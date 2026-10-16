MCP 服务器
Model Context Protocol（MCP）是 AI Agent 与其他基于大语言模型（LLM）的工具调用本地运行工具的标准协议。Nushell 内置了 MCP 服务器。使用
nu --mcp 启动后，MCP 客户端可以查询 Nushell 命令并执行 Nushell 代码；得益于 Nushell 返回的是结构化数据，客户端接收到的是表格（table）和记录（record），而无需自行解析纯文本。
注意
服务器的
evaluate 工具会以当前用户的权限执行传入的任意 Nushell 代码，包括外部命令。请仅连接你信任的客户端。HTTP 传输方式没有任何身份验证，因此任何能够访问该端口的人都可以以你的身份执行命令。
启动服务器
MCP 服务器是默认构建的一部分（即
mcp Cargo 特性）。运行
nu --mcp 会在标准输入和输出流上启动它，这也是大多数 MCP 客户端启动本地服务器的方式。客户端通常接受类似如下的配置；有关放置位置请参阅相应客户端的文档：
{
"mcpServers": {
"nushell": {
"command": "nu",
"args": ["--mcp"]
}
}
}
服务器会像交互式会话一样加载你的
env.nu 和
config.nu，因此你的自定义命令、别名和环境变量对客户端都是可用的。在参数中添加
-n（
--no-config-file）可改为从默认配置启动。在解析配置文件期间，
$nu.is-mcp 的值为
true，因此可以在配置中针对服务器进行单独设置：
if $nu.is-mcp {
$env.NU_MCP_OUTPUT_LIMIT = 50kb
}
该会话为非交互式（
$nu.is-interactive 为
false）：
- 外部命令不会获取标准输入，因此等待输入的命令不会挂起。在 Linux、macOS 和 BSD 系统上，服务器还会与终端分离，因此像
ssh或
sudo这类在终端上请求密码的程序会立即失败而不是一直等待。
- 输出不带颜色。
工具
该服务器提供了三个工具：
|工具
|参数
|功能说明
list_commands
find
|列出可用命令及其签名和描述。
find 可按名称、描述或搜索词筛选列表。
command_help
name
|显示单个命令的帮助信息。传入的名称为你调用它时所使用的名称，因此别名或从模块导入的命令同样适用。
evaluate
input
|执行 Nushell 代码并返回结果。
evaluate 返回一个 NUON 记录，其中包含代码运行所在的目录（
cwd）、其在
$history 中的索引（见下文）以及运行时间。结果本身位于
output 字段中：
{cwd:"/home/me/project",history_index:1,timestamp:2026-10-16T14:03:42.606465+00:00,output:43}
当代码执行失败时，响应会被标记为错误，其内容是一个包含错误
code、
msg 和
labels 的 NUON 记录：
{code:"nu::shell::division_by_zero",msg:"Division by zero.",labels:[[text,span,line,column];["division by zero",/,1,3]]}
服务器还会向客户端发送指令，解释这些工具的使用方法以及 Nushell 与 Bash 的不同之处。
调用之间的状态保持
每次调用
evaluate 都在同一个会话中运行，就像在 REPL 中逐行输入一样。在一次调用中定义的变量、自定义命令、别名或环境变量在下一次调用中依然存在。通过 HTTP 方式时，每个客户端会话都有自己独立的状态。
每次调用的结果还会存储在
$history 列表中，位于响应中给出的
history_index 处。客户端可以只执行一次命令，随后通过
$history.<index> 进行筛选或分页，而无需重新运行命令。有几个环境变量控制保留和返回的数据量。你可以像上面那样在配置文件中设置它们，也可以从客户端通过
evaluate 进行设置：
|变量
|默认值
|说明
NU_MCP_OUTPUT_LIMIT
10kb
|超出此大小的结果将不在响应中直接返回，而是在原
output 处替换为
note 字段：
output truncated, full result in $history.0。设置为
0b 可关闭截断。
NU_MCP_HISTORY_LIMIT
100
$history 保留的结果数量。较早的结果将被丢弃。
NU_MCP_PROMOTE_AFTER
120sec
|运行时间超过此阈值的调用将转为后台任务。响应将返回带有任务 ID 的错误，后续可通过
job recv 获取结果。
HTTP 传输
若要允许客户端通过网络连接，请使用支持流式传输的 HTTP 传输模式启动服务器：
nu --mcp --mcp-transport http --mcp-port 3000
服务器默认监听
127.0.0.1（除非指定
--mcp-port，否则端口为
8080），客户端连接到形如
http://127.0.0.1:3000/mcp 的 URL。闲置超过 30 分钟的客户端会话将被关闭。
若要接收来自其他机器的连接，请使用
--mcp-host 绑定到其他地址。为了防范 DNS 重绑定攻击，服务器仅接受
Host 标头为
localhost、
127.0.0.1 或
::1 的请求，因此还需要使用
--mcp-allowed-hosts 列出客户端将使用的主机名。该列表会替换默认值，因此如果本地客户端仍需连接，请一并包含
localhost：
nu --mcp --mcp-transport http --mcp-host 0.0.0.0 --mcp-allowed-hosts nu.example.com localhost
任何携带其他
Host 标头的请求都将被拒绝并返回
403 Forbidden。基于浏览器的客户端还会发送
Origin 标头。除非使用
--mcp-allowed-origins 列出允许的源（例如
--mcp-allowed-origins https://app.example.com），否则不会检查该标头。
命令行标志
|标志
|说明
--mcp
|启动 MCP 服务器。
--mcp-transport <stdio|http>
|要使用的传输方式。默认值：
stdio。
--mcp-port <port>
|HTTP 传输的端口。默认值：
8080。
--mcp-host <address>
|HTTP 传输绑定的地址。默认值：
127.0.0.1。
--mcp-allowed-hosts <hosts...>
|接受的
Host 标头值。默认值：
localhost、
127.0.0.1、
::1。
--mcp-allowed-origins <origins...>
|接受的
Origin 标头值。默认值：任意。
--mcp-allowed-hosts 和
--mcp-allowed-origins 接受一个或多个值，既可以作为多个独立参数传递，也可以作为单个逗号分隔的列表传递。