使用
tui 构建终端用户界面
tui 命令族允许你直接从 Nushell 管道构建交互式终端用户界面（TUI）和弹出式对话框，而无需编写任何 Rust 代码。你可以组合各种部件（如表格、树形视图、搜索框、预览窗格、菜单、文本输入框和按钮），然后将结果传递给
tui run。当用户退出或做出选择时，
tui run 会返回一条记录，描述用户选择的内容以及每个部件的状态。
ls | tui label --titlebar "files" | tui table | tui run
仅需上面这一行命令，即可打开一个全屏、可滚动的文件列表。使用方向键（或
j/
k）移动光标，按
Enter 返回高亮选中的行，或者按
q 或
Esc 不做任何选择直接退出。
tui 还是
explore？
explore 是一个开箱即用的分页器，用于浏览任意结构化值。而
tui 则是一套用于构建专属界面的工具包：文件选择器、确认对话框、历史搜索器、仪表盘或小型表单。两者使用相同的颜色转换规则，因此 Nushell 的样式在两个命令中看起来一致。
tui run 始终在终端的备用屏幕（alternate screen）上绘制，因此在 TUI 关闭后，你的 shell 和回滚缓冲区都会完好无损地恢复。
tui debug 会将相同的界面渲染为字符串而非终端画面，这在脚本和自动化测试中非常有用，本页面展示输出的所有示例均基于该命令。
命令速览
除了
tui run 和
tui debug 之外，每个
tui 命令都是一个构建器（builder）：它向
tui 值中添加一个部件，并返回更新后的值。
|命令
|位置参数
|重要标志
|功能说明
tui label
|文本或闭包
--titlebar,
--status
|静态文本、标题栏或状态栏。闭包可跟随选中行动态求值。
tui table
|数据源闭包
--columns,
--multi,
--index,
--capture-keys,
--on-select
|可导航的表格。标量数据显示为单列
item。
tui tree
|数据源闭包
--walk,
--column,
--multi,
--on-select
|嵌套记录与列表，或目录树遍历。
tui select
|元素列表
--display,
--multi,
--index,
--on-select
|单选列表，配合
--multi 则为复选框列表。
tui log
|数据源闭包
--max-lines
|仅追加的日志视图，始终跟随数据流末尾。
tui progress
|数据源闭包
--value,
--total,
--label
|进度条。
tui preview
|闭包
--from,
--max-bytes
|显示高亮行的文本：文件内容或由闭包返回的任意内容。
tui search
--bind,
--placeholder,
--fuzzy,
--case-sensitive,
--columns
|搜索框，可在输入时动态过滤其作用域内的列表。
tui textbox
--placeholder,
--value
|可编辑的文本输入框。
tui button
|标签（label），hook
|激活时运行 hook 或提交其标签。
tui menu
|菜单项列表
|带有助记快捷键、下拉列表和操作行为的菜单栏。
tui split
|子部件列表
--vertical,
--sizes,
--ratio
|并排（或纵向堆叠）的窗格，带有可拖动的手柄。
tui box
|标题，子部件
|带边框和标题的部件分组。
tui tab
|标题，子部件
|标签页中的一个页面。
tui bind
|按键，hook
|在任意位置按下指定按键时触发运行 hook。
tui run
|hook
--dialog,
--size,
--refresh,
--no-mouse
|持续运行界面，直至用户提交选择或退出。
tui debug
|hook
--keys,
--until,
--size,
--dialog
|无需终端直接渲染，并报告布局、焦点顺序和页面。
此外，所有构建器均支持
--id（为部件指定固定的标识符）和
--focus（启动时默认聚焦该部件）。数据部件（
label、
table、
tree、
select、
log 和
progress）还接受
--data 和
--from 选项，详见部件的数据来源。绘制带标题边框的部件（
table、
tree、
select、
log、
preview、
search 和
textbox）接受
--title 和
--border，详见边框标题和边框线型。
tui box 和
tui menu 同样支持
--border。
创建你的第一个 TUI
检查
tui 值
因为构建器仅描述界面，所以在运行之前，你可以查看构建出来的结构：
tui label --titlebar "App" | tui table | describe
# => tui
tui label --titlebar "App" | tui table | get widgets.type
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ label │
# => │ 1 │ table │
# => ╰───┴───────╯
每个部件记录都包含
id、
type，对于容器还包含
children。其他字段则取决于部件的种类。例如，标签的
slot 可以是
titlebar（标题栏）、
status（状态栏）或
content（内联文本）；使用
--title 或
--border 构建的部件则具有
title 或
border 字段。
无终端渲染
tui debug 返回一条记录，其
screen 字段保存了绘制出的纯文本界面：
tui label --titlebar "hello" | tui label --status "ready" | tui debug --size [40 6] | get screen
# => hello
# =>
# =>
# =>
# =>
# => ready tab:focus [:page q:quit
状态栏会自动追加可用快捷键的简要提示。默认画布尺寸为 80×24；可通过
--size [width height] 进行修改。
获取选择结果
将数据行管道传输给
tui table 并运行，按
Enter 即可提交当前高亮的行：
let picked = ls | tui table --columns [name type size] | tui run
if $picked.action == "submit" {
$picked.selected
}
tui debug --keys 可以重放按键序列，方便你在脚本或测试中验证交互行为：
[{name: a}, {name: b}] | tui table | tui debug --keys [down enter] | get selected.name
# => b
如果不传递
--columns，表格会展示输入数据的所有列。标量列表或范围（range）则展示为单列
item：
1..20 | tui table | tui run
布局
堆叠部件
外层管道中的部件按添加顺序从上到下垂直堆叠。相邻的
tui button 是个例外：它们会在同一行内从左到右水平排布。
tui label "Delete everything?" | tui button Yes | tui button No | tui debug --size [30 4] | get screen
