CMD.EXE에서 오신 분들을 위해
이 표는 Nu 0.67.0에 대해 마지막으로 업데이트되었습니다.
|CMD.EXE
|Nu
|작업
ASSOC
|파일 확장자 연결을 표시하거나 수정합니다.
BREAK
|디버거 중단점을 트리거합니다.
CALL <filename.bat>
<filename.bat>
|배치 프로그램을 실행합니다.
nu <filename>
|새 컨텍스트에서 nu 스크립트를 실행합니다.
source <filename>
|이 컨텍스트에서 nu 스크립트를 실행합니다.
use <filename>
|nu 스크립트를 모듈로 실행합니다.
CD 또는
CHDIR
$env.PWD
|현재 작업 디렉터리를 가져옵니다.
CD <directory>
cd <directory>
|현재 디렉터리를 변경합니다.
CD /D <drive:directory>
cd <drive:directory>
|현재 디렉터리를 변경합니다.
CLS
clear
|화면을 지웁니다.
COLOR
|콘솔 기본 전경/배경색을 설정합니다.
ansi {flags} (code)
|색상을 변경하기 위해 ANSI 코드를 출력합니다.
COPY <source> <destination>
cp <source> <destination>
|파일을 복사합니다.
COPY <file1>+<file2> <destination>
[<file1>, <file2>] | each { open --raw } | str join | save --raw <destination>
|여러 파일을 하나로 추가합니다.
DATE /T
date now
|현재 날짜를 가져옵니다.
DATE
|날짜를 설정합니다.
DEL <file> 또는
ERASE <file>
rm <file>
|파일을 삭제합니다.
DIR
ls
|현재 디렉터리의 파일을 나열합니다.
ECHO <message>
print <message>
|지정된 값을 stdout으로 인쇄합니다.
ECHO ON
|실행된 명령을 stdout으로 에코합니다.
ENDLOCAL
export-env
|호출자에서 env를 변경합니다.
EXIT
exit
|프롬프트 또는 스크립트를 닫습니다.
FOR %<var> IN (<set>) DO <command>
for $<var> in <set> { <command> }
|집합의 각 항목에 대해 명령을 실행합니다.
FTYPE
|파일 확장자 연결에 사용되는 파일 형식을 표시하거나 수정합니다.
GOTO
|레이블로 이동합니다.
IF ERRORLEVEL <number> <command>
if $env.LAST_EXIT_CODE >= <number> { <command> }
|마지막 명령이 지정된 오류 코드보다 크거나 같은 경우 명령을 실행합니다.
IF <string> EQU <string> <command>
if <string> == <string> { <command> }
|문자열이 일치하면 명령을 실행합니다.
IF EXIST <filename> <command>
if (<filename> | path exists) { <command> }
|파일이 있으면 명령을 실행합니다.
IF DEFINED <variable> <command>
if '$<variable>' in (scope variables).name { <command> }
|변수가 정의된 경우 명령을 실행합니다.
MD 또는
MKDIR
mkdir
|디렉터리를 만듭니다.
MKLINK
|기호 링크를 만듭니다.
MOVE
mv
|파일을 이동합니다.
PATH
$env.Path
|현재 경로 변수를 표시합니다.
PATH <path>;%PATH%
$env.Path = ($env.Path | append <path>)
|경로 변수를 편집합니다.
PATH %PATH%;<path>
$env.Path = ($env.Path | prepend <path>)
|경로 변수를 편집합니다.
PAUSE
input "Press any key to continue . . ."
|스크립트 실행을 일시 중지합니다.
PROMPT <template>
$env.PROMPT_COMMAND = { <command> }
|터미널 프롬프트를 변경합니다.
PUSHD <path>/
POPD
enter <path>/
dexit
|작업 디렉터리를 일시적으로 변경합니다.
REM
#
|주석
REN 또는
RENAME
mv
|파일 이름을 바꿉니다.
RD 또는
RMDIR
rm
|디렉터리를 제거합니다.
SET <var>=<string>
$env.<var> = <string>
|환경 변수를 설정합니다.
SETLOCAL
|(기본 동작)
|환경 변경을 스크립트로 지역화합니다.
START <path>
start <path>로 부분적으로 포함됨
|시스템 구성된 기본 응용 프로그램에서 경로를 엽니다.
START <internal command>
|지정된 내부 명령을 실행하기 위해 별도의 창을 시작합니다.
START <batch file>
|지정된 배치 파일을 실행하기 위해 별도의 창을 시작합니다.
TIME /T
date now | format date "%H:%M:%S"
|현재 시간을 가져옵니다.
TIME
|현재 시간을 설정합니다.
TITLE
|cmd.exe 창 이름을 설정합니다.
TYPE
open --raw
|텍스트 파일의 내용을 표시합니다.
open
|구조화된 데이터로 파일을 엽니다.
VER
|OS 버전을 표시합니다.
VERIFY
|파일 쓰기가 발생하는지 확인합니다.
VOL
|드라이브 정보를 표시합니다.
전달된 CMD.EXE 명령
Nu는
cmd.exe를 통해 CMD.EXE의 일부 내부 명령을 수락하고 실행합니다.
내부 명령은 다음과 같습니다.
ASSOC,
CLS,
ECHO,
FTYPE,
MKLINK,
PAUSE,
START,
VER,
VOL
이러한 내부 명령은 외부 명령보다 우선합니다.
예를 들어, 현재 작업 디렉터리에
ver.bat 파일이 있는 경우
^ver를 실행하면 CMD.EXE의 내부
VER 명령이 실행되고
ver.bat 파일은 실행되지 않습니다.
./ver 또는
ver.bat를 실행하면 로컬 bat 파일이 실행됩니다.
Nushell에는 우선 순위가 있는 자체
start 명령이 있습니다. 외부 명령 구문
^start를 사용하여 CMD.EXE의 내부
START 명령을 호출할 수 있습니다.