使用 tui 构建终端用户界面

tui 命令族允许你直接从 Nushell 管道构建交互式终端用户界面（TUI）和弹出式对话框，而无需编写任何 Rust 代码。你可以组合各种部件（如表格、树形视图、搜索框、预览窗格、菜单、文本输入框和按钮），然后将结果传递给 tui run。当用户退出或做出选择时，tui run 会返回一条记录，描述用户选择的内容以及每个部件的状态。

ls | tui label --titlebar "files" | tui table | tui run

仅需上面这一行命令，即可打开一个全屏、可滚动的文件列表。使用方向键（或 j/k）移动光标，按 Enter 返回高亮选中的行，或者按 qEsc 不做任何选择直接退出。

tui 还是 explore

explore 是一个开箱即用的分页器，用于浏览任意结构化值。而 tui 则是一套用于构建专属界面的工具包：文件选择器、确认对话框、历史搜索器、仪表盘或小型表单。两者使用相同的颜色转换规则，因此 Nushell 的样式在两个命令中看起来一致。

tui run 始终在终端的备用屏幕（alternate screen）上绘制，因此在 TUI 关闭后，你的 shell 和回滚缓冲区都会完好无损地恢复。tui debug 会将相同的界面渲染为字符串而非终端画面，这在脚本和自动化测试中非常有用，本页面展示输出的所有示例均基于该命令。

命令速览

除了 tui runtui debug 之外，每个 tui 命令都是一个构建器（builder）：它向 tui 值中添加一个部件，并返回更新后的值。

命令位置参数重要标志功能说明
tui label文本或闭包--titlebar, --status静态文本、标题栏或状态栏。闭包可跟随选中行动态求值。
tui table数据源闭包--columns, --multi, --index, --capture-keys, --on-select可导航的表格。标量数据显示为单列 item
tui tree数据源闭包--walk, --column, --multi, --on-select嵌套记录与列表，或目录树遍历。
tui select元素列表--display, --multi, --index, --on-select单选列表，配合 --multi 则为复选框列表。
tui log数据源闭包--max-lines仅追加的日志视图，始终跟随数据流末尾。
tui progress数据源闭包--value, --total, --label进度条。
tui preview闭包--from, --max-bytes显示高亮行的文本：文件内容或由闭包返回的任意内容。
tui search--bind, --placeholder, --fuzzy, --case-sensitive, --columns搜索框，可在输入时动态过滤其作用域内的列表。
tui textbox--placeholder, --value可编辑的文本输入框。
tui button标签（label），hook激活时运行 hook 或提交其标签。
tui menu菜单项列表带有助记快捷键、下拉列表和操作行为的菜单栏。
tui split子部件列表--vertical, --sizes, --ratio并排（或纵向堆叠）的窗格，带有可拖动的手柄。
tui box标题，子部件带边框和标题的部件分组。
tui tab标题，子部件标签页中的一个页面。
tui bind按键，hook在任意位置按下指定按键时触发运行 hook。
tui runhook--dialog, --size, --refresh, --no-mouse持续运行界面，直至用户提交选择或退出。
tui debughook--keys, --until, --size, --dialog无需终端直接渲染，并报告布局、焦点顺序和页面。

此外，所有构建器均支持 --id（为部件指定固定的标识符）和 --focus（启动时默认聚焦该部件）。数据部件（labeltabletreeselectlogprogress）还接受 --data--from 选项，详见部件的数据来源。绘制带标题边框的部件（tabletreeselectlogpreviewsearchtextbox）接受 --title--border，详见边框标题边框线型tui boxtui menu 同样支持 --border

创建你的第一个 TUI

检查 tui

因为构建器仅描述界面，所以在运行之前，你可以查看构建出来的结构：

tui label --titlebar "App" | tui table | describe
# => tui

tui label --titlebar "App" | tui table | get widgets.type
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ label │
# => │ 1 │ table │
# => ╰───┴───────╯

每个部件记录都包含 idtype，对于容器还包含 children。其他字段则取决于部件的种类。例如，标签的 slot 可以是 titlebar（标题栏）、status（状态栏）或 content（内联文本）；使用 --title--border 构建的部件则具有 titleborder 字段。

无终端渲染

tui debug 返回一条记录，其 screen 字段保存了绘制出的纯文本界面：

tui label --titlebar "hello" | tui label --status "ready" | tui debug --size [40 6] | get screen
# =>  hello
# =>
# =>
# =>
# =>
# =>  ready  tab:focus  [:page  q:quit

状态栏会自动追加可用快捷键的简要提示。默认画布尺寸为 80×24；可通过 --size [width height] 进行修改。

获取选择结果

将数据行管道传输给 tui table 并运行，按 Enter 即可提交当前高亮的行：

let picked = ls | tui table --columns [name type size] | tui run
if $picked.action == "submit" {
    $picked.selected
}

tui debug --keys 可以重放按键序列，方便你在脚本或测试中验证交互行为：

[{name: a}, {name: b}] | tui table | tui debug --keys [down enter] | get selected.name
# => b

如果不传递 --columns，表格会展示输入数据的所有列。标量列表或范围（range）则展示为单列 item

1..20 | tui table | tui run

布局

堆叠部件

外层管道中的部件按添加顺序从上到下垂直堆叠。相邻的 tui button 是个例外：它们会在同一行内从左到右水平排布。

tui label "Delete everything?" | tui button Yes | tui button No | tui debug --size [30 4] | get screen
# => Delete everything?
# =>  [ Yes ]  [ No ]

部分部件属于界面的全局装饰（chrome），只能在外层管道中使用：

  • tui label --titlebar（顶部标题栏）
  • tui label --status（底部状态栏）
  • tui menu（菜单栏）
  • tui tab（标签页）

