모듈 사용하기
개요
최종 사용자는 다른 사람이 작성한 모듈을 사용("가져오기")하여 누셸에 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.
모듈과 해당 정의를 가져오려면
use 명령을 호출합니다.
use <path/to/module> <members...>
예시:
use std/log
log info "Hello, Modules"
팁
위 예제는 누셸에 내장된 모듈 모음인 표준 라이브러리를 사용합니다. 모든 누셸 사용자가 쉽게 사용할 수 있으므로 아래의 여러 예제에서도 사용할 것입니다.
모듈 설치
모듈을 설치하는 것은 단순히 해당 파일을 디렉터리에 배치하는 문제입니다. 이는
git clone(또는 다른 버전 관리 시스템),
nupm과 같은 패키지 관리자 또는 수동으로 수행할 수 있습니다. 모듈 설명서에는 권장 사항이 제공되어야 합니다.
모듈 가져오기
use 키워드 뒤에 오는 모든 것은 정의가 가져오는 방법을 제어하는 가져오기 패턴을 형성합니다.
위에서
use에는 두 개의 인수가 있음을 확인하십시오.
- 모듈 경로
- (선택 사항) 가져올 정의
모듈 설명서에는 일반적으로 권장되는 가져오기 방법이 나와 있습니다. 그러나 사용 가능한 옵션을 이해하는 것이 여전히 유용할 수 있습니다.
모듈 경로
모듈 경로는 다음 중 하나일 수 있습니다.
mod.nu파일이 포함된 디렉터리의 절대 경로:
예시
use ~/nushell/modules/nupm
모듈 이름(즉, 해당 디렉터리)은
/(또는 Windows에서는
\)로 끝날 수 있지만, 경로를 사용하는 대부분의 명령(예:
cd)과 마찬가지로 이는 완전히 선택 사항입니다.
mod.nu파일이 포함된 디렉터리의 상대 경로:
예시
# cd 후 상대 nupm 디렉터리의 mod.nu 사용 cd ~/nushell/modules use nupm # 또는 use nupm/
모듈 이름(해당 디렉터리)은
/(또는 Windows에서는
\)로 끝날 수 있지만, 경로를 사용하는 대부분의 명령(예:
cd)과 마찬가지로 이는 완전히 선택 사항입니다.
중요!
$env.NU_LIB_DIRS에서 모듈 가져오기
상대 경로를 통해 모듈을 가져올 때 누셸은 먼저 현재 디렉터리에서 검색합니다. 해당 위치에서 일치하는 모듈을 찾지 못하면 누셸은
$env.NU_LIB_DIRS목록의 각 디렉터리를 검색합니다.
이를 통해 현재 디렉터리에 관계없이 상대 경로를 통해 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 모듈을 설치할 수 있습니다.
누셸 모듈 파일의 절대 또는 상대 경로. 위와 같이 누셸은
$env.NU_LIB_DIRS에서 일치하는 상대 경로를 검색합니다.
예시
use ~/nushell/modules/std-rfc/bulk-rename.nu # 또는 cd ~/nushell/modules use std-rfc/bulk-rename.nu
가상 디렉터리:
예시
위에서 언급한 표준 라이브러리 모듈은
std디렉터리가 있는 가상 파일 시스템에 저장됩니다. 이를 위의 "절대 경로" 예제의 대체 형식으로 생각하십시오.
use std/assert assert equal 'string1' "string1"
덜 일반적으로
module명령으로 이미 만든 모듈의 이름. 이 명령을 사용하여 명령줄에서 모듈을 만들 수 있지만 이는 일반적이거나 유용하지 않습니다. 대신 이 형식은 주로 모듈 작성자가 하위 모듈을 정의하는 데 사용됩니다. 모듈 만들기 - 하위 모듈을 참조하십시오.
모듈 정의
use 명령의 두 번째 인수는 가져올 정의의 선택적 목록입니다. 다시 말하지만, 모듈 설명서에는 권장 사항이 제공되어야 합니다. 예를 들어 표준 라이브러리 장에서는 각 하위 모듈에 대한 권장 가져오기를 다룹니다.
