오버레이는 필요에 따라 활성화 및 비활성화할 수 있는 정의(사용자 지정 명령, 별칭, 환경 변수)의 "계층" 역할을 합니다. 파이썬과 같은 일부 언어에서 볼 수 있는 가상 환경과 유사합니다.

참고: 오버레이를 이해하려면 오버레이가 모듈 위에 구축되므로 먼저 모듈을 확인하십시오.

먼저, 누셸은 zero 라는 하나의 기본 오버레이와 함께 제공됩니다. overlay list 명령으로 활성 오버레이를 검사할 수 있습니다. 거기에 나열된 기본 오버레이가 표시되어야 합니다.

새 오버레이를 만들려면 먼저 모듈이 필요합니다.

module spam { export def foo [] { "foo" } export alias bar = echo "bar" export-env { load-env { BAZ : "baz" } } }

이 장 전체에서 이 모듈을 사용할 것이므로 overlay use spam 을 볼 때마다 spam 이 이 모듈을 참조한다고 가정하십시오.

팁 모듈은 모듈에 설명된 세 가지 방법 중 하나로 만들 수 있습니다. "인라인" 모듈(이 예제에서 사용됨)

파일

디렉터리

오버레이를 만들려면 overlay use 를 호출하십시오.

overlay use spam foo # => foo bar # => bar $env .BAZ # => baz overlay list # => ───┬────── # => 0 │ zero # => 1 │ spam # => ───┴──────

모듈의 정의를 현재 범위로 가져오고 use 명령과 동일한 방식으로 export-env 블록을 평가했습니다(모듈 장 참조).

팁 다음 섹션에서는 > 프롬프트 앞에 마지막 활성 오버레이의 이름이 붙습니다. (spam)> some-command 는 명령을 입력했을 때 spam 오버레이가 마지막 활성 오버레이임을 의미합니다.

더 이상 오버레이 정의가 필요하지 않으면 overlay hide 를 호출하십시오.

( spam ) > overlay hide spam ( zero ) > foo Error : Can't run executable... (zero)> overlay list ───┬────── 0 │ zero ───┴──────

오버레이도 범위가 지정됩니다. 추가된 오버레이는 범위가 끝나면 제거됩니다.

( zero ) > do { overlay use spam ; foo } # 오버레이는 블록 내에서만 활성화됩니다. foo ( zero ) > overlay list ───┬────── 0 │ zero ───┴──────

오버레이를 제거하는 마지막 방법은 인수가 없는 overlay hide 를 호출하는 것입니다. 그러면 마지막 활성 오버레이가 제거됩니다.

새로운 정의(명령, 별칭, 환경 변수)는 마지막 활성 오버레이에 기록됩니다.

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > def eggs [] { "eggs" }

이제 eggs 명령은 spam 오버레이에 속합니다. 오버레이를 제거하면 더 이상 호출할 수 없습니다.

( spam ) > overlay hide spam ( zero ) > eggs Error : Can't run executable...

하지만 다시 가져올 수 있습니다!

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > eggs eggs

오버레이는 추가한 내용을 기억하고 제거하더라도 해당 정보를 저장합니다. 이를 통해 다른 컨텍스트 간에 반복적으로 전환할 수 있습니다.

팁 오버레이를 추가한 후 사용자 지정 정의가 추가되지 않도록 하려면 사용자 지정 변경 사항을 기록하는 데만 사용되는 새 빈 오버레이를 만드는 것이 해결책이 될 수 있습니다. ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > module scratchpad { } ( spam ) > overlay use scratchpad ( scratchpad ) > def eggs [] { "eggs" } eggs 명령은 spam 을 그대로 유지하면서 scratchpad 에 추가됩니다. 더 간단하게 만들려면 overlay new 명령을 사용할 수 있습니다. ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > overlay new scratchpad ( scratchpad ) > def eggs [] { "eggs" }

overlay use 명령은 모듈에서 모든 명령과 별칭을 가져와 현재 네임스페이스에 직접 넣습니다. 그러나 모듈 이름 뒤에 하위 명령으로 유지하고 싶을 수 있습니다. 이것이 --prefix 가 하는 일입니다.

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } } ( zero ) > overlay use -- prefix spam ( spam ) > spam foo foo

이는 환경 변수에는 적용되지 않습니다.

as 키워드를 사용하여 추가된 오버레이의 이름을 변경할 수 있습니다.

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } } ( zero ) > overlay use spam as eggs ( eggs ) > foo foo ( eggs ) > overlay hide eggs ( zero ) >

이는 가상 환경의 activate.nu 와 같이 일반적인 스크립트 이름이 있지만 오버레이에 더 설명적인 이름을 원하는 경우에 유용할 수 있습니다.

때로는 오버레이를 제거하고 싶지만 다음 활성 오버레이에서 다시 정의할 필요 없이 추가한 모든 사용자 지정 정의를 유지하고 싶을 수 있습니다.

( zero ) > overlay use spam ( spam ) > def eggs [] { "eggs" } ( spam ) > overlay hide -- keep-custom spam ( zero ) > eggs eggs

--keep-custom 플래그는 바로 그 역할을 합니다.

--keep-env 플래그를 사용하여 오버레이 내에 정의된 환경 변수 목록을 유지하고 나머지는 제거할 수도 있습니다.

( zero ) > module spam { export def foo [] { "foo" } export-env { $env .FOO = "foo" } } ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > overlay hide spam -- keep-env [ FOO ] ( zero ) > foo Error : Can't run executable... (zero)> $env.FOO foo

오버레이는 스택으로 배열됩니다. 여러 오버레이에 foo 와 같은 동일한 정의가 포함된 경우 마지막 활성 오버레이의 정의가 우선합니다. 오버레이를 스택의 맨 위로 가져오려면 overlay use 를 다시 호출할 수 있습니다.

( zero ) > def foo [] { "foo-in-zero" } ( zero ) > overlay use spam ( spam ) > foo foo ( spam ) > overlay use zero ( zero ) > foo foo-in-zero ( zero ) > overlay list ───┬────── 0 │ spam 1 │ zero ───┴──────