在容器内部使用上述部件会导致错误。

分割窗格

tui split 将其所在区域划分给一组子部件：默认横向并排，添加 --vertical 则为纵向堆叠。子部件放在括号内进行构建：

ls | tui split [ (tui table --columns [name type]) (tui preview) ] | tui run

--sizes 为每个子部件指定尺寸。未显式指定的项默认为 1fr

尺寸含义
2020 个单元格（字符宽/高）
"30%"30%占分割区域的 30%
"1fr", "2fr"剩余空间的分配比例；2fr 所分得的空间是 1fr 的两倍
"min:10", "max:40"至少或最多占用这么多单元格

--ratio 60--sizes [60% 1fr] 的简写。分割窗格支持嵌套：

ls
| tui split --sizes [30 1fr] [
    (tui tree --walk)
    (tui split --vertical --ratio 70 [ (tui preview) (tui log) ])
  ]
| tui run

每对窗格之间都有一个单元格宽度的拖动手柄。使用鼠标拖动任意手柄，手柄会移动到尽可能贴近鼠标指针的位置（以相邻窗格所允许的极限为准）。若使用键盘，可通过 Tab 切换焦点至 split，然后使用方向键（或 hjkl）移动第一个分割线。每按一次移动一个单元格；在宽度或高度超过 100 单元格的大分割窗格中，每次移动若干单元格。每个窗格至少保留一个单元格。tui debugvalues 字段下报告各窗格的当前尺寸：

ls | tui split --ratio 60 [ (tui table) (tui preview) ] | tui debug | get values.split-0
# => ╭───┬─────╮
# => │ 0 │ 60% │
# => │ 1 │ 1fr │
# => ╰───┴─────╯

如果某个 split 的所有子部件都具有固定高度（按钮、标签、文本输入框和进度条），则不会将其划分为可调节窗格。它会严格按子部件所需的高度渲染，不绘制拖动手柄，也无法通过键盘调整大小。这可用于垂直排列按钮，或将文本框与按钮并排摆放：

tui split --vertical [ (tui button Yes) (tui button No) ] | tui debug --size [30 4] | get screen
# =>  [ Yes ]
# =>  [ No ]

tui label "name" | tui split [ (tui textbox --id name) (tui button Go) ] | tui debug --size [40 4] | get screen
# => name
# => ┌ input ───────────┐ [ Go ]
# => │▌                 │
# => └──────────────────┘

分组框

tui box 为其子部件绘制带标题的边框，可放置在任意位置，包括 split 内部：

ls | tui split [ (tui box "list" [ (tui search) (tui table) ]) (tui preview) ] | tui run

边框标题

具有边框的部件会在顶部边框中显示其名称，随后在括号中显示当前状态（例如行数）。--title 会替换该名称，同时保留状态信息：

[a b c] | tui table --title letters | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ┌ letters (3) ───────────────┐
# => │  item                      │
# => │▶ a                         │
# => │  b                         │
# => │  c                         │
# => └────────────────────────────┘
部件默认标题指定 --title files
tabletable (12), table (12, 3 checked)files (12), files (12, 3 checked)
select, treeselect (4), tree (40)files (4), files (40)
loglog, log (live), log (paused)files, files (live), files (paused)
searchsearch, search (fuzzy)files, files (fuzzy)
textboxinputfiles
preview预览文件的名称，或 previewfiles (Cargo.toml)files

预览部件没有固定的名称，因为其边框会直接显示正在预览的文件名。使用 --title 时，指定的标题在前，文件名跟在括号中。搜索框也会将 --title 作为占位提示符，除非额外指定了 --placeholder。传入空的 --title 会报错。

tui box 将标题作为其第一个位置参数，而 tui label --titlebar 用于设置整个界面顶部的标题栏。

提示

tui label --titlebar 以前写作 tui label --title。旧写法目前仍可使用但会打印弃用警告，并将在 0.118.0 版本中移除。

标签页

tui tab 将一组部件组合为一个独立页面。只要存在至少一个顶层 tab，界面就会显示标签栏：

ls
| tui tab "table" [ (tui table --columns [name type size]) ]
| tui tab "tree" [ (tui split [ (tui tree --walk) (tui preview) ]) ]
| tui run

切换页面的方式有：直接点击标签页、按 [] 键、按 Ctrl+LeftCtrl+Right、按 Ctrl+TabCtrl+Shift+Tab，或者直接按数字键（19）快速跳转到对应页面。标签页不支持嵌套。

ls | tui tab "a" [ (tui table) ] | tui tab "b" [ (tui table) ] | tui debug --keys ["2"] | get page
# => 1

部件标识符

每个部件都会自动分配一个由其类型和序号构成的 ID，例如 table-0search-0，不同种类的部件分别计数。当两个容器各自包含一个 table-0 时，第二个会被自动重编号为 table-1

tui split [ (tui box "a" [(tui table)]) (tui box "b" [(tui table)]) ] | tui debug | get focus.order
# => ╭───┬─────────╮
# => │ 0 │ table-0 │
# => │ 1 │ table-1 │
# => │ 2 │ split-0 │
# => ╰───┴─────────╯

通过显式 --id 指定的名称绝不会被自动重编号，两次使用相同的显式 ID 将抛出错误。当其他部件需要引用该部件（例如通过 --from 选项），或者你希望从结果记录中通过可预测的名称读取其状态时，请务必使用 --id 为其命名。

部件的数据来源

每个数据部件按优先级显示以下首个存在的数据：

  1. 由其 --from 数据源或闭包产生的内容（参见跟随选中行）。
  2. 部件自带的 --data，或者在容器子列表中直接通过管道传给它的值，如 [(ls | tui table)]
  3. 最近外层封闭容器的数据。
  4. 传给最外层管道的数据。

--data 不能与 --from 或闭包同时使用，因为部件将永远无法展示它。tui progress --value 也遵循该规则。

这意味着一条管道可以为所有部件提供数据，也可以让每个窗格拥有独立的数据行：

ls | tui split [ (tui table) (tui tree) ] | tui run           # 两者均展示 ls 的结果
tui split [ (ps | tui table) (ls | tui table) ] | tui run      # 各自展示独立的数据行
tui split [ (tui table --data (ps)) (tui table --data (ls)) ] | tui run   # 显式书写的等价形式
tui split [ ([1 2] | tui table) ([3] | tui table) ] | tui debug | get widgets.0.children.rows
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 1 │
# => ╰───┴───╯

传给子部件的数据必须有能够展示它的部件。如果子列表中的每个部件都自带 --data，则管道传入的数据行无处展示，tui runtui debug 将报错停止：

tui split [ ([1 2] | tui table --data [a b]) ] | tui debug
# => Error: nu::shell::error
# =>
# =>   × piped data has no widget to show it
# =>    ╭─[repl_entry #1:1:1]
# =>  1 │ tui split [ ([1 2] | tui table --data [a b]) ] | tui debug
# =>    · ────┬────
# =>    ·     ╰── no widget in this child can show the data piped into it: each has its own --data, or there are none
# =>    ╰────

数据流

构建器不会提前读取管道传给它们的数据流。在界面打开后，tui run 会在后台线程中读取每个数据流，使新数据到达时能够实时呈现。这包括外部命令输出、范围序列以及较慢的 each 管道：

# 每秒输出一行新内容，直到按 q 退出
1.. | each {|n| sleep 1sec; $"tick ($n)" } | tui log | tui run

# 跟踪持续增长的日志文件
^tail -f app.log | tui label --titlebar "app.log" | tui log | tui run

# 随数据流推进的动态进度条
1..100 | each {|n| sleep 50ms; $n } | tui progress --total 100 | tui run

传给子列表内部件的数据流同样是实时的，因此每个窗格都可以跟踪各自的数据源：

tui split [ (^tail -f app.log | tui log) (ls | tui table) ] | tui run

如果在外部命令仍在运行时关闭界面，该外部命令会被终止。

每个数据流大约保留最新的 100,000 行。较早的数据会以每批 12,500 行进行丢弃，因此在两次丢弃之间最多可能会多出 12,499 行数据。tui log --max-lines 可以为日志部件调高该上限。

构建器不预读数据流会带来以下几点特性：

  • 构建器始终返回 tui 值，即使输入是数据流。例如 1.. | tui table | first 会报错，而不是返回第一行输入。
  • 通过 let 保存的 tui 值在首次运行时读取数据流。如果流已结束，后续运行会展示相同的数据行；如果界面在流结束前关闭，后续运行将不展示任何数据。
  • 当 hook 返回新数据时（参见 Hook 契约），该数据将在后续运行中替换原管道数据，且原数据流不再追加新行。

tui debug 会在绘制前读取管道流直到结束（最多等待 5 秒），并像 tui run 一样保留最新数据。其结果中的 live 字段指明数据流是否仍在产生新行。请勿向其传入无限制的无限数据流。

跟随选中行

预览窗格

tui preview 显示列表中高亮选中行的文本。如果不提供闭包，它会读取该行 name 列所指定的文件。目录和二进制文件会显示简要提示，且最多读取 --max-bytes 字节（默认为 65536 字节）：

ls | tui split [ (tui table --columns [name type]) (tui preview) ] | tui run

键盘方向键保持在表格上，预览内容会随光标移动实时联动。预览跟随获得焦点的列表，或者同容器内最近的列表，或者首个可见的列表。可以使用 --from <id> 显式指定要跟随的列表 ID。

不带参数的闭包用于转换文件内容文本，内容通过 $in 传入闭包。结果中的 ANSI 颜色代码会被正常渲染，因此可以使用 nu-highlightbat 实现语法高亮：

ls | tui split [ (tui table) (tui preview { nu-highlight }) ] | tui run

带一个参数的闭包接收当前高亮选中的行。此时不会从磁盘读取任何文件，而是直接展示闭包返回的内容：

$env.config.keybindings
| tui split [ (tui table --columns [name modifier keycode]) (tui preview {|row| $row.event | to nuon }) ]
| tui run

详情视图与说明文字

任何数据部件都可以通过这种方式跟随选中行。使用 --from <id> 指定源列表，并通过位置闭包将该列表的高亮行转换为当前部件的数据。这样表格就能作为详情视图使用：

[{name: a, kids: [1 2]}, {name: b, kids: [3 4 5]}]
| tui split [ (tui table --id src --columns [name]) (tui table --from src {|r| $r.kids }) ]
| tui debug --keys [down] --size [50 7]
| get screen
# => ┌ table (2) ────────────┐│┌ table (3) ───────────┐
# => │  name                 │││  item                │
# => │  a                    │││▶ 3                   │
# => │▶ b                    │││  4                   │
# => │                       │││  5                   │
# => │                       │││                      │
# => └───────────────────────┘│└──────────────────────┘

标签部件可以作为高亮行的说明：

[{name: a, size: 1kb} {name: b, size: 2kb}]
| tui table --columns [name]
| tui label {|row| $"size: ($row.size)" }
| tui debug --keys [down] --size [40 6]
| get screen
# => ┌ table (2) ───────────────────────────┐
# => │  name                                │
# => │  a                                   │
# => │▶ b                                   │
# => └──────────────────────────────────────┘
# => size: 2.0 kB

若未指定 --from，带有数据源闭包的部件会像预览窗格一样跟随最近的列表。如果当前显示的页面没有表格、树形视图或选择列表，它会跟随其它 tui tab 页面上的列表。若不带闭包，高亮行本身直接成为该部件的数据。数据源闭包仅在高亮行发生变化或窗格大小调整时重新运行。

当闭包无可跟随的目标时，tui runtui debug 会报错停止：界面完全没有表格、树形视图或选择列表、--from 指向不存在或无数据的部件、--from 指向部件自身，或者部件之间存在循环跟随。例如，为流式日志附加了闭包却没有任何可跟随的列表：

1..5 | each {|n| $"tick ($n)"} | tui label --titlebar "ticks" | tui log { $in } | tui run
# => Error: nu::shell::error
# =>
# =>   × nothing for the closure to follow
# =>    ╭─[repl_entry #1:1:65]
# =>  1 │ 1..5 | each {|n| $"tick ($n)"} | tui label --titlebar "ticks" | tui log { $in } | tui run
# =>    ·                                                                 ───┬───
# =>    ·                                                                    ╰── `log-0` runs its closure on the highlighted row of a table, tree, or select, but none can be followed: a widget never follows its own row, or one that follows it. Add one, or drop the closure
# =>    ╰────

去掉闭包（改用 tui log）即可在管道数据到达时正常展示。

让输出适配窗格大小

预览和数据源闭包可以通过环境变量 $env.TUI_WIDTH$env.TUI_HEIGHT 获取当前窗格的内部可用尺寸：

[{name: a}]
| tui split [ (tui table) (tui preview {|row| $"w=($env.TUI_WIDTH) h=($env.TUI_HEIGHT)" }) ]
| tui debug --size [60 6]
| get screen
# => ┌ table (1) ─────────────────┐│┌ a ────────────────────────┐
# => │  name                      │││w=27 h=4                   │
# => │▶ a                         │││                           │
# => │                            │││                           │
# => │                            │││                           │
# => └────────────────────────────┘│└───────────────────────────┘

这对于根据终端尺寸自适应排版的命令至关重要。例如不加 -wtable 会使用完整终端宽度，从而在窗格内溢出，此时应传入窗格宽度：

ps | tui split [ (tui table --columns [pid name]) (tui preview {|p| $p | table -e -w $env.TUI_WIDTH }) ] | tui run

搜索与筛选

tui search 用于添加搜索框。在输入时，它会实时筛选表格、日志、树形视图和选择列表：

ls
| tui label --titlebar "files"
| tui search --placeholder "filter" --bind /
| tui table --columns [name type size]
| tui label --status "enter: pick  /: filter  q: quit"
| tui run
  • 按下 --bind 绑定的按键（此处为 /）可以从除文本框外的任何位置将焦点切换至搜索框。为搜索框指定 --focus 可以在启动时直接聚焦，方便立即键入筛选。
  • Enter 提交筛选后列表中的高亮行。
  • Esc 清空当前搜索词；再次按 Esc 退出搜索框焦点。在搜索框内输入时，q 仅作为普通的字母字符输入。

默认情况下，搜索会对每个字段进行不区分大小写的子字符串匹配。--fuzzy 使用与 input list --fuzzy 相同的模糊匹配器，--case-sensitive 区分大小写，--columns 则将匹配范围限制在指定列：

[{name: alpha}, {name: gamma}]
| tui search --fuzzy --columns [name] --bind /
| tui table
| tui debug --keys "/,type:gm,enter"
| get selected.name
# => gamma

搜索作用域

搜索框的位置决定了它的筛选范围。在外层管道中，它会筛选所有列表；在 tui splittui box 内部，它只筛选该容器内的列表，且每个搜索框保留各自独立的搜索词：

ls
| tui split [
    (tui box "files" [ (tui search --bind /) (tui table --id files) ])   # 仅筛选 `files` 表格
    (tui table --id other)                                               # 绝不被筛选
  ]
| tui run

tui debug 会在各列表的 search_scope 字段中显示其关联的搜索框。

按按键组合筛选

使用 --capture-keys 选项，当表格获得焦点时，按下的组合键将直接作为筛选查询。包含 reedline 风格 modifierkeycode 字段的数据行可与按键组合匹配，例如 $env.config.keybindings 中的 control + char_r 行即可匹配 Ctrl+R

[
    {name: "history", modifier: "control", keycode: "char_r", mode: "emacs"}
    {name: "clear", modifier: "control", keycode: "char_l", mode: "emacs"}
]
| tui table --capture-keys
| tui debug --keys "ctrl+r,enter"
| get selected.name
# => history

这可以用来快速实现一个快捷键查看器：

def "keys ui" [] {
    $env.config.keybindings
    | tui label --titlebar "keybindings"
    | tui search --placeholder "type to filter, or focus the list and press a chord" --bind /
    | tui table --capture-keys --columns [name modifier keycode]
    | tui label --status "/: search  chord: filter list  enter: pick  q: quit"
    | tui run
}

TabEnterEscq[] 以及页面数字键仍保持其原有的快捷键功能。

列表、树形视图与选择器

多行选择

--multi 将表格、树形视图或选择列表转换为复选列表。按 Space 勾选高亮行，按 Enter 提交所有已勾选的行（如果未勾选任何行，则提交当前高亮行）。--index（适用于表格和选择列表）可改为提交元素位置索引而非数据行：

[a b c] | tui table --multi | tui debug --keys [space down space enter] | get selected
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ a │
# => │ 1 │ b │
# => ╰───┴───╯

[a b c] | tui table --index | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => 1

选择列表

tui select 从其参数、--data 或管道输入展示单选列表：

tui select [small medium large] | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => medium

--display 用于指定每个选项的显示标签：可以是列名或闭包。最终返回的依然是原始元素，与 input list --display 表现一致：

[{n: 1, label: one} {n: 2, label: two}] | tui select --display label | tui debug --keys [down enter] | get selected
# => ╭───────┬─────╮
# => │ n     │ 2   │
# => │ label │ two │
# => ╰───────┴─────╯

配合 --multi，它会变成复选框列表：

tui select --multi [a b c] | tui debug --keys [space down] --size [26 5] | get screen
# => ┌ select (3, 1 checked) ─┐
# => │[x] a                   │
# => │[ ] b                   │
# => │[ ] c                   │
# => └────────────────────────┘

树形视图

tui tree 用于展示嵌套的记录和列表。顶层键作为根节点，叶子节点显示为 key: value。按 Right（或 l）展开节点，按 Left（或 h）折叠节点，按 Enter 提交选中节点：

