Explore는 테이블 구조화된 데이터에 대한 less 와 같은 테이블 페이저입니다.

> explore --head --index --reverse --peek

--head {bool} : 열 머리글 표시 또는 숨기기(기본값 true)

: 열 머리글 표시 또는 숨기기(기본값 true) --index, -i : 목록을 볼 때 행 인덱스 표시

: 목록을 볼 때 행 인덱스 표시 --tail, -t : 뷰포트를 아래로 스크롤하여 시작

: 뷰포트를 아래로 스크롤하여 시작 --peek, -p : 종료 시 커서가 있던 셀의 값을 출력합니다.

ls | explore - i

explore 의 핵심은 :table 입니다(위 스크린샷에서 볼 수 있음).

<Left> , <Right> , <Up> , <Down> _화살표 키_를 통해 상호 작용할 수 있습니다. 또한 Vim 키 바인딩 <h> , <j> , <k> , <l> , <Ctrl-f> 및 <Ctrl-b> 를 지원하며, Emacs 키 바인딩 <Ctrl-v> , <Alt-v> , <Ctrl-p> 및 <Ctrl-n> 을 지원합니다.

커서 모드로 들어가서 기본 값을 검사할 수 있습니다. <i> 또는 <Enter> 를 눌러 그렇게 할 수 있습니다. 그런 다음 _화살표 키_를 사용하여 필요한 셀을 선택할 수 있습니다. 그리고 기본 구조를 볼 수 있습니다.

:help 를 통해 다양한 측면에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

explore 에는 사용할 수 있는 기본 제공 명령 목록이 있습니다. 명령은 <:> 를 누른 다음 명령 이름을 눌러 실행됩니다.

명령의 전체 목록을 보려면 :help 를 입력할 수 있습니다.

구성을 통해 많은 것(스타일 및 색상 포함)을 구성할 수 있습니다. default-config.nu 에서 예제 구성을 찾을 수 있습니다.

$nu | explore -- peek

nu 를 사용하여 데이터를 탐색하는 데 사용할 수 있는 대화형 환경이 있습니다.