물론 사용 사례에 가장 적합한 형식을 항상 선택할 수 있습니다.
전체 모듈/하위 모듈을 하위 명령이 있는 명령으로 가져오기
위의 이전 예제에서는 정의를 지정하지 않고
std/log모듈을 가져왔습니다.
use std/log log info "Hello, std/log Module"
이렇게 하면
log하위 모듈과 모든 하위 명령(예:
log info,
log error등)이 현재 범위로 가져옵니다.
위의 내용을 다음 버전과 비교해 보십시오. 여기서 명령은
std log info가 됩니다.
use std std log info "Hello, std Module"
모듈에서 모든 정의 가져오기
또는 정의 자체를 현재 범위로 가져올 수 있습니다. 예시:
use std/formats * ls | to jsonl
to jsonl명령이
formats의 하위 명령이 아니라 현재 범위에 직접 배치되는 방식에 유의하십시오.
모듈에서 하나 이상의 정의 가져오기
누셸은 모듈의 정의 하위 집합을 선택적으로 가져올 수도 있습니다. 예시:
use std/math PI let circle = 2 * $PI * $radius
정의는 다음이 될 수 있음을 명심하십시오.
- 명령
- 별칭
- 상수
- 외부 명령
- 다른 모듈(하위 모듈로)
- 환경 변수(항상 가져옴)
덜 일반적으로 가져오기 목록을 사용할 수도 있습니다.
use std/formats [ 'from ndjson' 'to ndjson' ]
하위 모듈 가져오기
use <module> </submodule>(예:
use std help)를 사용하여 하위 모듈을 자체적으로 가져올 수 있지만 이 형식을 사용할 때 전체 부모 모듈과 모든 해당 정의(따라서 하위 모듈)가 _구문 분석_됩니다. 가능하면 하위 모듈을 _모듈_로 로드하면 코드가 더 빨라집니다. 예시:
# 더 빠름 use std/help
상수 가져오기
위의
std/math 예제에서 볼 수 있듯이 일부 모듈은 상수 정의를 내보낼 수 있습니다. 전체 모듈을 가져올 때 모듈과 동일한 이름의 레코드를 통해 상수에 액세스할 수 있습니다.
# 전체 모듈 가져오기 - 레코드 액세스
use std/math
$math.PI
# => 3.141592653589793
$math
# => ╭───────┬──────╮
# => │ GAMMA │ 0.58 │
# => │ E │ 2.72 │
# => │ PI │ 3.14 │
# => │ TAU │ 6.28 │
# => │ PHI │ 1.62 │
# => ╰───────┴──────╯
# 또는 모듈의 모든 멤버 가져오기
use std/math *
$PI
# => 3.141592653589793
숨기기
모듈에서 가져왔는지 여부에 관계없이 모든 사용자 지정 명령 또는 별칭은
hide 명령을 사용하여 이전 정의를 복원하기 위해 "숨길" 수 있습니다.
hide 명령은
use와 유사하게 가져오기 패턴도 허용하지만 약간 다르게 해석합니다. 이러한 패턴은 다음 중 하나일 수 있습니다.
- 이름이 사용자 지정 명령인 경우
hide명령은 직접 숨깁니다.
- 이름이 모듈 이름인 경우 모듈 이름으로 시작하는 모든 내보내기를 숨깁니다.
예를 들어,
std/assert 사용:
use std/assert
assert equal 1 2
# => 어설션 실패
assert true
# => 어설션 통과
hide assert
assert equal 1 1
# => 오류:
# => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오.
assert true
# => 오류:
# => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오.
모듈의 정의 하위 집합을
use할 수 있는 것처럼 선택적으로
hide할 수도 있습니다.
use std/assert
hide assert main
assert equal 1 1
# => 어설션 통과
assert true
# => 오류:
# => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오.
팁
main은 모듈 만들기에서 자세히 다루지만 최종 사용자에게
main은 단순히 "모듈과 동일한 이름의 명령"을 의미합니다. 이 경우
assert 모듈은
assert 명령으로 "위장"하는
main 명령을 내보냅니다.
main을 숨기면
assert 명령은 숨겨지지만 하위 명령은 숨겨지지 않습니다.