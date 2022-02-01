구조화된 데이터 탐색 및 액세스

누셸의 구조화된 데이터에 대한 강력한 지원을 고려할 때, 더 일반적인 작업 중 일부는 해당 데이터를 탐색하고 액세스하는 것과 관련이 있습니다.

아래 예제 및 설명을 위해 구조화된 데이터에 대한 몇 가지 정의를 염두에 두십시오.

목록: 목록에는 모든 유형의 0개 이상의 값 시리즈가 포함됩니다. 값이 0개인 목록을 "빈 목록"이라고 합니다.

목록에는 모든 유형의 0개 이상의 값 시리즈가 포함됩니다. 값이 0개인 목록을 "빈 목록"이라고 합니다. 레코드: 레코드에는 0개 이상의 명명된 키와 해당 값 쌍이 포함됩니다. 레코드 값의 데이터는 모든 유형일 수 있습니다. 키-값 쌍이 0개인 레코드를 "빈 레코드"라고 합니다.

레코드에는 0개 이상의 명명된 키와 해당 값 쌍이 포함됩니다. 레코드 값의 데이터는 모든 유형일 수 있습니다. 키-값 쌍이 0개인 레코드를 "빈 레코드"라고 합니다. 중첩된 데이터: 목록, 레코드 또는 테이블에 포함된 값은 기본 유형이거나 구조화된 데이터 자체일 수 있습니다. 즉, 데이터는 여러 수준과 여러 형태로 중첩될 수 있습니다. 목록 값에는 테이블, 레코드 및 다른 목록도 포함될 수 있습니다. 테이블: 테이블은 레코드 목록입니다. 레코드 값에는 테이블, 목록 및 다른 레코드가 포함될 수 있습니다. 즉, 테이블의 레코드에는 중첩된 테이블, 목록 및 다른 레코드도 포함될 수 있습니다.

목록, 레코드 또는 테이블에 포함된 값은 기본 유형이거나 구조화된 데이터 자체일 수 있습니다. 즉, 데이터는 여러 수준과 여러 형태로 중첩될 수 있습니다.

팁 테이블은 레코드 목록이므로 목록에서 작동하는 모든 명령이나 구문은 테이블에서도 작동합니다. 그 반대는 반드시 사실이 아닙니다. 테이블에서는 작동하지만 목록에서는 작동하지 않는 일부 명령과 구문이 있습니다.

셀 경로는 구조화된 데이터 내부의 값에 액세스하는 주요 방법입니다. 이 경로는 열에 이름이 있고 행에 번호가 있는 스프레드시트와 유사한 개념을 기반으로 합니다. 셀 경로 이름과 인덱스는 점으로 구분됩니다.

레코드의 경우 셀 경로는 문자열 인 키의 이름을 지정합니다.

let my_record = { a : 5 b : 42 } $my_record.b + 5 # => 47

목록의 경우 셀 경로는 목록에서 값의 위치(인덱스)를 지정합니다. 이것은 정수 입니다.

목록 인덱스는 0부터 시작한다는 것을 기억하십시오.

let scoobies_list = [ Velma Fred Daphne Shaggy Scooby ] $scoobies_list.2 # => Daphne

열에 액세스하려면 셀 경로가 문자열 인 열의 이름을 사용합니다.

인 열의 이름을 사용합니다. 행에 액세스하려면 정수 인 행의 인덱스 번호를 사용합니다.

인 행의 인덱스 번호를 사용합니다. 단일 셀에 액세스하려면 열 이름과 행 인덱스를 조합하여 사용합니다.

다음 몇 가지 예제에서는 다음 테이블을 사용합니다.

let data = [ [ date temps condition ]; [ 2022-02-01T14:30:00+05:00 , [ 38.24 , 38.50 , 37.99 , 37.98 , 39.10 ], 'sunny' ], [ 2022-02-02T14:30:00+05:00 , [ 35.24 , 35.94 , 34.91 , 35.24 , 36.65 ], 'sunny' ], [ 2022-02-03T14:30:00+05:00 , [ 35.17 , 36.67 , 34.42 , 35.76 , 36.52 ], 'cloudy' ], [ 2022-02-04T14:30:00+05:00 , [ 39.24 , 40.94 , 39.21 , 38.99 , 38.80 ], 'rain' ] ]

