표준 라이브러리 (미리보기)

누셸은 네이티브 Nu로 작성된 유용한 명령의 표준 라이브러리와 함께 제공됩니다. 기본적으로 표준 라이브러리는 누셸이 시작될 때 메모리에 로드되지만(자동으로 가져오지는 않음)

표준 라이브러리에는 현재 다음이 포함됩니다.

어설션

완성 기능을 지원하는 대체 help 시스템.

시스템. 추가 JSON 변형 형식

XML 액세스

로깅

그리고 더

표준 라이브러리에서 사용할 수 있는 명령의 전체 목록을 보려면 다음을 실행하십시오.

nu - c " use std scope commands | where name =~ '^std ' | select name description extra_description | wrap 'Standard Library Commands' | table -e "

노트 위의 use std 명령은 전체 표준 라이브러리를 로드하여 모든 명령을 한 번에 볼 수 있도록 합니다. 이것은 일반적으로 사용되는 방식이 아닙니다(자세한 내용은 아래 참조). 또한 사용 중인 셸의 범위에 로드되지 않도록 별도의 Nu 하위 셸에서 실행됩니다.

표준 라이브러리 모듈 및 하위 모듈은 다른 모듈과 마찬가지로 use 명령으로 가져옵니다. 자세한 내용은 모듈 사용을 참조하십시오.

명령줄에서 작업하는 동안 다음을 사용하여 전체 표준 라이브러리를 로드하는 것이 편리할 수 있습니다.

use std *

그러나 이 형식은 로드 시간이 가장 길기 때문에 사용자 지정 명령 및 스크립트에서는 피해야 합니다.

표준 라이브러리 사용 시 최적의 시작 구성이 전체 표준 라이브러리를 로드하지 않도록 하는 방법에 대한 아래 참고 사항을 참조하십시오.

표준 라이브러리의 각 하위 모듈은 별도로 로드할 수 있습니다. 다시 말하지만, 최상의 성능을 위해 코드에 필요한 하위 모듈만 로드하십시오.

모듈 사용에 대한 일반적인 정보는 모듈 가져오기를 참조하십시오. 각 표준 라이브러리 하위 모듈에 권장되는 가져오기는 다음과 같습니다.

이러한 하위 모듈은 일반적으로 use std/<submodule> (glob/ * 없음)으로 가져옵니다.

use std/assert : assert 및 해당 하위 명령

: 및 해당 하위 명령 use std/bench : 벤치마킹 명령 bench

: 벤치마킹 명령 use std/dirs : 디렉터리 스택 명령 dirs 및 해당 하위 명령

: 디렉터리 스택 명령 및 해당 하위 명령 use std/input : input display 명령

: 명령 use std/help : 완성 및 기타 기능을 지원하는 help 명령의 대체 버전

: 완성 및 기타 기능을 지원하는 명령의 대체 버전 use std/iters : 추가 iters 접두사가 붙은 반복 명령.

: 추가 접두사가 붙은 반복 명령. use std/log : log <subcommands> (예: log warning <msg> )

: (예: ) use std/math : $math.E 와 같은 수학 상수. 아래 양식 #2에서와 같이 정의로 가져올 수도 있습니다.

일부 하위 모듈은 해당 정의(명령, 별칭, 상수 등)가 현재 범위에 로드될 때 사용하기 더 쉽습니다. 예시:

use std/ formats * ls | to jsonl

일반적으로 use std/<submodule> * (with glob/ * )으로 가져오는 하위 모듈:

use std/dt * : date 값으로 작업하기 위한 추가 명령

: 값으로 작업하기 위한 추가 명령 use std/formats * : 추가 to 및 from 형식 변환

: 추가 및 형식 변환 use std/math * : $E 와 같이 접두사가 없는 수학 상수. 위 양식 #1의 접두사 형식이 코드를 읽고 유지 관리할 때 더 이해하기 쉬울 수 있습니다.

