최종 사용자는 다른 사람이 작성한 모듈을 사용("가져오기")하여 누셸에 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.

모듈과 해당 정의를 가져오려면 use 명령을 호출합니다.

use <path/to/module> <members...>

예시:

use std/ log log info "Hello, Modules"

팁 위 예제는 누셸에 내장된 모듈 모음인 표준 라이브러리를 사용합니다. 모든 누셸 사용자가 쉽게 사용할 수 있으므로 아래의 여러 예제에서도 사용할 것입니다.

모듈을 설치하는 것은 단순히 해당 파일을 디렉터리에 배치하는 문제입니다. 이는 git clone (또는 다른 버전 관리 시스템), nupm 과 같은 패키지 관리자 또는 수동으로 수행할 수 있습니다. 모듈 설명서에는 권장 사항이 제공되어야 합니다.

use 키워드 뒤에 오는 모든 것은 정의가 가져오는 방법을 제어하는 가져오기 패턴을 형성합니다.

위에서 use 에는 두 개의 인수가 있음을 확인하십시오.

모듈 경로

(선택 사항) 가져올 정의

모듈 설명서에는 일반적으로 권장되는 가져오기 방법이 나와 있습니다. 그러나 사용 가능한 옵션을 이해하는 것이 여전히 유용할 수 있습니다.

모듈 경로는 다음 중 하나일 수 있습니다.

mod.nu 파일이 포함된 디렉터리의 절대 경로: 예시 use ~/nushell/modules/ nupm 모듈 이름(즉, 해당 디렉터리)은 / (또는 Windows에서는 \ )로 끝날 수 있지만, 경로를 사용하는 대부분의 명령(예: cd )과 마찬가지로 이는 완전히 선택 사항입니다.

mod.nu 파일이 포함된 디렉터리의 상대 경로: 예시 # cd 후 상대 nupm 디렉터리의 mod.nu 사용 cd ~/nushell/modules use nupm # 또는 use nupm / 모듈 이름(해당 디렉터리)은 / (또는 Windows에서는 \ )로 끝날 수 있지만, 경로를 사용하는 대부분의 명령(예: cd )과 마찬가지로 이는 완전히 선택 사항입니다. 중요! $env.NU_LIB_DIRS 에서 모듈 가져오기 상대 경로를 통해 모듈을 가져올 때 누셸은 먼저 현재 디렉터리에서 검색합니다. 해당 위치에서 일치하는 모듈을 찾지 못하면 누셸은 $env.NU_LIB_DIRS 목록의 각 디렉터리를 검색합니다. 이를 통해 현재 디렉터리에 관계없이 상대 경로를 통해 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 모듈을 설치할 수 있습니다.

누셸 모듈 파일의 절대 또는 상대 경로. 위와 같이 누셸은 $env.NU_LIB_DIRS 에서 일치하는 상대 경로를 검색합니다. 예시 use ~/nushell/modules/std-rfc/ bulk-rename .nu # 또는 cd ~/nushell/modules use std-rfc/ bulk-rename .nu

가상 디렉터리: 예시 위에서 언급한 표준 라이브러리 모듈은 std 디렉터리가 있는 가상 파일 시스템에 저장됩니다. 이를 위의 "절대 경로" 예제의 대체 형식으로 생각하십시오. use std/ assert assert equal 'string1' "string1"

덜 일반적으로 module 명령으로 이미 만든 모듈의 이름. 이 명령을 사용하여 명령줄에서 모듈을 만들 수 있지만 이는 일반적이거나 유용하지 않습니다. 대신 이 형식은 주로 모듈 작성자가 하위 모듈을 정의하는 데 사용됩니다. 모듈 만들기 - 하위 모듈을 참조하십시오.

use 명령의 두 번째 인수는 가져올 정의의 선택적 목록입니다. 다시 말하지만, 모듈 설명서에는 권장 사항이 제공되어야 합니다. 예를 들어 표준 라이브러리 장에서는 각 하위 모듈에 대한 권장 가져오기를 다룹니다.

물론 사용 사례에 가장 적합한 형식을 항상 선택할 수 있습니다.

