시스템(외부) 명령 실행

Nu는 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있는 일련의 명령("내부" 명령)을 제공하며, 이러한 일관성은 크로스 플랫폼 코드를 만들 때 유용합니다. 그러나 때로는 내부 Nu 명령과 동일한 이름을 가진 외부 명령을 실행하고 싶을 수 있습니다. 예를 들어 외부 ls 또는 date 명령을 실행하려면 앞에 캐럿(^) 기호를 붙입니다. 캐럿을 앞에 붙이면 Nu의 내부 ls 명령 대신 사용자의 PATH 에 있는 외부 명령(예: /bin/ls )을 호출합니다.

Nu 내부 명령:

ls

외부 명령 (일반적으로 /usr/bin/ls ):

^ ls

노트 Windows에서 ls 는 기본적으로 PowerShell _별칭_이므로 ^ls 는 일치하는 시스템 _명령_을 찾지 못합니다.