CMD.EXE에서 오신 분들을 위해

이 표는 Nu 0.67.0에 대해 마지막으로 업데이트되었습니다.

CMD.EXE Nu 작업 ASSOC 파일 확장자 연결을 표시하거나 수정합니다. BREAK 디버거 중단점을 트리거합니다. CALL <filename.bat> <filename.bat> 배치 프로그램을 실행합니다. nu <filename> 새 컨텍스트에서 nu 스크립트를 실행합니다. source <filename> 이 컨텍스트에서 nu 스크립트를 실행합니다. use <filename> nu 스크립트를 모듈로 실행합니다. CD 또는 CHDIR $env.PWD 현재 작업 디렉터리를 가져옵니다. CD <directory> cd <directory> 현재 디렉터리를 변경합니다. CD /D <drive:directory> cd <drive:directory> 현재 디렉터리를 변경합니다. CLS clear 화면을 지웁니다. COLOR 콘솔 기본 전경/배경색을 설정합니다. ansi {flags} (code) 색상을 변경하기 위해 ANSI 코드를 출력합니다. COPY <source> <destination> cp <source> <destination> 파일을 복사합니다. COPY <file1>+<file2> <destination> [<file1>, <file2>] | each { open --raw } | str join | save --raw <destination> 여러 파일을 하나로 추가합니다. DATE /T date now 현재 날짜를 가져옵니다. DATE 날짜를 설정합니다. DEL <file> 또는 ERASE <file> rm <file> 파일을 삭제합니다. DIR ls 현재 디렉터리의 파일을 나열합니다. ECHO <message> print <message> 지정된 값을 stdout으로 인쇄합니다. ECHO ON 실행된 명령을 stdout으로 에코합니다. ENDLOCAL export-env 호출자에서 env를 변경합니다. EXIT exit 프롬프트 또는 스크립트를 닫습니다. FOR %<var> IN (<set>) DO <command> for $<var> in <set> { <command> } 집합의 각 항목에 대해 명령을 실행합니다. FTYPE 파일 확장자 연결에 사용되는 파일 형식을 표시하거나 수정합니다. GOTO 레이블로 이동합니다. IF ERRORLEVEL <number> <command> if $env.LAST_EXIT_CODE >= <number> { <command> } 마지막 명령이 지정된 오류 코드보다 크거나 같은 경우 명령을 실행합니다. IF <string> EQU <string> <command> if <string> == <string> { <command> } 문자열이 일치하면 명령을 실행합니다. IF EXIST <filename> <command> if (<filename> | path exists) { <command> } 파일이 있으면 명령을 실행합니다. IF DEFINED <variable> <command> if '$<variable>' in (scope variables).name { <command> } 변수가 정의된 경우 명령을 실행합니다. MD 또는 MKDIR mkdir 디렉터리를 만듭니다. MKLINK 기호 링크를 만듭니다. MOVE mv 파일을 이동합니다. PATH $env.Path 현재 경로 변수를 표시합니다. PATH <path>;%PATH% $env.Path = ($env.Path | append <path> ) 경로 변수를 편집합니다. PATH %PATH%;<path> $env.Path = ($env.Path | prepend <path> ) 경로 변수를 편집합니다. PAUSE input "Press any key to continue . . ." 스크립트 실행을 일시 중지합니다. PROMPT <template> $env.PROMPT_COMMAND = { <command> } 터미널 프롬프트를 변경합니다. PUSHD <path> / POPD enter <path> / dexit 작업 디렉터리를 일시적으로 변경합니다. REM # 주석 REN 또는 RENAME mv 파일 이름을 바꿉니다. RD 또는 RMDIR rm 디렉터리를 제거합니다. SET <var>=<string> $env.<var> = <string> 환경 변수를 설정합니다. SETLOCAL (기본 동작) 환경 변경을 스크립트로 지역화합니다. START <path> start <path> 로 부분적으로 포함됨 시스템 구성된 기본 응용 프로그램에서 경로를 엽니다. START <internal command> 지정된 내부 명령을 실행하기 위해 별도의 창을 시작합니다. START <batch file> 지정된 배치 파일을 실행하기 위해 별도의 창을 시작합니다. TIME /T date now | format date "%H:%M:%S" 현재 시간을 가져옵니다. TIME 현재 시간을 설정합니다. TITLE cmd.exe 창 이름을 설정합니다. TYPE open --raw 텍스트 파일의 내용을 표시합니다. open 구조화된 데이터로 파일을 엽니다. VER OS 버전을 표시합니다. VERIFY 파일 쓰기가 발생하는지 확인합니다. VOL 드라이브 정보를 표시합니다.

Nu는 cmd.exe 를 통해 CMD.EXE의 일부 내부 명령을 수락하고 실행합니다.

내부 명령은 다음과 같습니다. ASSOC , CLS , ECHO , FTYPE , MKLINK , PAUSE , START , VER , VOL

이러한 내부 명령은 외부 명령보다 우선합니다.

예를 들어, 현재 작업 디렉터리에 ver.bat 파일이 있는 경우 ^ver 를 실행하면 CMD.EXE의 내부 VER 명령이 실행되고 ver.bat 파일은 실행되지 않습니다.

./ver 또는 ver.bat 를 실행하면 로컬 bat 파일이 실행됩니다.