{a: {b: 1, c: 2}, d: [3, 4]} | tui tree | tui debug --keys [right down down down right] --size [30 9] | get screen
# => ┌ tree (6) ──────────────────┐
# => │▾ a                         │
# => │    b: 1                    │
# => │    c: 2                    │
# => │▾ d                         │
# => │    3                       │
# => │    4                       │
# => │                            │
# => └────────────────────────────┘

任何记录都会展开为其各个字段，因此 ls 输出的数据行展开后会显示 nametypesizemodified

添加 --walk 后，typedir 的行会被视为文件夹，展开时会实时从磁盘读取目录内容。相对路径基于当前工作目录解析，--column 用于指定路径列（默认为 name）：

ls | tui split [ (tui tree --walk) (tui preview) ] | tui run

日志视图

tui log 是一个仅追加视图，始终跟随其最新数据末尾。向上滚动（使用方向键、PageUp/PageDown 或鼠标滚轮）会暂停自动滚动，标题变为 log (paused)。滚动回底部或按 End 即可恢复自动跟随。--max-lines（默认为 10000 行）限制日志最多展示多少行最新数据：

1..30 | each {|n| $"tick ($n)" } | tui log | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ┌ log ───────────────────────┐
# => │tick 27                     │
# => │tick 28                     │
# => │tick 29                     │
# => │tick 30                     │
# => └────────────────────────────┘

进度条

tui progress 展示 --value，或者从其数据中读取数值：支持单个数字、记录中的 value 字段或列表中的最后一个数字。小于等于 1 的值按整体比例解释（例如 0.4 表示 40%）；大于 1 的值则基于 --total（默认为 100）计算比例：

tui progress --value 0.4 --label copying | tui debug --size [40 4] | get screen
# => ██████████████copying 40%

[10 20 30] | tui progress --label done | tui debug --size [30 4] | get screen
# => █████████  done 30%

由于默认提取列表中的最后一个数字，因此数字流可以直接驱动进度条动画，例如 1..100 | each {|n| sleep 50ms; $n } | tui progress --total 100。配合 --from 和闭包，进度条还可以跟随其它部件的高亮行展示对应进度。

打造交互式界面

Hook 契约

响应用户操作的所有闭包均遵循统一的交互契约。这包括 tui bindtui button、菜单操作、--on-select 以及传递给 tui runtui debug 的闭包。hook 会同时通过 $in 以及声明的第一个形参接收状态记录（与 tui run 返回的记录结构相同，详见结果记录）。hook 的返回值决定下一步操作：

hook 返回值产生效果
无返回值不发生任何状态改变
{action: submit, selected: ...}TUI 退出并返回该选择内容
{action: quit}TUI 直接退出，不返回选择内容
其它任何数据替换共享数据列表，管道数据流不再追加新行；读取该数据的所有部件重绘

如果 hook 抛出错误，错误信息会在状态栏显示为 error:...，且 TUI 保持打开状态：

[a b] | tui table | tui bind x {|| error make {msg: boom} } | tui label --status "ready" | tui debug --keys [x] --size [50 6] | get screen
# => ┌ table (2) ─────────────────────────────────────┐
# => │  item                                          │
# => │▶ a                                             │
# => │  b                                             │
# => └────────────────────────────────────────────────┘
# =>  ready  error:boom  focus:table-0  rows:2  tab:foc

快捷键绑定

tui bind 用于在 TUI 内任何位置按下特定按键时触发运行 hook。按键可以是类似 ctrl+salt+rf5x 的组合键字符串，或者是 $env.config.keybindings 中的 reedline 风格记录：

ls
| tui table --columns [name type size]
| tui bind ctrl+r {|| ls }                                                  # 重新加载
| tui bind s {|state| {action: submit, selected: $state.selected.name} }    # 仅提交名称
| tui run
[a b] | tui table | tui bind ctrl+r {|| [x y z] } | tui debug --keys ctrl+r | get rows
# => 3

[a b] | tui table | tui bind {modifier: control, keycode: char_q} {|| {action: quit} } | tui debug --keys ctrl+q | get action
# => quit

自定义按键绑定的优先级高于内置按键（Ctrl+C 除外）。不带修饰键的绑定在搜索框或文本框输入时不会被触发。

响应选择变更

在表格、树形视图或选择列表上添加 --on-select 可以在光标高亮移动时触发运行 hook。可用于在界面外部执行副作用；请勿在 hook 中执行打印，否则会破坏终端绘制画面：

ls | tui table --on-select {|s| $s.selected.name | save -f last-picked.txt } | tui run

若要在屏幕上展示有关当前选中的信息，应改用跟随选中行的部件：

ls | tui table --columns [name] | tui label {|row| $"selected: ($row.name)  ($row.size)" } | tui run

定时刷新

传递给 tui run 的闭包是一个在首帧渲染前运行一次的 hook。添加 --refresh 选项后，它会在每个时间间隔重复运行，其输出将替换共享数据列表（原管道数据流随之停止追加）。高亮状态和搜索词均会予以保留；若刷新操作失败，界面会保留上一批正常数据：

ls | tui table | tui run --refresh 1sec { ls }

tui debug 在绘制前会执行一次该闭包：

[{name: old}] | tui table --columns [name] | tui debug { [{name: new}] } --size [30 4] | get screen
# => ┌ table (1) ─────────────────┐
# => │  name                      │
# => │▶ new                       │
# => └────────────────────────────┘

