다. 구성 - 시작 변수를 참조하십시오.

선택적으로 $nu.data-dir 위치를 재정의하는 데 사용할 수 있습니다. 구성 - 시작 변수를 참조하십시오.

$in 변수는 표현식에 대한 파이프라인 입력을 나타냅니다. 파이프라인 - 특수 $in 변수를 참조하십시오.

$it 은 where "행 조건"에서만 사용할 수 있는 특수 변수입니다. 필드 액세스를 단순화하는 편리한 약어입니다. 자세한 내용은 help where 또는 where를 참조하십시오.

$env.NU_LIB_DIRS 의 상수 버전 - source , use 또는 overlay use 명령을 사용할 때 검색할 디렉터리 목록입니다. 참조: