Nushell 内置了脚本调试器。运行 nu --dap 会启动一个 Debug Adapter Protocol（DAP）服务器，VS Code、Neovim 和 Zed 等编辑器正是通过该协议来驱动调试器的。当你的编辑器配置好使用该调试器后，你可以在 .nu 文件中设置断点、逐行单步执行脚本并深入管道阶段、查看变量和 $env 、在脚本暂停时评估表达式，甚至可以沿已执行路径向后单步回溯。

编辑器会自行启动 nu --dap 并通过进程的标准输入和输出流与其通信，因此它只需知道要运行的命令（ nu ，附带参数 --dap ）以及要启动哪个脚本。调试器是默认构建的一部分（即 dap Cargo 特性）。

例如，在 Neovim 中配合 nvim-dap 使用：

local dap = require ( 'dap' ) dap . adapters . nu = { type = 'executable' , command = 'nu' , args = { '--dap' }, } dap . configurations . nu = { { type = 'nu' , request = 'launch' , name = 'Debug this script' , program = '${file}' , }, }

VS Code 则需要一个为 Nushell 注册调试器的扩展，随后从 launch.json 中读取相同的启动设置。

调试器在运行脚本前会加载你的 env.nu 和 config.nu ，因此脚本能看到与你的 shell 相同的自定义命令、别名和环境。在参数中添加 -n （ args = { '--dap', '-n' } ）可改为从默认配置启动。在解析配置文件期间， $nu.is-dap 的值为 true 。

启动配置支持以下设置项：

配置项 默认值 说明 program 待调试的 .nu 脚本的绝对路径。必填。 args [] 传递给 main 或 entryPoint 命令的参数字符串列表。其解析方式与 nu <script> ...args 相同。 cwd 运行脚本的工作目录。 stopOnEntry false 是否在第一行代码运行前暂停。 entryPoint 在脚本顶层执行完毕后运行的命令，适用于仅定义命令的文件。若未指定且脚本包含 main ，则运行 main 。 timeTravel true 记录运行的每一行，以便能够向后单步回溯。若为 false ，则仅记录脚本暂停的位置。 timeTravelMaxSteps 10000 保留的记录步数。较早的记录将被丢弃。

脚本的运行方式与 nu <script> ...args 一致：先执行顶层代码，然后使用 args 中的参数执行 main ，或者执行 entryPoint 中指定的命令。

在某一行设置断点，脚本就会在该行暂停。如果在无法暂停的行（例如注释行）设置断点，断点会自动移至下一行可暂停的代码处。

一行代码通常包含多个步骤。在 let doubled = ($nums | each {|n| $n * 2 }) 中， let 、 each 调用以及闭包体各自独立运行。普通断点会在其中的第一步暂停，随后在闭包体针对每个元素执行时再次暂停。而在特定列设置的行内断点（在 VS Code 中为 Shift + F9 ）则仅会在该特定步骤处暂停。

断点还可以是：

条件断点 ：条件是一个 Nushell 表达式，例如 $n == 3 ，脚本仅在表达式为 true 时暂停。

：条件是一个 Nushell 表达式，例如 ，脚本仅在表达式为 时暂停。 日志断点（Logpoints）：断点不会暂停执行，而是向调试控制台输出一条消息。花括号中的表达式会被求值，例如 names has {$names | length} items 会输出 names has 2 items 。

**运行时错误（Runtime errors）**异常过滤器默认处于开启状态，当某个命令引发错误时（包括会被 try 块捕获的错误），调试器会暂停脚本。编辑器会显示该错误的代码和消息。

脚本暂停时，你可以继续执行、单步跳过整行、单步进入命令调用或管道阶段，或者单步跳出当前命令。调用栈（Call Stack）会展示通往当前行的命令和闭包调用层级。

当脚本暂停时，编辑器的变量视图会展示：

Locals（局部变量） ：当前作用域内的变量、 $in ，以及 return （最后一步的值）。

：当前作用域内的变量、 ，以及 （最后一步的值）。 Pipeline（管道值） ：在两个管道阶段的分界处，流入下一个命令的值。

：在两个管道阶段的分界处，流入下一个命令的值。 Globals（全局变量） ： $nu 和 $env ，包含脚本对环境所做的任何更改。

： 和 ，包含脚本对环境所做的任何更改。 Registers（寄存器） ：求值器的内部工作值，用于查看 Nushell 底层执行细节。

：求值器的内部工作值，用于查看 Nushell 底层执行细节。 Process（进程输出）：脚本运行的外部命令的最新输出。

嵌套的记录、列表和表格在你展开时会逐级加载，因此在查看内部结构之前，庞大的数据结构不会拖慢任何操作。数据流（Stream）仅作描述而不予读取，因此查看数据流不会消耗其内容。

监视表达式（Watch expressions）、调试控制台以及将鼠标悬停在变量上，都会使用暂停时的值来对 Nushell 表达式求值。它们在脚本状态的副本上运行，因此不会修改脚本的变量。

来自 print 和外部命令的输出会发送到编辑器的调试控制台。脚本没有附加终端，因此外部命令不会接收标准输入。

Nushell 无法反向执行代码，因此调试器会在每一行记录当时的状态（当 timeTravel 开启时，默认开启）。**单步后退（Step Back）和反向继续（Reverse Continue）**会沿这些历史记录向后回退，移动到上一行或上一个断点，并展示当时的变量和调用栈。从回退位置向前单步执行会沿着记录向前推进，直至到达最新的执行步骤，随后脚本恢复正常运行。已经执行过的命令不会被撤销：脚本已写入的文件依然保持写入状态。

**重启（Restart）**会在同一个会话中从头再次运行脚本，重新从磁盘读取脚本内容并保留你的断点。