레코드 작업
팁
레코드는 테이블의 개별 행과 거의 동일합니다. 레코드를 본질적으로 "한 행 테이블"로 생각할 수 있습니다. 따라서 테이블 행에서 작동하는 대부분의 명령은 레코드에서도 또한 작동합니다. 예를 들어,
update는 레코드와 함께 사용할 수 있습니다.
let my_record = {
name: "Sam"
age: 30
}
$my_record | update age { $in + 1 }
# => ╭──────┬─────╮
# => │ name │ Sam │
# => │ age │ 31 │
# => ╰──────┴─────╯
my_record 변수는 불변입니다. 파이프라인에서 반환된 업데이트된 레코드는 코드 블록에 표시된 대로 인쇄됩니다.
my_record 변수는 여전히 원래 값을 보유하고 있습니다.
$my_record.age는 여전히
30입니다.
레코드 만들기
레코드는 0개 이상의 키-값 쌍 매핑 모음입니다. JSON 객체와 유사하며 동일한 구문을 사용하여 만들 수 있습니다.
# 누셸
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => ╰─────────┴─────╯
# JSON
'{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }' | from json
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => ╰─────────┴─────╯
누셸에서 레코드의 키-값 쌍은 공백이나 줄 바꿈으로 구분할 수도 있습니다.
팁
레코드는 많은 필드를 가질 수 있으므로 기본적으로 왼쪽에서 오른쪽이 아닌 세로로 표시됩니다. 레코드를 왼쪽에서 오른쪽으로 표시하려면 nuon으로 변환하십시오. 예시:
{
name: "Sam"
rank: 10
} | to nuon
# => {name: Sam, rank: 10}
레코드 업데이트
목록과 마찬가지로 레코드에 값을
insert할 수 있습니다. 예를 들어, 배를 좀 추가해 보겠습니다.
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| insert pears { 21 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 0 │
# => │ pears │ 21 │
# => ╰─────────┴─────╯
값을
update할 수도 있습니다.
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| update oranges { 100 }
# => ╭─────────┬─────╮
# => │ apples │ 543 │
# => │ bananas │ 411 │
# => │ oranges │ 100 │
# => ╰─────────┴─────╯
새 필드가 있는 레코드의 복사본을 만들려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
merge명령 사용:
let first_record = { name: "Sam", rank: 10 } $first_record | merge { title: "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯
스프레드 연산자(
...)를 사용하여 새 레코드 내에서 첫 번째 레코드를 확장합니다.
let first_record = { name: "Sam", rank: 10 } { ...$first_record title: "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯
레코드 반복
레코드를 테이블로 전치하여 레코드의 키-값 쌍을 반복할 수 있습니다.
{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }
| transpose fruit count
| each {|f| $"We have ($f.count) ($f.fruit)" }
# => ╭───┬─────────────────────╮
# => │ 0 │ We have 543 apples │
# => │ 1 │ We have 411 bananas │
# => │ 2 │ We have 0 oranges │
# => ╰───┴─────────────────────╯
레코드 값 액세스
레코드 값(및 기타 구조화된 데이터)에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 구조화된 데이터 탐색 및 액세스를 참조하십시오.
기타 레코드 명령
테이블 작업을 참조하십시오. 테이블 행에서 작동하는 명령은 일반적으로 레코드에서도 동일한 방식으로 작동합니다.