시스템(외부) 명령 실행
Nu는 다양한 운영 체제에서 사용할 수 있는 일련의 명령("내부" 명령)을 제공하며, 이러한 일관성은 크로스 플랫폼 코드를 만들 때 유용합니다. 그러나 때로는 내부 Nu 명령과 동일한 이름을 가진 외부 명령을 실행하고 싶을 수 있습니다. 예를 들어 외부
ls 또는
date 명령을 실행하려면 앞에 캐럿(^) 기호를 붙입니다. 캐럿을 앞에 붙이면 Nu의 내부
ls 명령 대신 사용자의
PATH에 있는 외부 명령(예:
/bin/ls)을 호출합니다.
Nu 내부 명령:
ls
외부 명령 (일반적으로
/usr/bin/ls):
^ls
노트
Windows에서
ls는 기본적으로 PowerShell _별칭_이므로
^ls는 일치하는 시스템 _명령_을 찾지 못합니다.
추가 Windows 참고 사항
Windows에서 외부 명령을 실행할 때, 누셸은 일부
CMD.EXE 내부 명령을 외부 명령을 실행하려고 시도하는 대신 cmd로 전달합니다. CMD.EXE에서 오신 분들을 위해에는 이러한 명령 목록이 포함되어 있으며 동작을 더 자세히 설명합니다.