백그라운드 작업
누셸은 현재 스레드 기반 백그라운드 작업에 대한 실험적 지원을 제공합니다.
작업 생성
작업은 클로저를 수신하고 백그라운드 스레드에서 실행을 시작하는
job spawn을 사용하여 생성할 수 있으며, 생성된 작업에 대한 고유한 정수 ID를 반환합니다.
'나는' | save status.txt
job spawn { sleep 10sec; ' 필연적이다' | save --append status.txt }
# => 1
open status.txt
# => 나는
# 10초 기다림
sleep 10sec
open status.txt
# => 나는 필연적이다
작업 나열 및 종료
활성 작업은 현재 실행 중인 작업의 정보가 포함된 테이블을 반환하는
job list 명령으로 쿼리할 수 있습니다. 작업은 작업의 스레드를 중단하고 작업의 모든 자식 프로세스를 종료하는
job kill 명령을 사용하여 종료/중단할 수도 있습니다.
let id = job spawn { sleep 1day }
job list
# => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
# => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃
# => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
# => ┃ 0 ┃ 1 ┃ thread ┃ [list 0 items] ┃
# => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
job kill $id
job list
# => ╭────────────╮
# => │ empty list │
# => ╰────────────╯
작업 일시 중단
Linux 및 macOS와 같은 Unix 대상에서 누셸은 Ctrl+Z를 사용하여 외부 명령을 일시 중단하는 것도 지원합니다. 실행 중인 프로세스가 일시 중단되면 "정지된" 백그라운드 작업으로 전환됩니다.
long_running_process # 이것은 실행을 시작한 다음 Ctrl+Z를 누릅니다.
# => 작업 1이 정지되었습니다.
job list
# => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
# => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃
# => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
# => ┃ 0 ┃ 1 ┃ frozen ┃ [list 1 items] ┃
# => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
정지된 작업은
job unfreeze 명령으로 포그라운드로 다시 가져올 수 있습니다.
job unfreeze
# 프로세스가 중지된 위치로 다시 가져옵니다.
팁
다른 Unix 셸에 익숙한 사람들을 위해
fg 명령의 동작을 에뮬레이트하는 별칭을 만들 수 있습니다.
alias fg = job unfreeze
기본적으로
job unfreeze는 가장 최근에 정지된 작업을 정지 해제합니다. 그러나 정지 해제할 특정 작업의 ID를 지정할 수도 있습니다.
vim
# => 작업 1이 정지되었습니다.
long_running_process
# => 작업 2가 정지되었습니다.
job unfreeze 1
# vim으로 돌아왔습니다.
종료 동작
다른 많은 셸과 달리 누셸 작업은 별도의 프로세스가 아니며 대신 백그라운드 스레드로 구현됩니다.
이것의 중요한 부작용은 셸 프로세스가 종료되면 모든 백그라운드 작업이 종료된다는 것입니다. 이러한 이유로 누셸에는 셸이 종료될 때 작업이 종료되는 것을 방지하는 UNIX와 유사한
disown 명령이 없습니다. 이를 고려하여 향후 독립적인 백그라운드 프로세스를 생성하기 위한
job dispatch 구현 계획이 있습니다(진행 상황은 #15201 참조).
또한 사용자가 대화형 누셸 세션을 실행하고 백그라운드 작업이 실행되는 동안
exit를 실행하면 셸은 사용자에게
exit를 확인하라는 메시지를 표시하기 전에 이에 대해 경고합니다.