누셸은 이제 코드를 병렬로 실행하는 초기 지원을 제공합니다. 이를 통해 컴퓨터의 더 많은 하드웨어 리소스를 사용하여 스트림의 요소를 처리할 수 있습니다.

par- 라는 특징적인 이름으로 이러한 명령을 볼 수 있습니다. 각 명령은 비병렬 버전에 해당하므로 먼저 직렬 스타일로 코드를 쉽게 작성한 다음 몇 가지 추가 문자로 직렬 스크립트를 병렬 스크립트로 쉽게 변환할 수 있습니다.

가장 일반적인 병렬 명령은 each 명령의 동반자인 par-each 입니다.

each 와 마찬가지로 par-each 는 파이프라인에 들어오는 각 요소에 대해 작동하여 각 요소에 대해 블록을 실행합니다. each 와 달리 par-each 는 이러한 작업을 병렬로 수행합니다.

현재 디렉터리의 각 하위 디렉터리에 있는 파일 수를 계산하고 싶다고 가정해 보겠습니다. each 를 사용하여 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

ls | where type == dir | each { | row | { name : $row.name , len : ( ls $row.name | length ) } }

각 항목에 대한 레코드를 만들고 디렉터리 이름과 해당 하위 디렉터리의 항목 수로 채웁니다.

컴퓨터에 따라 시간이 다를 수 있습니다. 이 컴퓨터에서는 현재 디렉터리에 대해 21밀리초가 걸렸습니다.

이제 이 작업은 병렬로 실행할 수 있으므로 each 를 par-each 로 변경하여 위를 병렬로 변환해 보겠습니다.

ls | where type == dir | par-each { | row | { name : $row.name , len : ( ls $row.name | length ) } }

이 컴퓨터에서는 이제 6ms로 실행됩니다. 상당한 차이입니다!

참고: 환경 변수는 범위가 지정되므로 par-each 를 사용하여 여러 디렉터리에서 병렬로 작업할 수 있습니다( cd 명령 참조).

ls | where type == dir | par-each { | row | { name : $row.name , len : ( cd $row.name ; ls | length ) } }