팁 레코드는 테이블의 개별 행과 거의 동일합니다. 레코드를 본질적으로 "한 행 테이블"로 생각할 수 있습니다. 따라서 테이블 행에서 작동하는 대부분의 명령은 레코드에서도 또한 작동합니다. 예를 들어, update 는 레코드와 함께 사용할 수 있습니다. let my_record = { name : "Sam" age : 30 } $my_record | update age { $in + 1 } # => ╭──────┬─────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ age │ 31 │ # => ╰──────┴─────╯ my_record 변수는 불변입니다. 파이프라인에서 반환된 업데이트된 레코드는 코드 블록에 표시된 대로 인쇄됩니다. my_record 변수는 여전히 원래 값을 보유하고 있습니다. $my_record.age 는 여전히 30 입니다.

레코드는 0개 이상의 키-값 쌍 매핑 모음입니다. JSON 객체와 유사하며 동일한 구문을 사용하여 만들 수 있습니다.

# 누셸 { "apples" : 543 , "bananas" : 411 , "oranges" : 0 } # => ╭─────────┬─────╮ # => │ apples │ 543 │ # => │ bananas │ 411 │ # => │ oranges │ 0 │ # => ╰─────────┴─────╯ # JSON '{ "apples": 543, "bananas": 411, "oranges": 0 }' | from json # => ╭─────────┬─────╮ # => │ apples │ 543 │ # => │ bananas │ 411 │ # => │ oranges │ 0 │ # => ╰─────────┴─────╯

누셸에서 레코드의 키-값 쌍은 공백이나 줄 바꿈으로 구분할 수도 있습니다.

팁 레코드는 많은 필드를 가질 수 있으므로 기본적으로 왼쪽에서 오른쪽이 아닌 세로로 표시됩니다. 레코드를 왼쪽에서 오른쪽으로 표시하려면 nuon으로 변환하십시오. 예시: { name : "Sam" rank : 10 } | to nuon # => {name: Sam, rank: 10}

목록과 마찬가지로 레코드에 값을 insert 할 수 있습니다. 예를 들어, 배를 좀 추가해 보겠습니다.

{ "apples" : 543 , "bananas" : 411 , "oranges" : 0 } | insert pears { 21 } # => ╭─────────┬─────╮ # => │ apples │ 543 │ # => │ bananas │ 411 │ # => │ oranges │ 0 │ # => │ pears │ 21 │ # => ╰─────────┴─────╯

값을 update 할 수도 있습니다.

{ "apples" : 543 , "bananas" : 411 , "oranges" : 0 } | update oranges { 100 } # => ╭─────────┬─────╮ # => │ apples │ 543 │ # => │ bananas │ 411 │ # => │ oranges │ 100 │ # => ╰─────────┴─────╯

새 필드가 있는 레코드의 복사본을 만들려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

merge 명령 사용: let first_record = { name : "Sam" , rank : 10 } $first_record | merge { title : "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯

스프레드 연산자( ... )를 사용하여 새 레코드 내에서 첫 번째 레코드를 확장합니다. let first_record = { name : "Sam" , rank : 10 } { ... $first_record title : "Mayor" } # => ╭───────┬───────╮ # => │ name │ Sam │ # => │ rank │ 10 │ # => │ title │ Mayor │ # => ╰───────┴───────╯

레코드를 테이블로 전치하여 레코드의 키-값 쌍을 반복할 수 있습니다.

{ "apples" : 543 , "bananas" : 411 , "oranges" : 0 } | transpose fruit count | each {| f | $"We have ( $f.count ) ( $f.fruit )" } # => ╭───┬─────────────────────╮ # => │ 0 │ We have 543 apples │ # => │ 1 │ We have 411 bananas │ # => │ 2 │ We have 0 oranges │ # => ╰───┴─────────────────────╯

레코드 값(및 기타 구조화된 데이터)에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 구조화된 데이터 탐색 및 액세스를 참조하십시오.

테이블 작업을 참조하십시오. 테이블 행에서 작동하는 명령은 일반적으로 레코드에서도 동일한 방식으로 작동합니다.