# => Delete everything?
# => [ Yes ] [ No ]
部分部件属于界面的全局装饰（chrome），只能在外层管道中使用：
tui label --titlebar（顶部标题栏）
tui label --status（底部状态栏）
tui menu（菜单栏）
tui tab（标签页）
在容器内部使用上述部件会导致错误。
分割窗格
tui split 将其所在区域划分给一组子部件：默认横向并排，添加
--vertical 则为纵向堆叠。子部件放在括号内进行构建：
ls | tui split [ (tui table --columns [name type]) (tui preview) ] | tui run
--sizes 为每个子部件指定尺寸。未显式指定的项默认为
1fr：
|尺寸
|含义
20
|20 个单元格（字符宽/高）
"30%" 或
30%
|占分割区域的 30%
"1fr",
"2fr"
|剩余空间的分配比例；
2fr 所分得的空间是
1fr 的两倍
"min:10",
"max:40"
|至少或最多占用这么多单元格
--ratio 60 是
--sizes [60% 1fr] 的简写。分割窗格支持嵌套：
ls
| tui split --sizes [30 1fr] [
(tui tree --walk)
(tui split --vertical --ratio 70 [ (tui preview) (tui log) ])
]
| tui run
每对窗格之间都有一个单元格宽度的拖动手柄。使用鼠标拖动任意手柄，手柄会移动到尽可能贴近鼠标指针的位置（以相邻窗格所允许的极限为准）。若使用键盘，可通过
Tab 切换焦点至 split，然后使用方向键（或
hjkl）移动第一个分割线。每按一次移动一个单元格；在宽度或高度超过 100 单元格的大分割窗格中，每次移动若干单元格。每个窗格至少保留一个单元格。
tui debug 在
values 字段下报告各窗格的当前尺寸：
ls | tui split --ratio 60 [ (tui table) (tui preview) ] | tui debug | get values.split-0
# => ╭───┬─────╮
# => │ 0 │ 60% │
# => │ 1 │ 1fr │
# => ╰───┴─────╯
如果某个 split 的所有子部件都具有固定高度（按钮、标签、文本输入框和进度条），则不会将其划分为可调节窗格。它会严格按子部件所需的高度渲染，不绘制拖动手柄，也无法通过键盘调整大小。这可用于垂直排列按钮，或将文本框与按钮并排摆放：
tui split --vertical [ (tui button Yes) (tui button No) ] | tui debug --size [30 4] | get screen
# => [ Yes ]
# => [ No ]
tui label "name" | tui split [ (tui textbox --id name) (tui button Go) ] | tui debug --size [40 4] | get screen
# => name
# => ┌ input ───────────┐ [ Go ]
# => │▌ │
# => └──────────────────┘
分组框
tui box 为其子部件绘制带标题的边框，可放置在任意位置，包括 split 内部：
ls | tui split [ (tui box "list" [ (tui search) (tui table) ]) (tui preview) ] | tui run
边框标题
具有边框的部件会在顶部边框中显示其名称，随后在括号中显示当前状态（例如行数）。
--title 会替换该名称，同时保留状态信息：
[a b c] | tui table --title letters | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ┌ letters (3) ───────────────┐
# => │ item │
# => │▶ a │
# => │ b │
# => │ c │
# => └────────────────────────────┘
|部件
|默认标题
|指定
--title files 后
|table
table (12),
table (12, 3 checked)
files (12),
files (12, 3 checked)
|select, tree
select (4),
tree (40)
files (4),
files (40)
|log
log,
log (live),
log (paused)
files,
files (live),
files (paused)
|search
search,
search (fuzzy)
files,
files (fuzzy)
|textbox
input
files
|preview
|预览文件的名称，或
preview
files (Cargo.toml) 或
files
预览部件没有固定的名称，因为其边框会直接显示正在预览的文件名。使用
--title 时，指定的标题在前，文件名跟在括号中。搜索框也会将
--title 作为占位提示符，除非额外指定了
--placeholder。传入空的
--title 会报错。
tui box 将标题作为其第一个位置参数，而
tui label --titlebar 用于设置整个界面顶部的标题栏。
提示
tui label --titlebar 以前写作
tui label --title。旧写法目前仍可使用但会打印弃用警告，并将在 0.118.0 版本中移除。
标签页
tui tab 将一组部件组合为一个独立页面。只要存在至少一个顶层 tab，界面就会显示标签栏：
ls
| tui tab "table" [ (tui table --columns [name type size]) ]
| tui tab "tree" [ (tui split [ (tui tree --walk) (tui preview) ]) ]
| tui run
切换页面的方式有：直接点击标签页、按
[ 和
] 键、按
Ctrl+Left 和
Ctrl+Right、按
Ctrl+Tab 和
Ctrl+Shift+Tab，或者直接按数字键（
1 到
9）快速跳转到对应页面。标签页不支持嵌套。
ls | tui tab "a" [ (tui table) ] | tui tab "b" [ (tui table) ] | tui debug --keys ["2"] | get page
# => 1
部件标识符
每个部件都会自动分配一个由其类型和序号构成的 ID，例如
table-0 或
search-0，不同种类的部件分别计数。当两个容器各自包含一个
table-0 时，第二个会被自动重编号为
table-1：
tui split [ (tui box "a" [(tui table)]) (tui box "b" [(tui table)]) ] | tui debug | get focus.order
# => ╭───┬─────────╮
# => │ 0 │ table-0 │
# => │ 1 │ table-1 │
# => │ 2 │ split-0 │
# => ╰───┴─────────╯
通过显式
--id 指定的名称绝不会被自动重编号，两次使用相同的显式 ID 将抛出错误。当其他部件需要引用该部件（例如通过
--from 选项），或者你希望从结果记录中通过可预测的名称读取其状态时，请务必使用
--id 为其命名。
部件的数据来源
每个数据部件按优先级显示以下首个存在的数据：
- 由其
--from数据源或闭包产生的内容（参见跟随选中行）。
- 部件自带的
--data，或者在容器子列表中直接通过管道传给它的值，如
[(ls | tui table)]。
- 最近外层封闭容器的数据。
- 传给最外层管道的数据。
--data 不能与
--from 或闭包同时使用，因为部件将永远无法展示它。
tui progress --value 也遵循该规则。
这意味着一条管道可以为所有部件提供数据，也可以让每个窗格拥有独立的数据行：
ls | tui split [ (tui table) (tui tree) ] | tui run # 两者均展示 ls 的结果
tui split [ (ps | tui table) (ls | tui table) ] | tui run # 各自展示独立的数据行