菜单栏

tui menu 用于添加菜单栏。每个菜单项可以是字符串，或者形如 {name, items?, action?} 的记录。items 展开为下拉菜单，action 是一个 hook：

ls
| tui label --titlebar "Files"
| tui menu [
    {name: "&File", items: [
        {name: "&Reload", action: {|| ls }}
        {name: "&Parent", action: {|| ls .. }}
        "&Quit"
    ]}
    {name: "&Sort", items: [
        {name: "by &Name", action: {|| ls | sort-by name }}
        {name: "by &Size", action: {|| ls | sort-by size }}
        {name: "by &Modified", action: {|| ls | sort-by modified }}
    ]}
    "&Help"
  ]
| tui table --columns [name type size modified]
| tui label --status "alt+f: file  alt+s: sort  q: quit"
| tui run
  • 助记符（Mnemonics）： 字母前的 & 会将该字母设为快捷键并在界面上加下划线标示。若未指定 &，则默认使用第一个字母。Alt+F 可在除文本框外的任意位置打开 File 菜单。下拉菜单打开后，直接按单个字母即可触发菜单项，例如 Alt+S 后按 N 即可按名称排序。
  • 按键导航： Left/Right（或 h/l）在菜单栏上左右切换。DownEnter 打开下拉菜单（或直接触发无下拉菜单的项）。Esc 关闭下拉菜单。各菜单项亦支持鼠标直接点击。
  • 操作（Actions）： 带有 action 的菜单项在激活时会将其作为 hook 运行。
  • 提交选择： 不带 action 的菜单项会提交并关闭 TUI。对于下拉项，selected{menu, item, row}，其中 row 为表格的高亮行，方便对其进行针对性处理；对于没有下拉菜单的顶层菜单项，selected 为其名称。
[{name: x.txt}] | tui menu [{name: "&File", items: ["&Open" "&Quit"]}] | tui table | tui debug --keys "alt+f,o" | get selected | to nuon
# => {menu: File, item: Open, row: {name: "x.txt"}}

[a b] | tui menu [{name: "&File", items: [{name: "&Reload", action: {|| [x y z] }} "&Quit"]}] | tui table | tui debug --keys "alt+f,r" | get rows
# => 3

表单：文本框与按钮

tui textbox 是可编辑字段，tui button 是可获取焦点的操作标签。使用 TabShift+Tab 在它们之间切换焦点：

tui label --titlebar "rename"
| tui label "new name"
| tui textbox --id name --placeholder "type a name"
| tui button Save {|s| $s.values.name | save name.txt; {action: quit} }
| tui button Cancel {|| {action: quit} }
| tui label --status "tab: next  enter: activate  esc: cancel"
| tui run

当文本框获得焦点时，q 仅代表输入普通字符，按 Esc 离开该输入框。按 Enter 提交，输入的文本作为 selected 返回。文本亦可通过 ID 在 values 中读取，--value 可设置初始文本：

tui textbox --id name | tui debug --keys "type:bob,enter" | select action selected values | to nuon
# => {action: submit, selected: bob, values: {name: bob}}

在聚焦的按钮上按 EnterSpace 或直接鼠标点击即可激活。带 hook 的按钮行为与 tui bind 一致；不带 hook 的按钮则直接提交其自身的标签文本，因此两个普通按钮即可构成一个简易确认对话框。在同一行内的多个按钮间可用 Left/Right（或 h/l）切换焦点：

tui label "Delete?" | tui button Yes | tui button No | tui debug --keys [right enter] | get selected
# => No

运行 TUI

弹出式对话框

tui run --dialog-d）会在备用屏幕上以居中的浮动小窗口展示该界面。若未指定 --size，对话框尺寸约为终端画面的四分之三，且不小于 40×12。拖动标题栏可移动位置，拖动右下角可调整大小，点击 x 即可关闭：

[a b c] | tui label --titlebar "pick" | tui table | tui debug --dialog --size [40 10] | get screen
# => ┌ pick ───────────────────────────── x ┐
# => │ pick                                 │
# => │┌ table (3) ─────────────────────────┐│
# => ││  item                              ││
# => ││▶ a                                 ││
# => ││  b                                 ││
# => ││  c                                 ││
# => ││                                    ││
# => │└────────────────────────────────────┘│
# => └──────────────────────────────────────┘

--no-mouse 可关闭鼠标捕获，使终端原生的文本划选与复制功能恢复生效。

键盘与鼠标操作

按键操作行为
Tab / Shift+Tab切换焦点。当前聚焦的部件呈现 border_focused 颜色。焦点优先落在由 --focus 指定的部件上，或首个列表、输入框或按钮上。
文本键入直接输入到聚焦的搜索框或文本框中。
Enter提交聚焦部件的当前选择内容。若在菜单上，则打开下拉项或执行菜单动作。
Space--multi 列表中勾选高亮行，或激活按钮。
Esc在搜索框内先清空查询再退出搜索；在文本框内离开当前输入框；在下拉菜单展开时关闭下拉项；其它情况下退出 TUI。
方向键、hjklPageUp/PageDownHome/End在表格、树形视图和选择列表中移动；滚动日志；在菜单项或同一行按钮间移动；移动 split 的首个分割线。
Alt+字母打开对应助记快捷键的菜单项。
q（非输入状态下）或 Ctrl+C退出 TUI。此时 selectednull
[ / ]Ctrl+Left / Ctrl+RightCtrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab1-9切换标签页面。
鼠标操作单击聚焦并选定、滚轮滚动内容、拖拽 split 分隔手柄、单击菜单项与按钮。

