목차
- 설치 - 누셸 설치
- 소개 - 시작하기
- 누셸 방식으로 생각하기 - 누셸 방식으로 생각하기
- 이동하기 - 누셸에서 이동하기
- 데이터 유형 - 누셸의 데이터 유형
- 데이터 로드 - 데이터 로드 및 사용
- 문자열 - 문자열, 이스케이프 문자 및 문자열 보간
- 목록 작업 - Nu 목록 작업
- 테이블 작업 - Nu 테이블 작업
- 파이프라인 - 파이프라인 작동 방식
- 구성 - 누셸 구성 방법
- 타사 프롬프트 - 타사 프롬프트 구성 방법
- 사용자 지정 명령 - 자신만의 명령 만들기
- 별칭 - 명령 별칭 지정 방법
- 연산자 - 누셸에서 지원하는 연산자
- 변수 - 변수 작업
- 제어 흐름 - 제어 흐름 명령 작업
- 환경 - 환경 변수 작업
- 표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드 - 표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드 작업
- 모듈 - 자신만의 모듈 만들기 및 사용
- 후크 - 자동으로 실행될 코드 조각 추가
- 스크립트 - 자신만의 스크립트 만들기
- 메타데이터 - Nu의 메타데이터 시스템 설명
- 자신만의 오류 만들기 - 자신만의 오류 메시지 만들기
- 디렉터리 스택 - 여러 위치 작업
- 외부(시스템) 명령 실행 - 이름 충돌이 있는 외부 명령 실행
- 플러그인 - 플러그인을 사용하여 더 많은 기능으로 누셸 향상
- 병렬 처리 - 코드를 병렬로 실행
- 줄 편집기 - 누셸의 줄 편집기
- 데이터프레임 - 누셸에서 데이터프레임 작업
- 탐색 - 누셸 TUI 사용
- 색상 지정 및 테마 - 누셸에서 색상 및 테마 변경 방법
- 정규 표현식 - 정규식 사용 가이드
- Bash에서 오신 분들을 위해 - Bash에서 누셸로 오시는 분들을 위한 가이드
- 셸/DSL의 누셸 맵 - 누셸이 SQL, LINQ, PowerShell 및 Bash와 어떻게 비교되는지 보여주는 가이드
- 명령형 언어의 누셸 맵 - 누셸이 파이썬, 코틀린, C++, C# 및 Rust와 어떻게 비교되는지 보여주는 가이드
- 함수형 언어의 누셸 맵 - 누셸이 클로저, 테이블클로스(OCaml / Elm) 및 하스켈과 어떻게 비교되는지 보여주는 가이드
- 누셸 연산자 맵 - 누셸 연산자가 일반 프로그래밍 언어의 연산자와 어떻게 비교되는지 보여주는 가이드
- 명령 참조 - 모든 누셸 명령 목록