tui split [ (tui table --data (ps)) (tui table --data (ls)) ] | tui run # 显式书写的等价形式
tui split [ ([1 2] | tui table) ([3] | tui table) ] | tui debug | get widgets.0.children.rows
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 1 │
# => ╰───┴───╯
传给子部件的数据必须有能够展示它的部件。如果子列表中的每个部件都自带
--data，则管道传入的数据行无处展示，
tui run 和
tui debug 将报错停止：
tui split [ ([1 2] | tui table --data [a b]) ] | tui debug
# => Error: nu::shell::error
# =>
# => × piped data has no widget to show it
# => ╭─[repl_entry #1:1:1]
# => 1 │ tui split [ ([1 2] | tui table --data [a b]) ] | tui debug
# => · ────┬────
# => · ╰── no widget in this child can show the data piped into it: each has its own --data, or there are none
# => ╰────
数据流
构建器不会提前读取管道传给它们的数据流。在界面打开后，
tui run 会在后台线程中读取每个数据流，使新数据到达时能够实时呈现。这包括外部命令输出、范围序列以及较慢的
each 管道：
# 每秒输出一行新内容，直到按 q 退出
1.. | each {|n| sleep 1sec; $"tick ($n)" } | tui log | tui run
# 跟踪持续增长的日志文件
^tail -f app.log | tui label --titlebar "app.log" | tui log | tui run
# 随数据流推进的动态进度条
1..100 | each {|n| sleep 50ms; $n } | tui progress --total 100 | tui run
传给子列表内部件的数据流同样是实时的，因此每个窗格都可以跟踪各自的数据源：
tui split [ (^tail -f app.log | tui log) (ls | tui table) ] | tui run
如果在外部命令仍在运行时关闭界面，该外部命令会被终止。
每个数据流大约保留最新的 100,000 行。较早的数据会以每批 12,500 行进行丢弃，因此在两次丢弃之间最多可能会多出 12,499 行数据。
tui log --max-lines 可以为日志部件调高该上限。
构建器不预读数据流会带来以下几点特性：
- 构建器始终返回
tui值，即使输入是数据流。例如
1.. | tui table | first会报错，而不是返回第一行输入。
- 通过
let保存的
tui值在首次运行时读取数据流。如果流已结束，后续运行会展示相同的数据行；如果界面在流结束前关闭，后续运行将不展示任何数据。
- 当 hook 返回新数据时（参见 Hook 契约），该数据将在后续运行中替换原管道数据，且原数据流不再追加新行。
tui debug 会在绘制前读取管道流直到结束（最多等待 5 秒），并像
tui run 一样保留最新数据。其结果中的
live 字段指明数据流是否仍在产生新行。请勿向其传入无限制的无限数据流。
跟随选中行
预览窗格
tui preview 显示列表中高亮选中行的文本。如果不提供闭包，它会读取该行
name 列所指定的文件。目录和二进制文件会显示简要提示，且最多读取
--max-bytes 字节（默认为 65536 字节）：
ls | tui split [ (tui table --columns [name type]) (tui preview) ] | tui run
键盘方向键保持在表格上，预览内容会随光标移动实时联动。预览跟随获得焦点的列表，或者同容器内最近的列表，或者首个可见的列表。可以使用
--from <id> 显式指定要跟随的列表 ID。
不带参数的闭包用于转换文件内容文本，内容通过
$in 传入闭包。结果中的 ANSI 颜色代码会被正常渲染，因此可以使用
nu-highlight 或
bat 实现语法高亮：
ls | tui split [ (tui table) (tui preview { nu-highlight }) ] | tui run
带一个参数的闭包接收当前高亮选中的行。此时不会从磁盘读取任何文件，而是直接展示闭包返回的内容：
$env.config.keybindings
| tui split [ (tui table --columns [name modifier keycode]) (tui preview {|row| $row.event | to nuon }) ]
| tui run
详情视图与说明文字
任何数据部件都可以通过这种方式跟随选中行。使用
--from <id> 指定源列表，并通过位置闭包将该列表的高亮行转换为当前部件的数据。这样表格就能作为详情视图使用：
[{name: a, kids: [1 2]}, {name: b, kids: [3 4 5]}]
| tui split [ (tui table --id src --columns [name]) (tui table --from src {|r| $r.kids }) ]
| tui debug --keys [down] --size [50 7]
| get screen
# => ┌ table (2) ────────────┐│┌ table (3) ───────────┐
# => │ name │││ item │
# => │ a │││▶ 3 │
# => │▶ b │││ 4 │
# => │ │││ 5 │
# => │ │││ │
# => └───────────────────────┘│└──────────────────────┘
标签部件可以作为高亮行的说明：
[{name: a, size: 1kb} {name: b, size: 2kb}]
| tui table --columns [name]
| tui label {|row| $"size: ($row.size)" }
| tui debug --keys [down] --size [40 6]
| get screen
# => ┌ table (2) ───────────────────────────┐
# => │ name │
# => │ a │
# => │▶ b │
# => └──────────────────────────────────────┘
# => size: 2.0 kB
若未指定
--from，带有数据源闭包的部件会像预览窗格一样跟随最近的列表。如果当前显示的页面没有表格、树形视图或选择列表，它会跟随其它
tui tab 页面上的列表。若不带闭包，高亮行本身直接成为该部件的数据。数据源闭包仅在高亮行发生变化或窗格大小调整时重新运行。
当闭包无可跟随的目标时，
tui run 和
tui debug 会报错停止：界面完全没有表格、树形视图或选择列表、
--from 指向不存在或无数据的部件、
--from 指向部件自身，或者部件之间存在循环跟随。例如，为流式日志附加了闭包却没有任何可跟随的列表：
1..5 | each {|n| $"tick ($n)"} | tui label --titlebar "ticks" | tui log { $in } | tui run
# => Error: nu::shell::error
# =>
# => × nothing for the closure to follow
# => ╭─[repl_entry #1:1:65]
# => 1 │ 1..5 | each {|n| $"tick ($n)"} | tui label --titlebar "ticks" | tui log { $in } | tui run
# => · ───┬───
# => · ╰── `log-0` runs its closure on the highlighted row of a table, tree, or select, but none can be followed: a widget never follows its own row, or one that follows it. Add one, or drop the closure
# => ╰────
去掉闭包（改用