可聚焦的部件包括：菜单、表格、选择列表、树形视图、日志、搜索框、文本输入框、按钮和 split 分隔手柄。标签、预览窗格、进度条、分组框和标签页本身不可聚焦。

结果记录

tui run 返回一条记录，所有 hook 接收到的也是相同结构的记录：

字段含义
actionsubmitquit，或者（仅在 tui debug 且未发生退出/提交时）render
focused当前获得焦点的部件 ID
selected聚焦部件的选择结果：单行、勾选行列表、索引、树节点、{menu, item, row} 记录、输入文本或按钮标签
page当前标签页面的索引
values所有部件的状态信息，以 ID 为键
rows共享数据列表的总行数
live数据流是否仍在产生新数据行

tui debug 还会额外包含 screen（渲染画面）、解析后的 widgets 树、focus（焦点遍历顺序 order 和默认部件 default）以及 pages

values 中各个部件的取值结构因部件类型而异：

部件取值结构
搜索框、文本框当前输入的文本
表格、选择列表{index, row}（配合 --multi 时额外包含 checked
树形视图{index, path, value}
日志{rows, follow}
预览窗格{title, text}，其中 title 为预览文件的名称，未预览任何内容时为空
分割窗格 (split)窗格尺寸列表
进度条当前进度数值
按钮按钮标签文本
[{name: alpha} {name: beta}] | tui search | tui table | tui debug --keys "tab,type:be" | get values | to nuon
# => {"search-0": be, "table-0": {index: 0, row: {name: beta}}}

你也可以直接通过赋予部件的 ID 读取其状态：

tui textbox --id name | tui run | get values.name

使用 tui debug 进行测试

tui debug --keys 可以重放一组按键令牌（支持列表或逗号分隔的字符串）并返回结果记录（包含 screen）：

按键令牌含义
enter, esc, tab, shift+tab对应控制键
up, down, left, right, home, end, pageup, pagedown移动导航键
backspace, delete, space, insert文本编辑键
ctrl+c, ctrl+r, alt+f, f1修饰键与功能键
单个字符（如 q/输入该字符按键
type:hello输入指定字符串
click:COL,ROW在指定行列处鼠标左键单击
drag:COL,ROW鼠标左键拖拽至指定行列
scroll-up, scroll-down鼠标滚轮滚动

在字符串格式中，click:10,5 保留其内部逗号。--until 可以在其闭包对状态记录返回 true 时立即停止重放：

[a b c d] | tui table | tui debug --keys [down down down] --until {|s| $s.values.table-0.index == 1 } | get values.table-0.index
# => 1

--size 设置画布尺寸（限制在 16-400 列与 4-200 行之间），--dialog 会绘制弹窗外框。这使得 tui debug 非常适合用于编写自动化测试：

use std/assert

def pick-size [] { tui select [small medium large] }

assert equal (pick-size | tui debug --keys [down enter] | get selected) "medium"
assert equal (pick-size | tui debug --keys [esc] | get action) "quit"

主题定制

主题配色源自 $env.config.tui，为界面的各个构成部分提供了独立设置项。除 border_type 外，每个键的配置格式与 color_config 完全相同：支持颜色名称、#RRGGBB 十六进制代码或 {fg, bg, attr} 记录。border_type 则是用于选取边框线型的名称（参见边框线型）。

配置键绘制对象默认值
title_bartui label --titlebar 创建的标题栏{ fg: white, bg: blue, attr: b }
status_bartui label --status 创建的状态栏{ fg: white, bg: dark_gray }
border / border_focused部件边框以及聚焦部件的边框{ fg: dark_gray } / { fg: cyan }
border_type所有边框的线型（线型名称而非颜色）"single"
selected表格、树形视图、选择列表和菜单中的高亮行{ attr: r }
header表格列标题栏{ fg: green, attr: b }
muted占位提示符与空状态文本{ fg: dark_gray }
highlight搜索查询词高亮和勾选标记{ fg: yellow, attr: b }
tab_active / tab_inactive标签栏激活与未激活标签{ fg: cyan, attr: bu } / { fg: dark_gray }
progress进度条已填充部分{ fg: green }
button按钮标签文本{ fg: white, bg: blue }
surface / backdrop部件背后的底色以及 --dialog 背后的底色（仅使用 bg 属性）未设置（近黑底色）
$env.config.tui.title_bar = { fg: black, bg: yellow, attr: b }
$env.config.tui.border_focused = { fg: "#ff8800" }

运行 config nu --doc 可以查看所有配置键的完整文档。

表格和树形视图单元格的配色与 tablels 输出一致：普通值通过 color_config 按数据类型着色，路径列则通过 LS_COLORS（遵循 $env.config.ls.use_ls_colors）着色。当 $env.config.use_ansi_coloring 关闭时，TUI 会以单色模式绘制，并使用反色显示当前选中的行。

边框线型

边框线型的命名与 table --theme 的主题名称保持一致。$env.config.tui.border_type 为所有边框设置默认线型，包括菜单下拉列表和 --dialog 弹窗外框。部件的 --border 选项可单独覆盖该部件的线型。该选项支持与 table --theme 相同的名称补全：

[a b c] | tui table --border rounded | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ╭ table (3) ─────────────────╮
# => │  item                      │
# => │▶ a                         │
# => │  b                         │
# => │  c                         │
# => ╰────────────────────────────╯

$env.config.tui.border_type = "double"
[a b c] | tui table | tui debug --size [30 6] | get screen
# => ╔ table (3) ═════════════════╗
# => ║  item                      ║
# => ║▶ a                         ║
# => ║  b                         ║
# => ║  c                         ║
# => ╚════════════════════════════╝

--border 支持用于 tui tabletui treetui selecttui logtui previewtui searchtui textbox 以及 tui box。在 tui menu 上，它用于设置下拉菜单周围的边框。默认线型为 single。每种名称绘制该表格主题最贴近的边框样式：

线型名称外观样式
single, thin┌─┐ │ └─┘
rounded╭─╮ │ ╰─╯
double╔═╗ ║ ╚═╝
heavy┏━┓ ┃ ┗━┛
reinforced┏─┓ │ ┗─┛
basic, basic_compact+-+ | +-+
ascii_rounded.-. | '-'
dots顶部 .，侧边 :，底部 :..:
compact, compact_double, restructured, with_love顶底为 = 边框线，侧边留空
markdown侧边为 |，顶部和底部留空
frameless, light, psql全四周均无线条

边框始终占据 1 个单元格宽度，因此 nonedefault 不是合法的边框名称。如需完全无线条的边框轮廓，请使用 frameless。它依然保留所占单元格，且部件的标题保持可见。

