目录
- 安装 - 安装 Nushell
- 介绍 - 开始使用
- Nushell 开发思想 - Nushell 开发思想
- 移动操作 - 在 Nushell 中移动
- 数据类型 - Nushell 中的数据类型
- 加载数据 - 加载及使用数据
- 字符串 - 字符串、转义字符和字符串插值
- 使用列表 - 使用 Nushell 的列表
- 使用表格 - 使用 Nushell 的表格
- 管道 - 管道工作原理
- 配置 - 如何配置 Nushell
- 第三方提示符 - 如何配置第三方提示符
- 自定义命令 - 创建自定义命令
- 别名 - 如何创建命令别名
- 运算符 - Nushell 支持的运算符
- 变量 - 使用变量
- 控制流 - 使用控制流命令
- 环境变量 - 使用环境变量
- 标准输出、错误和退出码 - 处理标准输出、错误和退出码
- 模块 - 创建和使用模块
- 钩子 - 添加自动运行的代码片段
- 脚本 - 创建脚本
- 元数据 - Nushell 元数据系统说明
- 创建自定义错误 - 创建自定义错误信息
- 目录栈 - 在多个位置间工作
- 运行外部命令 - 运行有命名冲突的外部命令
- 插件 - 使用插件扩展功能
- 并行 - 并行运行代码
- 行编辑器 - Nushell 行编辑器
- 数据帧 - 使用数据帧
- 探索 - 使用 Nushell TUI
- 配色和主题 - 修改颜色和主题
- 正则表达式 - 正则表达式指南
- 从 Bash 迁移 - Bash 用户指南
- Nushell 与其他 Shell/DSL 对比 - 与 SQL、LINQ、PowerShell 和 Bash 的比较
- Nushell 与命令式语言对比 - 与 Python、Kotlin、C++、C# 和 Rust 的比较
- Nushell 与函数式语言对比 - 与 Clojure、Tablecloth (OCaml/Elm) 和 Haskell 的比较
- Nushell 运算符对比 - 与通用编程语言运算符比较
- 命令参考 - Nushell 命令列表