tui log）即可在管道数据到达时正常展示。
让输出适配窗格大小
预览和数据源闭包可以通过环境变量
$env.TUI_WIDTH 和
$env.TUI_HEIGHT 获取当前窗格的内部可用尺寸：
[{name: a}]
| tui split [ (tui table) (tui preview {|row| $"w=($env.TUI_WIDTH) h=($env.TUI_HEIGHT)" }) ]
| tui debug --size [60 6]
| get screen
# => ┌ table (1) ─────────────────┐│┌ a ────────────────────────┐
# => │ name │││w=27 h=4 │
# => │▶ a │││ │
# => │ │││ │
# => │ │││ │
# => └────────────────────────────┘│└───────────────────────────┘
这对于根据终端尺寸自适应排版的命令至关重要。例如不加
-w 的
table 会使用完整终端宽度，从而在窗格内溢出，此时应传入窗格宽度：
ps | tui split [ (tui table --columns [pid name]) (tui preview {|p| $p | table -e -w $env.TUI_WIDTH }) ] | tui run
搜索与筛选
tui search 用于添加搜索框。在输入时，它会实时筛选表格、日志、树形视图和选择列表：
ls
| tui label --titlebar "files"
| tui search --placeholder "filter" --bind /
| tui table --columns [name type size]
| tui label --status "enter: pick /: filter q: quit"
| tui run
- 按下
--bind绑定的按键（此处为
/）可以从除文本框外的任何位置将焦点切换至搜索框。为搜索框指定
--focus可以在启动时直接聚焦，方便立即键入筛选。
- 按
Enter提交筛选后列表中的高亮行。
- 按
Esc清空当前搜索词；再次按
Esc退出搜索框焦点。在搜索框内输入时，
q仅作为普通的字母字符输入。
默认情况下，搜索会对每个字段进行不区分大小写的子字符串匹配。
--fuzzy 使用与
input list --fuzzy 相同的模糊匹配器，
--case-sensitive 区分大小写，
--columns 则将匹配范围限制在指定列：
[{name: alpha}, {name: gamma}]
| tui search --fuzzy --columns [name] --bind /
| tui table
| tui debug --keys "/,type:gm,enter"
| get selected.name
# => gamma
搜索作用域
搜索框的位置决定了它的筛选范围。在外层管道中，它会筛选所有列表；在
tui split 或
tui box 内部，它只筛选该容器内的列表，且每个搜索框保留各自独立的搜索词：
ls
| tui split [
(tui box "files" [ (tui search --bind /) (tui table --id files) ]) # 仅筛选 `files` 表格
(tui table --id other) # 绝不被筛选
]
| tui run
tui debug 会在各列表的
search_scope 字段中显示其关联的搜索框。
按按键组合筛选
使用
--capture-keys 选项，当表格获得焦点时，按下的组合键将直接作为筛选查询。包含 reedline 风格
modifier 和
keycode 字段的数据行可与按键组合匹配，例如
$env.config.keybindings 中的
control +
char_r 行即可匹配
Ctrl+R：
[
{name: "history", modifier: "control", keycode: "char_r", mode: "emacs"}
{name: "clear", modifier: "control", keycode: "char_l", mode: "emacs"}
]
| tui table --capture-keys
| tui debug --keys "ctrl+r,enter"
| get selected.name
# => history
这可以用来快速实现一个快捷键查看器：
def "keys ui" [] {
$env.config.keybindings
| tui label --titlebar "keybindings"
| tui search --placeholder "type to filter, or focus the list and press a chord" --bind /
| tui table --capture-keys --columns [name modifier keycode]
| tui label --status "/: search chord: filter list enter: pick q: quit"
| tui run
}
Tab、
Enter、
Esc、
q、
[、
] 以及页面数字键仍保持其原有的快捷键功能。
列表、树形视图与选择器
多行选择
--multi 将表格、树形视图或选择列表转换为复选列表。按
Space 勾选高亮行，按
Enter 提交所有已勾选的行（如果未勾选任何行，则提交当前高亮行）。
--index（适用于表格和选择列表）可改为提交元素位置索引而非数据行：
[a b c] | tui table --multi | tui debug --keys [space down space enter] | get selected
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ a │
# => │ 1 │ b │
# => ╰───┴───╯
[a b c] | tui table --index | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => 1
选择列表
tui select 从其参数、
--data 或管道输入展示单选列表：
tui select [small medium large] | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => medium
--display 用于指定每个选项的显示标签：可以是列名或闭包。最终返回的依然是原始元素，与
input list --display 表现一致：
[{n: 1, label: one} {n: 2, label: two}] | tui select --display label | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => ╭───────┬─────╮
# => │ n │ 2 │
# => │ label │ two │
# => ╰───────┴─────╯
配合
--multi，它会变成复选框列表：
tui select --multi [a b c] | tui debug --keys [space down] --size [26 5] | get screen
# => ┌ select (3, 1 checked) ─┐
# => │[x] a │
# => │[ ] b │
# => │[ ] c │
# => └────────────────────────┘
树形视图
tui tree 用于展示嵌套的记录和列表。顶层键作为根节点，叶子节点显示为
key: value。按
Right（或
l）展开节点，按
Left（或
h）折叠节点，按
Enter 提交选中节点：
{a: {b: 1, c: 2}, d: [3, 4]} | tui tree | tui debug --keys [right down down down right] --size [30 9] | get screen
# => ┌ tree (6) ──────────────────┐
# => │▾ a │
# => │ b: 1 │
# => │ c: 2 │
# => │▾ d │
# => │ 3 │
# => │ 4 │
# => │ │
# => └────────────────────────────┘
任何记录都会展开为其各个字段，因此
