explore
Explore는 테이블 구조화된 데이터에 대한
less와 같은 테이블 페이저입니다.
서명
> explore --head --index --reverse --peek
매개변수
--head {bool}: 열 머리글 표시 또는 숨기기(기본값 true)
--index, -i: 목록을 볼 때 행 인덱스 표시
--tail, -t: 뷰포트를 아래로 스크롤하여 시작
--peek, -p: 종료 시 커서가 있던 셀의 값을 출력합니다.
시작하기
ls | explore -i
explore의 핵심은
:table입니다(위 스크린샷에서 볼 수 있음).
<Left>,
<Right>,
<Up>,
<Down> _화살표 키_를 통해 상호 작용할 수 있습니다. 또한
Vim 키 바인딩
<h>,
<j>,
<k>,
<l>,
<Ctrl-f> 및
<Ctrl-b>를 지원하며,
Emacs 키 바인딩
<Ctrl-v>,
<Alt-v>,
<Ctrl-p> 및
<Ctrl-n>을 지원합니다.
커서 모드로 들어가서 기본 값을 검사할 수 있습니다.
<i> 또는
<Enter>를 눌러 그렇게 할 수 있습니다. 그런 다음 _화살표 키_를 사용하여 필요한 셀을 선택할 수 있습니다. 그리고 기본 구조를 볼 수 있습니다.
:help를 통해 다양한 측면에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
명령
explore에는 사용할 수 있는 기본 제공 명령 목록이 있습니다. 명령은
<:>를 누른 다음 명령 이름을 눌러 실행됩니다.
명령의 전체 목록을 보려면
:help를 입력할 수 있습니다.
구성
구성을 통해 많은 것(스타일 및 색상 포함)을 구성할 수 있습니다.
default-config.nu에서 예제 구성을 찾을 수 있습니다.
예제
값 엿보기
$nu | explore --peek
:try 명령
nu를 사용하여 데이터를 탐색하는 데 사용할 수 있는 대화형 환경이 있습니다.
$nu로 선택한 값 유지
--peek과 결합할 수 있음을 기억하십시오.