전체 모듈/하위 모듈을 하위 명령이 있는 명령으로 가져오기 위의 이전 예제에서는 정의를 지정하지 않고 std/log 모듈을 가져왔습니다. use std/ log log info "Hello, std/log Module" 이렇게 하면 log 하위 모듈과 모든 하위 명령(예: log info , log error 등)이 현재 범위로 가져옵니다. 위의 내용을 다음 버전과 비교해 보십시오. 여기서 명령은 std log info 가 됩니다. use std std log info "Hello, std Module"

모듈에서 모든 정의 가져오기 또는 정의 자체를 현재 범위로 가져올 수 있습니다. 예시: use std/ formats * ls | to jsonl to jsonl 명령이 formats 의 하위 명령이 아니라 현재 범위에 직접 배치되는 방식에 유의하십시오.

모듈에서 하나 이상의 정의 가져오기 누셸은 모듈의 정의 하위 집합을 선택적으로 가져올 수도 있습니다. 예시: use std/ math PI let circle = 2 * $PI * $radius 정의는 다음이 될 수 있음을 명심하십시오. 명령 별칭 상수 외부 명령 다른 모듈(하위 모듈로) 환경 변수(항상 가져옴) 덜 일반적으로 가져오기 목록을 사용할 수도 있습니다. use std/ formats [ 'from ndjson' 'to ndjson' ] 하위 모듈 가져오기 use <module> </submodule> (예: use std help )를 사용하여 하위 모듈을 자체적으로 가져올 수 있지만 이 형식을 사용할 때 전체 부모 모듈과 모든 해당 정의(따라서 하위 모듈)가 _구문 분석_됩니다. 가능하면 하위 모듈을 _모듈_로 로드하면 코드가 더 빨라집니다. 예시: # 더 빠름 use std/ help



위의 std/math 예제에서 볼 수 있듯이 일부 모듈은 상수 정의를 내보낼 수 있습니다. 전체 모듈을 가져올 때 모듈과 동일한 이름의 레코드를 통해 상수에 액세스할 수 있습니다.

# 전체 모듈 가져오기 - 레코드 액세스 use std/ math $math.PI # => 3.141592653589793 $math # => ╭───────┬──────╮ # => │ GAMMA │ 0.58 │ # => │ E │ 2.72 │ # => │ PI │ 3.14 │ # => │ TAU │ 6.28 │ # => │ PHI │ 1.62 │ # => ╰───────┴──────╯ # 또는 모듈의 모든 멤버 가져오기 use std/ math * $PI # => 3.141592653589793

모듈에서 가져왔는지 여부에 관계없이 모든 사용자 지정 명령 또는 별칭은 hide 명령을 사용하여 이전 정의를 복원하기 위해 "숨길" 수 있습니다.

hide 명령은 use 와 유사하게 가져오기 패턴도 허용하지만 약간 다르게 해석합니다. 이러한 패턴은 다음 중 하나일 수 있습니다.

이름이 사용자 지정 명령인 경우 hide 명령은 직접 숨깁니다.

명령은 직접 숨깁니다. 이름이 모듈 이름인 경우 모듈 이름으로 시작하는 모든 내보내기를 숨깁니다.

예를 들어, std/assert 사용:

use std/ assert assert equal 1 2 # => 어설션 실패 assert true # => 어설션 통과 hide assert assert equal 1 1 # => 오류: # => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오. assert true # => 오류: # => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오.

모듈의 정의 하위 집합을 use 할 수 있는 것처럼 선택적으로 hide 할 수도 있습니다.

use std/ assert hide assert main assert equal 1 1 # => 어설션 통과 assert true # => 오류: # => 도움말: 해당 이름의 명령이 `assert` 모듈에 있습니다. `use`로 가져오십시오.

팁 main 은 모듈 만들기에서 자세히 다루지만 최종 사용자에게 main 은 단순히 "모듈과 동일한 이름의 명령"을 의미합니다. 이 경우 assert 모듈은 assert 명령으로 "위장"하는 main 명령을 내보냅니다. main 을 숨기면 assert 명령은 숨겨지지만 하위 명령은 숨겨지지 않습니다.