脚本调试
Nushell 内置了脚本调试器。运行
nu --dap 会启动一个 Debug Adapter Protocol（DAP）服务器，VS Code、Neovim 和 Zed 等编辑器正是通过该协议来驱动调试器的。当你的编辑器配置好使用该调试器后，你可以在
.nu 文件中设置断点、逐行单步执行脚本并深入管道阶段、查看变量和
$env、在脚本暂停时评估表达式，甚至可以沿已执行路径向后单步回溯。
配置你的编辑器
编辑器会自行启动
nu --dap 并通过进程的标准输入和输出流与其通信，因此它只需知道要运行的命令（
nu，附带参数
--dap）以及要启动哪个脚本。调试器是默认构建的一部分（即
dap Cargo 特性）。
例如，在 Neovim 中配合 nvim-dap 使用：
local dap = require('dap')
dap.adapters.nu = {
type = 'executable',
command = 'nu',
args = { '--dap' },
}
dap.configurations.nu = {
{
type = 'nu',
request = 'launch',
name = 'Debug this script',
program = '${file}',
},
}
VS Code 则需要一个为 Nushell 注册调试器的扩展，随后从
launch.json 中读取相同的启动设置。
调试器在运行脚本前会加载你的
env.nu 和
config.nu，因此脚本能看到与你的 shell 相同的自定义命令、别名和环境。在参数中添加
-n（
args = { '--dap', '-n' }）可改为从默认配置启动。在解析配置文件期间，
$nu.is-dap 的值为
true。
启动配置项
启动配置支持以下设置项：
|配置项
|默认值
|说明
program
|待调试的
.nu 脚本的绝对路径。必填。
args
[]
|传递给
main 或
entryPoint 命令的参数字符串列表。其解析方式与
nu <script> ...args 相同。
cwd
|运行脚本的工作目录。
stopOnEntry
false
|是否在第一行代码运行前暂停。
entryPoint
|在脚本顶层执行完毕后运行的命令，适用于仅定义命令的文件。若未指定且脚本包含
main，则运行
main。
timeTravel
true
|记录运行的每一行，以便能够向后单步回溯。若为
false，则仅记录脚本暂停的位置。
timeTravelMaxSteps
10000
|保留的记录步数。较早的记录将被丢弃。
脚本的运行方式与
nu <script> ...args 一致：先执行顶层代码，然后使用
args 中的参数执行
main，或者执行
entryPoint 中指定的命令。
断点与单步执行
在某一行设置断点，脚本就会在该行暂停。如果在无法暂停的行（例如注释行）设置断点，断点会自动移至下一行可暂停的代码处。
一行代码通常包含多个步骤。在
let doubled = ($nums | each {|n| $n * 2 }) 中，
let、
each 调用以及闭包体各自独立运行。普通断点会在其中的第一步暂停，随后在闭包体针对每个元素执行时再次暂停。而在特定列设置的行内断点（在 VS Code 中为 Shift+F9）则仅会在该特定步骤处暂停。
断点还可以是：
- 条件断点：条件是一个 Nushell 表达式，例如
$n == 3，脚本仅在表达式为
true时暂停。
- 日志断点（Logpoints）：断点不会暂停执行，而是向调试控制台输出一条消息。花括号中的表达式会被求值，例如
names has {$names | length} items会输出
names has 2 items。
**运行时错误（Runtime errors）**异常过滤器默认处于开启状态，当某个命令引发错误时（包括会被
try 块捕获的错误），调试器会暂停脚本。编辑器会显示该错误的代码和消息。
脚本暂停时，你可以继续执行、单步跳过整行、单步进入命令调用或管道阶段，或者单步跳出当前命令。调用栈（Call Stack）会展示通往当前行的命令和闭包调用层级。
检查变量与值
当脚本暂停时，编辑器的变量视图会展示：
- Locals（局部变量）：当前作用域内的变量、
$in，以及
return（最后一步的值）。
- Pipeline（管道值）：在两个管道阶段的分界处，流入下一个命令的值。
- Globals（全局变量）：
$nu和
$env，包含脚本对环境所做的任何更改。
- Registers（寄存器）：求值器的内部工作值，用于查看 Nushell 底层执行细节。
- Process（进程输出）：脚本运行的外部命令的最新输出。
嵌套的记录、列表和表格在你展开时会逐级加载，因此在查看内部结构之前，庞大的数据结构不会拖慢任何操作。数据流（Stream）仅作描述而不予读取，因此查看数据流不会消耗其内容。
监视表达式（Watch expressions）、调试控制台以及将鼠标悬停在变量上，都会使用暂停时的值来对 Nushell 表达式求值。它们在脚本状态的副本上运行，因此不会修改脚本的变量。
来自
向后单步回溯
Nushell 无法反向执行代码，因此调试器会在每一行记录当时的状态（当
timeTravel 开启时，默认开启）。**单步后退（Step Back）和反向继续（Reverse Continue）**会沿这些历史记录向后回退，移动到上一行或上一个断点，并展示当时的变量和调用栈。从回退位置向前单步执行会沿着记录向前推进，直至到达最新的执行步骤，随后脚本恢复正常运行。已经执行过的命令不会被撤销：脚本已写入的文件依然保持写入状态。
**重启（Restart）**会在同一个会话中从头再次运行脚本，重新从磁盘读取脚本内容并保留你的断点。
使用限制
- 调试器目前只能启动新脚本，无法附加到已在运行的 Nushell 进程。
- 脚本暂停时无法修改变量的值。
- 暂不支持函数断点和命中计数断点。
- 变量视图始终显示最内层的命令或闭包。在调用栈中选择调用方会跳转到其所在行，但变量视图仍保持为最内层帧的状态。
input和
input list需要支持调试器提示对话框的客户端。在其他编辑器中，脚本会在提示处等待，并在 10 分钟后失败。
input listen在调试器中无法正常工作。