实用范例

带有预览与搜索的文件选择器

ls
| tui label --titlebar "files"
| tui search --bind /
| tui split [ (tui table --columns [name type size]) (tui preview { nu-highlight }) ]
| tui label --status "enter: pick  /: filter  q: quit"
| tui run

主从联动视图

表格展示树形视图中高亮选中的目录内容，右侧预览窗格跟随当前获得焦点的列表：

ls
| tui split --sizes [30 1fr] [
    (tui tree --walk --id dirs)
    (tui split --vertical [
        (tui table --from dirs {|node| ls $node.name } --columns [name size modified])
        (tui preview)
    ])
  ]
| tui run

操作确认对话框

def confirm [question: string]: nothing -> bool {
    let r = tui label $question | tui button Yes | tui button No | tui run --dialog --size [40 8]
    $r.action == "submit" and $r.selected == "Yes"
}

if (confirm "Delete build output?") {
    print "Deleting..."
}

多文件勾选器

针对 ls 输出的复选列表：按 Space 勾选文件，按 Enter 返回所有已勾选的数据行。在未勾选任何文件时，按 Enter 仅返回当前高亮行，因此该选择器对单选和多选场景同样适用：

def "pick files" [] {
    let r = ls
        | tui label --titlebar "pick files"
        | tui search --bind / --columns [name]
        | tui table --multi --columns [name type size modified]
        | tui label --status "space: check  /: filter  enter: accept  q: cancel"
        | tui run
    if $r.action == "submit" { $r.selected } else { [] }
}

pick files | each {|f| cp $f.name backup/ }

快捷键历史命令选择器

使用模糊搜索查找历史执行过的命令，并直接回填至命令行。该命令本身由原生 Nushell 编写，通过快捷键绑定分配给 Ctrl+H

def "history ui" [] {
    let r = history
        | get command
        | reverse
        | uniq
        | wrap command
        | tui label --titlebar "history"
        | tui search --focus --bind / --fuzzy --columns [command] --placeholder "fuzzy filter"
        | tui table --columns [command]
        | tui label --status "type to filter  enter: put on the command line  esc esc: cancel"
        | tui run --dialog --size [100 24]
    if $r.action == "submit" {
        commandline edit --replace $r.selected.command
    }
}

$env.config.keybindings ++= [{
    name: history_ui
    modifier: control
    keycode: char_h
    mode: [emacs vi_insert vi_normal]
    event: { send: executehostcommand, cmd: "history ui" }
}]

最新的命令排在最前，并自动剔除重复项。因为搜索框指定了 --focus，键入内容将直接输入模糊过滤器，按 Enter 会用选中的匹配项直接替换当前命令行内容。

提示

在不支持 kitty 键盘协议的终端中，Ctrl+H 发送的键码与 Backspace 相同。在这些终端中请配置其它组合键。

Git 分支切换器

左侧显示分支名称及其更新时间和最新提交说明，右侧展示该分支的最近日志，按 Enter 快速切换分支：

def "git switch-ui" [] {
    let branches = ^git branch --format="%(refname:short)|%(committerdate:relative)|%(subject)"
        | lines
        | parse "{name}|{when}|{subject}"
    let r = $branches
        | tui label --titlebar "branches"
        | tui search --bind / --fuzzy --columns [name]
        | tui split --sizes [45% 1fr] [
            (tui table --columns [name when subject])
            (tui preview {|b| ^git log --color=always --oneline -20 $b.name })
          ]
        | tui label --status "/: filter  enter: switch  q: cancel"
        | tui run
    if $r.action == "submit" {
        ^git switch $r.selected.name
    }
}

预览闭包接收当前高亮行，因此随着光标移动日志窗格会联动刷新，--color=always 保留 git 原生彩色输出。

提示

在类似脚本中请优先使用 ^git。如果你加载了 git 自动补全脚本，git branch 可能会被定义为带参数列表的 extern，Nushell 随后会根据该签名严格校验 --format=。使用 ^git 可确保始终直接调用外部原生二进制程序。

进程监控器

一个每两秒自动刷新一次的 ps 监视器，支持按名称筛选，展示当前高亮进程的完整记录，并支持通过 Ctrl+K 终止进程：

def "ps ui" [] {
    let snapshot = {|| ps | compact cpu | sort-by cpu -r | update cpu { math round -p 1 } | first 200 }
    do $snapshot
    | tui label --titlebar "processes"
    | tui search --bind / --columns [name]
    | tui split --sizes [1fr 44] [
        (tui table --columns [pid name cpu mem])
        (tui preview {|p| $p | transpose field value | table -w $env.TUI_WIDTH })
      ]
    | tui bind ctrl+k {|s| kill $s.selected.pid; do $snapshot }
    | tui label --status "/: filter  ctrl+k: kill  enter: pick  q: quit"
    | tui run --refresh 2sec $snapshot
    | get selected?
}

同一闭包同时驱动首帧渲染、定时器刷新以及终止进程后的重新加载，因此列表始终以相同规则排序。compact cpu 会过滤掉操作系统未报告 CPU 使用率的进程（例如 macOS 上其他用户的进程），以防止 math round 因遇到 null 而报错。

浏览结构化数据文件

将 JSON、TOML、YAML 或 NUON 文件作为树形视图打开，筛选其键名，并将当前高亮节点以表格形式渲染：

def "explore-data" [file: path] {
    open $file
    | tui label --titlebar ($file | path basename)
    | tui search --bind /
    | tui split --sizes [40% 1fr] [
        (tui tree)
        (tui preview {|node| $node | table -e -w $env.TUI_WIDTH })
      ]
    | tui label --status "right/left: open and close  /: filter  enter: pick  q: quit"
    | tui run
    | get selected?
}

explore-data Cargo.toml

Enter 会返回当前高亮节点的值，因此只需定位到任意嵌套字段并按 Enter 即可提取该值。