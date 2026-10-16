Model Context Protocol（MCP）是 AI Agent 与其他基于大语言模型（LLM）的工具调用本地运行工具的标准协议。Nushell 内置了 MCP 服务器。使用 nu --mcp 启动后，MCP 客户端可以查询 Nushell 命令并执行 Nushell 代码；得益于 Nushell 返回的是结构化数据，客户端接收到的是表格（table）和记录（record），而无需自行解析纯文本。

注意 服务器的 evaluate 工具会以当前用户的权限执行传入的任意 Nushell 代码，包括外部命令。请仅连接你信任的客户端。HTTP 传输方式没有任何身份验证，因此任何能够访问该端口的人都可以以你的身份执行命令。

MCP 服务器是默认构建的一部分（即 mcp Cargo 特性）。运行 nu --mcp 会在标准输入和输出流上启动它，这也是大多数 MCP 客户端启动本地服务器的方式。客户端通常接受类似如下的配置；有关放置位置请参阅相应客户端的文档：

{ "mcpServers" : { "nushell" : { "command" : "nu" , "args" : [ "--mcp" ] } } }

服务器会像交互式会话一样加载你的 env.nu 和 config.nu ，因此你的自定义命令、别名和环境变量对客户端都是可用的。在参数中添加 -n （ --no-config-file ）可改为从默认配置启动。在解析配置文件期间， $nu.is-mcp 的值为 true ，因此可以在配置中针对服务器进行单独设置：

if $nu .is-mcp { $env .NU_MCP_OUTPUT_LIMIT = 50kb }

该会话为非交互式（ $nu.is-interactive 为 false ）：

外部命令不会获取标准输入，因此等待输入的命令不会挂起。在 Linux、macOS 和 BSD 系统上，服务器还会与终端分离，因此像 ssh 或 sudo 这类在终端上请求密码的程序会立即失败而不是一直等待。

或 这类在终端上请求密码的程序会立即失败而不是一直等待。 print 输出到 stderr，因此不会干扰 stdout 上的协议消息。

输出到 stderr，因此不会干扰 stdout 上的协议消息。 输出不带颜色。

该服务器提供了三个工具：

工具 参数 功能说明 list_commands find 列出可用命令及其签名和描述。 find 可按名称、描述或搜索词筛选列表。 command_help name 显示单个命令的帮助信息。传入的名称为你调用它时所使用的名称，因此别名或从模块导入的命令同样适用。 evaluate input 执行 Nushell 代码并返回结果。

evaluate 返回一个 NUON 记录，其中包含代码运行所在的目录（ cwd ）、其在 $history 中的索引（见下文）以及运行时间。结果本身位于 output 字段中：

{ cwd : "/home/me/project" , history_index : 1 , timestamp : 2026-10-16T14:03:42.606465+00:00 , output : 43 }

当代码执行失败时，响应会被标记为错误，其内容是一个包含错误 code 、 msg 和 labels 的 NUON 记录：

{ code : "nu::shell::division_by_zero" , msg : "Division by zero." , labels : [[ text , span , line , column ];[ "division by zero" , / , 1 , 3 ]]}

服务器还会向客户端发送指令，解释这些工具的使用方法以及 Nushell 与 Bash 的不同之处。

每次调用 evaluate 都在同一个会话中运行，就像在 REPL 中逐行输入一样。在一次调用中定义的变量、自定义命令、别名或环境变量在下一次调用中依然存在。通过 HTTP 方式时，每个客户端会话都有自己独立的状态。

每次调用的结果还会存储在 $history 列表中，位于响应中给出的 history_index 处。客户端可以只执行一次命令，随后通过 $history.<index> 进行筛选或分页，而无需重新运行命令。有几个环境变量控制保留和返回的数据量。你可以像上面那样在配置文件中设置它们，也可以从客户端通过 evaluate 进行设置：

变量 默认值 说明 NU_MCP_OUTPUT_LIMIT 10kb 超出此大小的结果将不在响应中直接返回，而是在原 output 处替换为 note 字段： output truncated, full result in $history.0 。设置为 0b 可关闭截断。 NU_MCP_HISTORY_LIMIT 100 $history 保留的结果数量。较早的结果将被丢弃。 NU_MCP_PROMOTE_AFTER 120sec 运行时间超过此阈值的调用将转为后台任务。响应将返回带有任务 ID 的错误，后续可通过 job recv 获取结果。

若要允许客户端通过网络连接，请使用支持流式传输的 HTTP 传输模式启动服务器：

nu -- mcp -- mcp-transport http -- mcp-port 3000

服务器默认监听 127.0.0.1 （除非指定 --mcp-port ，否则端口为 8080 ），客户端连接到形如 http://127.0.0.1:3000/mcp 的 URL。闲置超过 30 分钟的客户端会话将被关闭。

若要接收来自其他机器的连接，请使用 --mcp-host 绑定到其他地址。为了防范 DNS 重绑定攻击，服务器仅接受 Host 标头为 localhost 、 127.0.0.1 或 ::1 的请求，因此还需要使用 --mcp-allowed-hosts 列出客户端将使用的主机名。该列表会替换默认值，因此如果本地客户端仍需连接，请一并包含 localhost ：

nu -- mcp -- mcp-transport http -- mcp-host 0.0.0.0 -- mcp-allowed-hosts nu.example.com localhost

任何携带其他 Host 标头的请求都将被拒绝并返回 403 Forbidden 。基于浏览器的客户端还会发送 Origin 标头。除非使用 --mcp-allowed-origins 列出允许的源（例如 --mcp-allowed-origins https://app.example.com ），否则不会检查该标头。

标志 说明 --mcp 启动 MCP 服务器。 --mcp-transport <stdio|http> 要使用的传输方式。默认值： stdio 。 --mcp-port <port> HTTP 传输的端口。默认值： 8080 。 --mcp-host <address> HTTP 传输绑定的地址。默认值： 127.0.0.1 。 --mcp-allowed-hosts <hosts...> 接受的 Host 标头值。默认值： localhost 、 127.0.0.1 、 ::1 。 --mcp-allowed-origins <origins...> 接受的 Origin 标头值。默认值：任意。