: 와 같이 접두사가 없는 수학 상수. 위 양식 #1의 접두사 형식이 코드를 읽고 유지 관리할 때 더 이해하기 쉬울 수 있습니다. use std/xml * : XML 데이터로 작업하기 위한 추가 명령

공백으로 구분된 형식을 사용하여 표준 라이브러리 하위 모듈을 가져올 수 있습니다.

use std log use std formats *

중요 모듈 사용에서 언급했듯이 이 형식( use std * 와 같이)은 먼저 전체 표준 라이브러리를 범위로 로드한 다음 하위 모듈을 가져옵니다. 반대로 위 #1 및 #2의 슬래시로 구분된 버전은 하위 모듈만 가져오므로 훨씬 빠릅니다.

누셸 저장소에 있는 std-rfc 는 가능한 표준 라이브러리 추가를 위한 준비 단계 역할을 합니다.

표준 라이브러리에 추가하는 데 관심이 있는 경우 해당 저장소의 std-rfc 모듈에 PR을 통해 코드를 제출하십시오. 또한 이 모듈을 설치하고 예정된 후보 명령에 대한 피드백을 제공하는 것이 좋습니다.

자세한 내용 표준 라이브러리의 후보 명령은 일반적으로 다음을 수행해야 합니다. 광범위한 매력 - 많은 사용자 또는 사용 사례에 유용해야 합니다.

향후 유지 관리자를 위해 잘 작성되고 명확하게 주석 처리되어야 합니다.

예제 사용법이 포함된 도움말 주석을 구현해야 합니다.

명령이 표준 라이브러리의 일부여야 한다고 생각하는 이유를 설명하는 설명이 있어야 합니다. 이것을 사람들이 명령을 시도하고 피드백을 제공하여 나중에 승격될 수 있도록 설득하는 일종의 "광고"로 생각하십시오. 명령이 RFC에서 표준 라이브러리로 승격되려면 다음을 충족해야 합니다. 긍정적인 피드백

미해결 문제가 거의 없거나 없음(물론 심각한 문제는 없음)

std 제출에 대한 PR 작성자. 이것이 반드시 명령의 원래 작성자일 필요는 없습니다.

제출에 대한 PR 작성자. 이것이 반드시 명령의 원래 작성자일 필요는 없습니다. std 제출 PR의 일부로 테스트 사례 궁극적으로 핵심 팀의 구성원이 이러한 기준에 따라 명령을 std 에 병합할지 여부와 시기를 결정합니다. 물론 std-rfc 의 후보 명령이 더 이상 작동하지 않거나 문제가 너무 많으면 std-rfc 에서 제거되거나 비활성화될 수 있습니다.

표준 라이브러리를 비활성화하려면 다음을 사용하여 누셸을 시작할 수 있습니다.

nu -- no-std-lib

이것은 nu -c 를 사용하여 하위 셸에서 명령을 실행할 때 오버헤드를 최소화하는 데 특히 유용할 수 있습니다. 예시:

nu -- no-std-lib - n - c "$nu.startup-time" # => 1ms 125µs 10ns nu - n - c "$nu.startup-time" # => 4ms 889µs 576ns

이 방법으로 비활성화하면 라이브러리, 하위 모듈 또는 해당 명령을 가져올 수 없습니다.

중요! std/log 는 환경 변수를 내보냅니다. 자신의 모듈에서 std/log 모듈을 사용하려면 "모듈 만들기" 장의 이 주의 사항을 참조하십시오.

누셸의 시작 시간이 워크플로에 중요한 경우 config.nu , env.nu 및 잠재적으로 다른 곳에서 시작 구성을 검토하여 표준 라이브러리의 비효율적인 사용을 확인하십시오. 다음 명령은 문제 영역을 식별해야 합니다.

view files | enumerate | flatten | where filename !~ '^std' | where filename !~ '^entry' | where {| file | ( view span $file.start $file.end ) =~ 'use\W+std[^\/]' }

위의 하위 모듈 가져오기 섹션에서 권장하는 구문을 사용하도록 해당 파일을 편집하십시오.