이 데이터의 시각적 표현을 보려면 확장하십시오. ╭───┬─────────────┬───────────────┬───────────╮ │ # │ date │ temps │ condition │ ├───┼─────────────┼───────────────┼───────────┤ │ 0 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ sunny │ │ │ │ │ 0 │ 38.24 │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 38.50 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 37.99 │ │ │ │ │ │ │ 3 │ 37.98 │ │ │ │ │ │ │ 4 │ 39.10 │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ │ 1 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ sunny │ │ │ │ │ 0 │ 35.24 │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 35.94 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 34.91 │ │ │ │ │ │ │ 3 │ 35.24 │ │ │ │ │ │ │ 4 │ 36.65 │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ │ 2 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ cloudy │ │ │ │ │ 0 │ 35.17 │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 36.67 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 34.42 │ │ │ │ │ │ │ 3 │ 35.76 │ │ │ │ │ │ │ 4 │ 36.52 │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ │ 3 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ rain │ │ │ │ │ 0 │ 39.24 │ │ │ │ │ │ │ 1 │ 40.94 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ 39.21 │ │ │ │ │ │ │ 3 │ 38.99 │ │ │ │ │ │ │ 4 │ 38.80 │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ ╰───┴─────────────┴───────────────┴───────────╯

이것은 세 개의 열이 있는 테이블 형식의 날씨 데이터를 나타냅니다.

date: 각 날짜에 대한 누셸 date temps: 해당 지역의 여러 기상 관측소에서 측정한 5개의 float 값으로 구성된 누셸 list conditions: 해당 지역의 각 날짜 날씨 상태에 대한 누셸 string

두 번째 날짜의 데이터를 레코드로 액세스합니다.

$data.1 # => ╭───────────┬───────────────╮ # => │ date │ 2 years ago │ # => │ │ ╭───┬───────╮ │ # => │ temps │ │ 0 │ 35.24 │ │ # => │ │ │ 1 │ 35.94 │ │ # => │ │ │ 2 │ 34.91 │ │ # => │ │ │ 3 │ 35.24 │ │ # => │ │ │ 4 │ 36.65 │ │ # => │ │ ╰───┴───────╯ │ # => │ condition │ sunny │ # => ╰───────────┴───────────────╯

$data.condition # => ╭───┬────────╮ # => │ 0 │ sunny │ # => │ 1 │ sunny │ # => │ 2 │ cloudy │ # => │ 3 │ rain │ # => ╰───┴────────╯

네 번째 날의 상태:

$data.condition.3 # => rain

데이터는 중첩될 수 있으므로 셀 경로는 여러 이름이나 인덱스에 대한 참조를 포함할 수 있습니다.

세 번째 날의 두 번째 기상 관측소에서 온도를 얻으려면:

$data.temps.2.1 # => 36.67

첫 번째 인덱스 2 는 세 번째 날에 액세스하고, 다음 인덱스 1 은 두 번째 기상 관측소의 온도 측정값에 액세스합니다.

위에서 사용된 셀 경로 리터럴 구문 외에도 누셸은 셀 경로를 사용하는 몇 가지 명령도 제공합니다. 이 중 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

get 은 셀 경로 리터럴을 사용하는 것과 동일하지만 변수 이름과 표현식을 지원합니다. 위 셀 경로 예제와 마찬가지로 get 은 셀 경로로 표시된 값 을 반환합니다.

은 셀 경로 리터럴을 사용하는 것과 동일하지만 변수 이름과 표현식을 지원합니다. 위 셀 경로 예제와 마찬가지로 은 셀 경로로 표시된 을 반환합니다. select 는 미묘하지만 결정적으로 다릅니다. 값만 반환하는 대신 지정된 데이터 구조 자체를 반환합니다. 테이블에서 select 를 사용하면 같거나 작은 크기의 테이블이 반환됩니다. 목록에서 select 를 사용하면 같거나 작은 크기의 목록이 반환됩니다. 레코드에서 select 를 사용하면 같거나 작은 크기의 레코드가 반환됩니다.

는 미묘하지만 결정적으로 다릅니다. 값만 반환하는 대신 지정된 자체를 반환합니다.

위의 샘플 테이블을 계속 사용합니다.