ls 输出的数据行展开后会显示
name、
type、
size 和
modified。
添加
--walk 后，
type 为
dir 的行会被视为文件夹，展开时会实时从磁盘读取目录内容。相对路径基于当前工作目录解析，
--column 用于指定路径列（默认为
name）：
ls | tui split [ (tui tree --walk) (tui preview) ] | tui run
日志视图
tui log 是一个仅追加视图，始终跟随其最新数据末尾。向上滚动（使用方向键、
PageUp/
PageDown 或鼠标滚轮）会暂停自动滚动，标题变为
log (paused)。滚动回底部或按
End 即可恢复自动跟随。
--max-lines（默认为 10000 行）限制日志最多展示多少行最新数据：
1..30 | each {|n| $"tick ($n)" } | tui log | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ┌ log ───────────────────────┐
# => │tick 27 │
# => │tick 28 │
# => │tick 29 │
# => │tick 30 │
# => └────────────────────────────┘
进度条
tui progress 展示
--value，或者从其数据中读取数值：支持单个数字、记录中的
value 字段或列表中的最后一个数字。小于等于 1 的值按整体比例解释（例如 0.4 表示 40%）；大于 1 的值则基于
--total（默认为 100）计算比例：
tui progress --value 0.4 --label copying | tui debug --size [40 4] | get screen
# => ██████████████copying 40%
[10 20 30] | tui progress --label done | tui debug --size [30 4] | get screen
# => █████████ done 30%
由于默认提取列表中的最后一个数字，因此数字流可以直接驱动进度条动画，例如
1..100 | each {|n| sleep 50ms; $n } | tui progress --total 100。配合
--from 和闭包，进度条还可以跟随其它部件的高亮行展示对应进度。
打造交互式界面
Hook 契约
响应用户操作的所有闭包均遵循统一的交互契约。这包括
tui bind、
tui button、菜单操作、
--on-select 以及传递给
tui run 或
tui debug 的闭包。hook 会同时通过
$in 以及声明的第一个形参接收状态记录（与
tui run 返回的记录结构相同，详见结果记录）。hook 的返回值决定下一步操作：
|hook 返回值
|产生效果
|无返回值
|不发生任何状态改变
{action: submit, selected: ...}
|TUI 退出并返回该选择内容
{action: quit}
|TUI 直接退出，不返回选择内容
|其它任何数据
|替换共享数据列表，管道数据流不再追加新行；读取该数据的所有部件重绘
如果 hook 抛出错误，错误信息会在状态栏显示为
error:...，且 TUI 保持打开状态：
[a b] | tui table | tui bind x {|| error make {msg: boom} } | tui label --status "ready" | tui debug --keys [x] --size [50 6] | get screen
# => ┌ table (2) ─────────────────────────────────────┐
# => │ item │
# => │▶ a │
# => │ b │
# => └────────────────────────────────────────────────┘
# => ready error:boom focus:table-0 rows:2 tab:foc
快捷键绑定
tui bind 用于在 TUI 内任何位置按下特定按键时触发运行 hook。按键可以是类似
ctrl+s、
alt+r、
f5 或
x 的组合键字符串，或者是
$env.config.keybindings 中的 reedline 风格记录：
ls
| tui table --columns [name type size]
| tui bind ctrl+r {|| ls } # 重新加载
| tui bind s {|state| {action: submit, selected: $state.selected.name} } # 仅提交名称
| tui run
[a b] | tui table | tui bind ctrl+r {|| [x y z] } | tui debug --keys ctrl+r | get rows
# => 3
[a b] | tui table | tui bind {modifier: control, keycode: char_q} {|| {action: quit} } | tui debug --keys ctrl+q | get action
# => quit
自定义按键绑定的优先级高于内置按键（
Ctrl+C 除外）。不带修饰键的绑定在搜索框或文本框输入时不会被触发。
响应选择变更
在表格、树形视图或选择列表上添加
--on-select 可以在光标高亮移动时触发运行 hook。可用于在界面外部执行副作用；请勿在 hook 中执行打印，否则会破坏终端绘制画面：
ls | tui table --on-select {|s| $s.selected.name | save -f last-picked.txt } | tui run
若要在屏幕上展示有关当前选中的信息，应改用跟随选中行的部件：
ls | tui table --columns [name] | tui label {|row| $"selected: ($row.name) ($row.size)" } | tui run
定时刷新
传递给
tui run 的闭包是一个在首帧渲染前运行一次的 hook。添加
--refresh 选项后，它会在每个时间间隔重复运行，其输出将替换共享数据列表（原管道数据流随之停止追加）。高亮状态和搜索词均会予以保留；若刷新操作失败，界面会保留上一批正常数据：
ls | tui table | tui run --refresh 1sec { ls }
tui debug 在绘制前会执行一次该闭包：
[{name: old}] | tui table --columns [name] | tui debug { [{name: new}] } --size [30 4] | get screen
# => ┌ table (1) ─────────────────┐
# => │ name │
# => │▶ new │
# => └────────────────────────────┘
菜单栏
tui menu 用于添加菜单栏。每个菜单项可以是字符串，或者形如
{name, items?, action?} 的记录。
items 展开为下拉菜单，
action 是一个 hook：
ls
| tui label --titlebar "Files"
| tui menu [
{name: "&File", items: [
{name: "&Reload", action: {|| ls }}
{name: "&Parent", action: {|| ls .. }}
"&Quit"
]}
{name: "&Sort", items: [
{name: "by &Name", action: {|| ls | sort-by name }}
{name: "by &Size", action: {|| ls | sort-by size }}
{name: "by &Modified", action: {|| ls | sort-by modified }}
]}
"&Help"
]
| tui table --columns [name type size modified]
| tui label --status "alt+f: file alt+s: sort q: quit"
| tui run
- 助记符（Mnemonics）： 字母前的
