explore

Explore는 테이블 구조화된 데이터에 대한 less와 같은 테이블 페이저입니다.

서명

> explore --head --index --reverse --peek

매개변수

  • --head {bool}: 열 머리글 표시 또는 숨기기(기본값 true)
  • --index, -i: 목록을 볼 때 행 인덱스 표시
  • --tail, -t: 뷰포트를 아래로 스크롤하여 시작
  • --peek, -p: 종료 시 커서가 있던 셀의 값을 출력합니다.

시작하기

ls | explore -i

explore-ls-png

explore의 핵심은 :table입니다(위 스크린샷에서 볼 수 있음).

<Left>, <Right>, <Up>, <Down> _화살표 키_를 통해 상호 작용할 수 있습니다. 또한 Vim 키 바인딩 <h>, <j>, <k>, <l>, <Ctrl-f><Ctrl-b>를 지원하며, Emacs 키 바인딩 <Ctrl-v>, <Alt-v>, <Ctrl-p><Ctrl-n>을 지원합니다.

커서 모드로 들어가서 기본 값을 검사할 수 있습니다. <i> 또는 <Enter>를 눌러 그렇게 할 수 있습니다. 그런 다음 _화살표 키_를 사용하여 필요한 셀을 선택할 수 있습니다. 그리고 기본 구조를 볼 수 있습니다.

:help를 통해 다양한 측면에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

명령

explore에는 사용할 수 있는 기본 제공 명령 목록이 있습니다. 명령은 <:>를 누른 다음 명령 이름을 눌러 실행됩니다.

명령의 전체 목록을 보려면 :help를 입력할 수 있습니다.

구성

구성을 통해 많은 것(스타일 및 색상 포함)을 구성할 수 있습니다. default-config.nu에서 예제 구성을 찾을 수 있습니다.

예제

값 엿보기

$nu | explore --peek

explore-peek-gif

:try 명령

nu를 사용하여 데이터를 탐색하는 데 사용할 수 있는 대화형 환경이 있습니다.

explore-try-gif

$nu로 선택한 값 유지

--peek과 결합할 수 있음을 기억하십시오.

explore-try-nu-gif