$data | get 1 # => ╭───────────┬───────────────╮ # => │ date │ 2 years ago │ # => │ │ ╭───┬───────╮ │ # => │ temps │ │ 0 │ 35.24 │ │ # => │ │ │ 1 │ 35.94 │ │ # => │ │ │ 2 │ 34.91 │ │ # => │ │ │ 3 │ 35.24 │ │ # => │ │ │ 4 │ 36.65 │ │ # => │ │ ╰───┴───────╯ │ # => │ condition │ sunny │ # => ╰───────────┴───────────────╯ $data | select 1 # => ╭───┬─────────────┬───────────────┬───────────╮ # => │ # │ date │ temps │ condition │ # => ├───┼─────────────┼───────────────┼───────────┤ # => │ 0 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ sunny │ # => │ │ │ │ 0 │ 35.24 │ │ │ # => │ │ │ │ 1 │ 35.94 │ │ │ # => │ │ │ │ 2 │ 34.91 │ │ │ # => │ │ │ │ 3 │ 35.24 │ │ │ # => │ │ │ │ 4 │ 36.65 │ │ │ # => │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ # => ╰───┴─────────────┴───────────────┴───────────╯

다음을 확인하십시오.

get 은 위의 $data.1 예제와 동일한 레코드를 반환합니다.

은 위의 예제와 동일한 레코드를 반환합니다. select 는 열 이름과 행 인덱스를 포함하여 새로운 단일 행 테이블을 반환합니다.

팁 select 에서 반환된 테이블의 행 인덱스는 원본 테이블의 행 인덱스와 동일하지 않습니다. 새 테이블에는 자체 0 기반 인덱스가 있습니다. 원본 인덱스를 얻으려면 enumerate 명령을 사용할 수 있습니다. 예시: $data | enumerate | select 1

select 가 새 테이블을 생성하므로 여러 열 이름, 행 인덱스 또는 둘 다를 지정할 수 있습니다. 이 예제는 첫 번째 및 두 번째 행의 날짜 및 상태 열을 포함하는 새 테이블을 만듭니다.

$data | select date condition 0 1 # => ╭───┬─────────────┬───────────╮ # => │ # │ date │ condition │ # => ├───┼─────────────┼───────────┤ # => │ 0 │ 2 years ago │ sunny │ # => │ 1 │ 2 years ago │ sunny │ # => ╰───┴─────────────┴───────────╯

키 이름이나 열 이름에 공백이나 다른 문자가 포함되어 있어 일반 단어 문자열로 액세스할 수 없는 경우 키 이름을 따옴표로 묶을 수 있습니다.

예시:

let record_example = { "key x" : 12 "key y" : 4 } $record_example."key x" # => 12 # 또는 $record_example | get "key x" # => 12

키 이름이 숫자 값과 혼동될 수 있는 경우에도 따옴표가 필요합니다.

예시:

let record_example = { "1" : foo "2" : baz "3" : far } $record_example."1" # => foo

이 경우 키 이름을 행 인덱스와 혼동하지 마십시오. 여기서 첫 번째 항목은 키 이름 1 (문자열)에 _할당_됩니다. transpose 명령을 사용하여 테이블로 변환하면 키 1 (문자열)은 행 인덱스 0 (정수)에 있습니다.

기본적으로 셀 경로 액세스는 요청된 행이나 열에 액세스할 수 없는 경우 실패합니다. 이러한 오류를 억제하려면 셀 경로 멤버에 ? 를 추가하여 선택적으로 표시할 수 있습니다.

위의 임시 데이터 사용:

let cp: cell-path = $ .temps?.1 # temps 열에서 두 번째 위치만 가져옵니다. # 웁스, temps 열을 제거했습니다. $data | reject temps | get $cp

기본적으로 누락된 셀은 선택적 연산자를 통해 액세스할 때 null 로 대체됩니다.

default 명령을 사용하여 누락되거나 null인 열 결과에 기본값을 적용할 수 있습니다.

let missing_value = [{ a : 1 b : 2 } { b : 1 }] $missing_value # => ╭───┬────┬───╮ # => │ # │ a │ b │ # => ├───┼────┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ # => │ 1 │ ❎ │ 1 │ # => ╰───┴────┴───╯ let with_default_value = ( $missing_value | default 'n/a' a ) $with_default_value # => ╭───┬─────┬───╮ # => │ # │ a │ b │ # => ├───┼─────┼───┤ # => │ 0 │ 1 │ 2 │ # => │ 1 │ n/a │ 1 │ # => ╰───┴─────┴───╯ $with_default_value.1.a # => n/a