&会将该字母设为快捷键并在界面上加下划线标示。若未指定
&，则默认使用第一个字母。
Alt+F可在除文本框外的任意位置打开 File 菜单。下拉菜单打开后，直接按单个字母即可触发菜单项，例如
Alt+S后按
N即可按名称排序。
- 按键导航：
Left/
Right（或
h/
l）在菜单栏上左右切换。
Down或
Enter打开下拉菜单（或直接触发无下拉菜单的项）。
Esc关闭下拉菜单。各菜单项亦支持鼠标直接点击。
- 操作（Actions）： 带有
action的菜单项在激活时会将其作为 hook 运行。
- 提交选择： 不带 action 的菜单项会提交并关闭 TUI。对于下拉项，
selected为
{menu, item, row}，其中
row为表格的高亮行，方便对其进行针对性处理；对于没有下拉菜单的顶层菜单项，
selected为其名称。
[{name: x.txt}] | tui menu [{name: "&File", items: ["&Open" "&Quit"]}] | tui table | tui debug --keys "alt+f,o" | get selected | to nuon
# => {menu: File, item: Open, row: {name: "x.txt"}}
[a b] | tui menu [{name: "&File", items: [{name: "&Reload", action: {|| [x y z] }} "&Quit"]}] | tui table | tui debug --keys "alt+f,r" | get rows
# => 3
表单：文本框与按钮
tui textbox 是可编辑字段，
tui button 是可获取焦点的操作标签。使用
Tab 和
Shift+Tab 在它们之间切换焦点：
tui label --titlebar "rename"
| tui label "new name"
| tui textbox --id name --placeholder "type a name"
| tui button Save {|s| $s.values.name | save name.txt; {action: quit} }
| tui button Cancel {|| {action: quit} }
| tui label --status "tab: next enter: activate esc: cancel"
| tui run
当文本框获得焦点时，
q 仅代表输入普通字符，按
Esc 离开该输入框。按
Enter 提交，输入的文本作为
selected 返回。文本亦可通过 ID 在
values 中读取，
--value 可设置初始文本：
tui textbox --id name | tui debug --keys "type:bob,enter" | select action selected values | to nuon
# => {action: submit, selected: bob, values: {name: bob}}
在聚焦的按钮上按
Enter、
Space 或直接鼠标点击即可激活。带 hook 的按钮行为与
tui bind 一致；不带 hook 的按钮则直接提交其自身的标签文本，因此两个普通按钮即可构成一个简易确认对话框。在同一行内的多个按钮间可用
Left/
Right（或
h/
l）切换焦点：
tui label "Delete?" | tui button Yes | tui button No | tui debug --keys [right enter] | get selected
# => No
运行 TUI
弹出式对话框
tui run --dialog（
-d）会在备用屏幕上以居中的浮动小窗口展示该界面。若未指定
--size，对话框尺寸约为终端画面的四分之三，且不小于 40×12。拖动标题栏可移动位置，拖动右下角可调整大小，点击
x 即可关闭：
[a b c] | tui label --titlebar "pick" | tui table | tui debug --dialog --size [40 10] | get screen
# => ┌ pick ───────────────────────────── x ┐
# => │ pick │
# => │┌ table (3) ─────────────────────────┐│
# => ││ item ││
# => ││▶ a ││
# => ││ b ││
# => ││ c ││
# => ││ ││
# => │└────────────────────────────────────┘│
# => └──────────────────────────────────────┘
--no-mouse 可关闭鼠标捕获，使终端原生的文本划选与复制功能恢复生效。
键盘与鼠标操作
|按键
|操作行为
Tab /
Shift+Tab
|切换焦点。当前聚焦的部件呈现
border_focused 颜色。焦点优先落在由
--focus 指定的部件上，或首个列表、输入框或按钮上。
|文本键入
|直接输入到聚焦的搜索框或文本框中。
Enter
|提交聚焦部件的当前选择内容。若在菜单上，则打开下拉项或执行菜单动作。
Space
|在
--multi 列表中勾选高亮行，或激活按钮。
Esc
|在搜索框内先清空查询再退出搜索；在文本框内离开当前输入框；在下拉菜单展开时关闭下拉项；其它情况下退出 TUI。
|方向键、
hjkl、
PageUp/
PageDown、
Home/
End
|在表格、树形视图和选择列表中移动；滚动日志；在菜单项或同一行按钮间移动；移动 split 的首个分割线。
Alt+字母
|打开对应助记快捷键的菜单项。
q（非输入状态下）或
Ctrl+C
|退出 TUI。此时
selected 为
null。
[ /
]、
Ctrl+Left /
Ctrl+Right、
Ctrl+Tab /
Ctrl+Shift+Tab、
1-
9
|切换标签页面。
|鼠标操作
|单击聚焦并选定、滚轮滚动内容、拖拽 split 分隔手柄、单击菜单项与按钮。
可聚焦的部件包括：菜单、表格、选择列表、树形视图、日志、搜索框、文本输入框、按钮和 split 分隔手柄。标签、预览窗格、进度条、分组框和标签页本身不可聚焦。
结果记录
tui run 返回一条记录，所有 hook 接收到的也是相同结构的记录：
|字段
|含义
action
submit、
quit，或者（仅在
tui debug 且未发生退出/提交时）
render
focused
|当前获得焦点的部件 ID
selected
|聚焦部件的选择结果：单行、勾选行列表、索引、树节点、
{menu, item, row} 记录、输入文本或按钮标签
page
|当前标签页面的索引
values
|所有部件的状态信息，以 ID 为键
rows
|共享数据列表的总行数
live
|数据流是否仍在产生新数据行
tui debug 还会额外包含
screen（渲染画面）、解析后的
widgets 树、
focus（焦点遍历顺序
order 和默认部件
default）以及
pages。
values 中各个部件的取值结构因部件类型而异：
|部件
|取值结构
|搜索框、文本框
|当前输入的文本
|表格、选择列表
{index, row}（配合
--multi 时额外包含
checked）
|树形视图
{index, path, value}
|日志
{rows, follow}
|预览窗格
{title, text}，其中
title 为预览文件的名称，未预览任何内容时为空
|分割窗格 (split)
|窗格尺寸列表
|进度条
|当前进度数值
|按钮
|按钮标签文本
[{name: alpha} {name: beta}] | tui search | tui table | tui debug --keys "tab,type:be" | get values | to nuon
# => {"search-0": be, "table-0": {index: 0, row: {name: beta}}}
你也可以直接通过赋予部件的 ID 读取其状态：
tui textbox --id name | tui run | get values.name
使用
tui debug 进行测试
tui debug --keys 可以重放一组按键令牌（支持列表或逗号分隔的字符串）并返回结果记录（包含
screen）：
|按键令牌
|含义
enter,
esc,
tab,
shift+tab
|对应控制键
up,
down,
left,
right,
home,
end,
