누셸은 현재 스레드 기반 백그라운드 작업에 대한 실험적 지원을 제공합니다.

작업은 클로저를 수신하고 백그라운드 스레드에서 실행을 시작하는 job spawn 을 사용하여 생성할 수 있으며, 생성된 작업에 대한 고유한 정수 ID를 반환합니다.

'나는' | save status.txt job spawn { sleep 10sec ; ' 필연적이다' | save -- append status.txt } # => 1 open status.txt # => 나는 # 10초 기다림 sleep 10sec open status.txt # => 나는 필연적이다

활성 작업은 현재 실행 중인 작업의 정보가 포함된 테이블을 반환하는 job list 명령으로 쿼리할 수 있습니다. 작업은 작업의 스레드를 중단하고 작업의 모든 자식 프로세스를 종료하는 job kill 명령을 사용하여 종료/중단할 수도 있습니다.

let id = job spawn { sleep 1day } job list # => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ # => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃ # => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ # => ┃ 0 ┃ 1 ┃ thread ┃ [list 0 items] ┃ # => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛ job kill $id job list # => ╭────────────╮ # => │ empty list │ # => ╰────────────╯

Linux 및 macOS와 같은 Unix 대상에서 누셸은 Ctrl + Z 를 사용하여 외부 명령을 일시 중단하는 것도 지원합니다. 실행 중인 프로세스가 일시 중단되면 "정지된" 백그라운드 작업으로 전환됩니다.

long_running_process # 이것은 실행을 시작한 다음 Ctrl+Z를 누릅니다. # => 작업 1이 정지되었습니다. job list # => ┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ # => ┃ # ┃ id ┃ type ┃ pids ┃ # => ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ # => ┃ 0 ┃ 1 ┃ frozen ┃ [list 1 items] ┃ # => ┗━━━┻━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛

정지된 작업은 job unfreeze 명령으로 포그라운드로 다시 가져올 수 있습니다.

job unfreeze # 프로세스가 중지된 위치로 다시 가져옵니다.

팁 다른 Unix 셸에 익숙한 사람들을 위해 fg 명령의 동작을 에뮬레이트하는 별칭을 만들 수 있습니다. alias fg = job unfreeze

기본적으로 job unfreeze 는 가장 최근에 정지된 작업을 정지 해제합니다. 그러나 정지 해제할 특정 작업의 ID를 지정할 수도 있습니다.

vim # => 작업 1이 정지되었습니다. long_running_process # => 작업 2가 정지되었습니다. job unfreeze 1 # vim으로 돌아왔습니다.

다른 많은 셸과 달리 누셸 작업은 별도의 프로세스가 아니며 대신 백그라운드 스레드로 구현됩니다.

이것의 중요한 부작용은 셸 프로세스가 종료되면 모든 백그라운드 작업이 종료된다는 것입니다. 이러한 이유로 누셸에는 셸이 종료될 때 작업이 종료되는 것을 방지하는 UNIX와 유사한 disown 명령이 없습니다. 이를 고려하여 향후 독립적인 백그라운드 프로세스를 생성하기 위한 job dispatch 구현 계획이 있습니다(진행 상황은 #15201 참조).