pageup,
pagedown
|移动导航键
backspace,
delete,
space,
insert
|文本编辑键
ctrl+c,
ctrl+r,
alt+f,
f1
|修饰键与功能键
|单个字符（如
q 或
/）
|输入该字符按键
type:hello
|输入指定字符串
click:COL,ROW
|在指定行列处鼠标左键单击
drag:COL,ROW
|鼠标左键拖拽至指定行列
scroll-up,
scroll-down
|鼠标滚轮滚动
在字符串格式中，
click:10,5 保留其内部逗号。
--until 可以在其闭包对状态记录返回
true 时立即停止重放：
[a b c d] | tui table | tui debug --keys [down down down] --until {|s| $s.values.table-0.index == 1 } | get values.table-0.index
# => 1
--size 设置画布尺寸（限制在 16-400 列与 4-200 行之间），
--dialog 会绘制弹窗外框。这使得
tui debug 非常适合用于编写自动化测试：
use std/assert
def pick-size [] { tui select [small medium large] }
assert equal (pick-size | tui debug --keys [down enter] | get selected) "medium"
assert equal (pick-size | tui debug --keys [esc] | get action) "quit"
主题定制
主题配色源自
$env.config.tui，为界面的各个构成部分提供了独立设置项。除
border_type 外，每个键的配置格式与
color_config 完全相同：支持颜色名称、
#RRGGBB 十六进制代码或
{fg, bg, attr} 记录。
border_type 则是用于选取边框线型的名称（参见边框线型）。
|配置键
|绘制对象
|默认值
title_bar
|由
tui label --titlebar 创建的标题栏
{ fg: white, bg: blue, attr: b }
status_bar
|由
tui label --status 创建的状态栏
{ fg: white, bg: dark_gray }
border /
border_focused
|部件边框以及聚焦部件的边框
{ fg: dark_gray } /
{ fg: cyan }
border_type
|所有边框的线型（线型名称而非颜色）
"single"
selected
|表格、树形视图、选择列表和菜单中的高亮行
{ attr: r }
header
|表格列标题栏
{ fg: green, attr: b }
muted
|占位提示符与空状态文本
{ fg: dark_gray }
highlight
|搜索查询词高亮和勾选标记
{ fg: yellow, attr: b }
tab_active /
tab_inactive
|标签栏激活与未激活标签
{ fg: cyan, attr: bu } /
{ fg: dark_gray }
progress
|进度条已填充部分
{ fg: green }
button
|按钮标签文本
{ fg: white, bg: blue }
surface /
backdrop
|部件背后的底色以及
--dialog 背后的底色（仅使用
bg 属性）
|未设置（近黑底色）
$env.config.tui.title_bar = { fg: black, bg: yellow, attr: b }
$env.config.tui.border_focused = { fg: "#ff8800" }
运行
config nu --doc 可以查看所有配置键的完整文档。
表格和树形视图单元格的配色与
table 和
ls 输出一致：普通值通过
color_config 按数据类型着色，路径列则通过
LS_COLORS（遵循
$env.config.ls.use_ls_colors）着色。当
$env.config.use_ansi_coloring 关闭时，TUI 会以单色模式绘制，并使用反色显示当前选中的行。
边框线型
边框线型的命名与
table --theme 的主题名称保持一致。
$env.config.tui.border_type 为所有边框设置默认线型，包括菜单下拉列表和
--dialog 弹窗外框。部件的
--border 选项可单独覆盖该部件的线型。该选项支持与
table --theme 相同的名称补全：
[a b c] | tui table --border rounded | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ╭ table (3) ─────────────────╮
# => │ item │
# => │▶ a │
# => │ b │
# => │ c │
# => ╰────────────────────────────╯
$env.config.tui.border_type = "double"
[a b c] | tui table | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ╔ table (3) ═════════════════╗
# => ║ item ║
# => ║▶ a ║
# => ║ b ║
# => ║ c ║
# => ╚════════════════════════════╝
--border 支持用于
tui table、
tui tree、
tui select、
tui log、
tui preview、
tui search、
tui textbox 以及
tui box。在
tui menu 上，它用于设置下拉菜单周围的边框。默认线型为
single。每种名称绘制该表格主题最贴近的边框样式：
|线型名称
|外观样式
single,
thin
┌─┐ │ └─┘
rounded
╭─╮ │ ╰─╯
double
╔═╗ ║ ╚═╝
heavy
┏━┓ ┃ ┗━┛
reinforced
┏─┓ │ ┗─┛
basic,
basic_compact
+-+ | +-+
ascii_rounded
.-. | '-'
dots
|顶部
.，侧边
:，底部
:..:
compact,
compact_double,
restructured,
with_love
|顶底为
─、
═、
= 或
❤ 边框线，侧边留空
markdown
|侧边为
|，顶部和底部留空
frameless,
light,
psql
|全四周均无线条
边框始终占据 1 个单元格宽度，因此
none 和
default 不是合法的边框名称。如需完全无线条的边框轮廓，请使用
frameless。它依然保留所占单元格，且部件的标题保持可见。
实用范例
带有预览与搜索的文件选择器
ls
| tui label --titlebar "files"
| tui search --bind /
| tui split [ (tui table --columns [name type size]) (tui preview { nu-highlight }) ]
| tui label --status "enter: pick /: filter q: quit"
| tui run
主从联动视图
表格展示树形视图中高亮选中的目录内容，右侧预览窗格跟随当前获得焦点的列表：
ls
| tui split --sizes [30 1fr] [
(tui tree --walk --id dirs)
(tui split --vertical [
(tui table --from dirs {|node| ls $node.name } --columns [name size modified])
(tui preview)
])
]
| tui run
操作确认对话框
def confirm [question: string]: nothing -> bool {
let r = tui label $question | tui button Yes | tui button No | tui run --dialog --size [40 8]
$r.action == "submit" and $r.selected == "Yes"
}
if (confirm "Delete build output?") {
print "Deleting..."
}
多文件勾选器
针对
ls 输出的复选列表：按
Space 勾选文件，按
Enter 返回所有已勾选的数据行。在未勾选任何文件时，按
Enter 仅返回当前高亮行，因此该选择器对单选和多选场景同样适用：
def "pick files" [] {
let r = ls
| tui label --titlebar "pick files"
| tui search --bind / --columns [name]
| tui table --multi --columns [name type size modified]
| tui label --status "space: check /: filter enter: accept q: cancel"
| tui run
if $r.action == "submit" { $r.selected } else { [] }
}
pick files | each {|f| cp $f.name backup/ }
快捷键历史命令选择器
使用模糊搜索查找历史执行过的命令，并直接回填至命令行。该命令本身由原生 Nushell 编写，通过快捷键绑定分配给
Ctrl+H：
def "history ui" [] {
let r = history
| get command
| reverse
| uniq
| wrap command
| tui label --titlebar "history"
| tui search --focus --bind / --fuzzy --columns [command] --placeholder "fuzzy filter"
| tui table --columns [command]
| tui label --status "type to filter enter: put on the command line esc esc: cancel"
| tui run --dialog --size [100 24]
if $r.action == "submit" {
commandline edit --replace $r.selected.command
}
}
$env.config.keybindings ++= [{
name: history_ui
modifier: control
keycode: char_h
mode: [emacs vi_insert vi_normal]
event: { send: executehostcommand, cmd: "history ui" }
}]
最新的命令排在最前，并自动剔除重复项。因为搜索框指定了
--focus，键入内容将直接输入模糊过滤器，按
Enter 会用选中的匹配项直接替换当前命令行内容。
提示
在不支持 kitty 键盘协议的终端中，
Ctrl+H 发送的键码与
Backspace 相同。在这些终端中请配置其它组合键。
Git 分支切换器
左侧显示分支名称及其更新时间和最新提交说明，右侧展示该分支的最近日志，按
Enter 快速切换分支：
def "git switch-ui" [] {
let branches = ^git branch --format="%(refname:short)|%(committerdate:relative)|%(subject)"
| lines
| parse "{name}|{when}|{subject}"
let r = $branches
| tui label --titlebar "branches"
| tui search --bind / --fuzzy --columns [name]
| tui split --sizes [45% 1fr] [
(tui table --columns [name when subject])
(tui preview {|b| ^git log --color=always --oneline -20 $b.name })
]
| tui label --status "/: filter enter: switch q: cancel"
| tui run
if $r.action == "submit" {
^git switch $r.selected.name
}
}
预览闭包接收当前高亮行，因此随着光标移动日志窗格会联动刷新，
--color=always 保留 git 原生彩色输出。
提示
在类似脚本中请优先使用
^git。如果你加载了 git 自动补全脚本，
git branch 可能会被定义为带参数列表的
extern，Nushell 随后会根据该签名严格校验
--format=。使用
^git 可确保始终直接调用外部原生二进制程序。
进程监控器
一个每两秒自动刷新一次的
ps 监视器，支持按名称筛选，展示当前高亮进程的完整记录，并支持通过
Ctrl+K 终止进程：
def "ps ui" [] {
let snapshot = {|| ps | compact cpu | sort-by cpu -r | update cpu { math round -p 1 } | first 200 }
do $snapshot
| tui label --titlebar "processes"
| tui search --bind / --columns [name]
| tui split --sizes [1fr 44] [
(tui table --columns [pid name cpu mem])
(tui preview {|p| $p | transpose field value | table -w $env.TUI_WIDTH })
]
| tui bind ctrl+k {|s| kill $s.selected.pid; do $snapshot }
| tui label --status "/: filter ctrl+k: kill enter: pick q: quit"
| tui run --refresh 2sec $snapshot
| get selected?
}
同一闭包同时驱动首帧渲染、定时器刷新以及终止进程后的重新加载，因此列表始终以相同规则排序。
compact cpu 会过滤掉操作系统未报告 CPU 使用率的进程（例如 macOS 上其他用户的进程），以防止
math round 因遇到
null 而报错。
浏览结构化数据文件
将 JSON、TOML、YAML 或 NUON 文件作为树形视图打开，筛选其键名，并将当前高亮节点以表格形式渲染：
def "explore-data" [file: path] {
open $file
| tui label --titlebar ($file | path basename)
| tui search --bind /
| tui split --sizes [40% 1fr] [
(tui tree)
(tui preview {|node| $node | table -e -w $env.TUI_WIDTH })
]
| tui label --status "right/left: open and close /: filter enter: pick q: quit"
| tui run
| get selected?
}
explore-data Cargo.toml
按
Enter 会返回当前高亮节点的值，因此只需定位到任意嵌套字段并按
Enter 即可提取该值。